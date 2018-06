LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Continental hat den Zeitplan bekräftigt, wonach der Autozulieferer bis zur Jahresmitte über einen möglichen Umbau des Konzerns entscheiden will. Bis dahin soll wie angekündigt die Analyse verschiedener Szenarien abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher des DAX-Konzerns. Einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach ein Börsengang der Antriebssparte die favorisierte Option sei, wollte er nicht kommentieren.

Deutsche Bank verkauft Schiffskredite im Volumen von 1 Mrd USD

Die Deutsche Bank trennt sich von weiteren Altlasten. Wie die Bank mitteilte, hat sie eine Vereinbarung zum Verkauf eines Schiffskredit-Portfolios im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar erreicht. Das Portfolio geht an eine Gesellschaft, die Oak Hill Advisors und Värde Partners beratenden Fonds gehört. Die Transaktion soll nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen zu Beginn des dritten Quartals 2018 abgeschlossen werden.

Merck KGaA vertreibt Pathologie-Technologie von Histocyte

Die Darmstädter Merck KGaA kooperiert mit dem britischen Life-Science-Unternehmen Histocyte Laboratories Ltd bei Pathologie-Technologie. Merck werde exklusiv den multinationalen Vertrieb des Portfolios an Zelllinien-Referenzprodukten für die Immunhistochemie und die In-situ-Hybridisierung übernehmen, teilte der Dax-Konzern mit. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

Oetker spürt negative Wechselkurse und höhere Rohstoffkosten

Der Familienkonzern Oetker hat im vergangenen Jahr negative Wechselkurse und sehr volatile Rohstoffmärkte zu spüren bekommen. Nach dem Verkauf der Reedereiaktivitäten sieht sich die Dr. August Oetker KG aber auf Wachstumskurs und legte organisch spürbar zu. Der Konzernumsatz sank 2017 um 0,9 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro.

Studie: Aktivisten mischen vermehrt bei deutschen Firmen mit

Manager von börsennotierten deutschen Unternehmen müssen sich nach Einschätzung des Top-Bankers Christian Kames verstärkt darauf einstellen, dass aktivistische Investoren wie der US-Hedgefonds Elliott sich bei ihnen einkaufen und das Geschäft aufmischen. Der Chef des deutschen Investmentbankings bei der US-Bank J.P. Morgan rechnet damit, dass der Erfolg solcher Investoren weitere Nachahmer anlocken wird.

Alstom unterzeichnet 100-Millionen-Euro-Vertrag mit Frankfurt

Alstom hat einen Vertrag zur Lieferung von Straßenbahnen im Wert von rund 100 Millionen Euro an die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird der französische Hersteller 38 seiner Citadis-Straßenbahnen liefern, wie die Alstom SA mitteilte. Der Vertrag beinhaltet eine Option für bis zu 15 zusätzliche Fahrzeuge und umfasst auch Schulungen, Reparaturausrüstung und Garantieleistungen.

BHP verkauft chilenische Kupfermine für bis zu 320 Mio US-Dollar

Der Bergbaukonzern BHP Billiton trennt sich von einer Kupfermine in Chile. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die Mine Cerro Colorado für bis zu 320 Millionen US-Dollar an den Finanzinvestor EMR Capital verkauft. BHP erhält bei Abschluss der Transaktion im vierten Quartal dieses Jahres 230 Millionen Dollar in bar.

Minister: Fox-Deal mit Disney erfüllt Kriterien für Sky-Übernahme

Der Murdoch-Konzern 21st Century Fox hat offenbar gute Chancen, den Bieterwettstreit um den britischen Bezahlfernsehsender Sky für sich zu entscheiden. Der britische Kulturminister Matt Hancock sagte am Dienstag, die Konditionen, zu denen Fox das Nachrichtengeschäft von Sky an Walt Disney verkaufen wolle, erfüllten die Kritiken, um die vollständige Übernahme der Sky plc zu genehmigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2018 12:42 ET (16:42 GMT)