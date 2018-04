Learning Management System Canvas erhält Gütesiegel "Trusted Cloud"

BMWi-initiiertes Gütesiegel: Canvas als vertrauenswürdiger Cloud Service zertifiziert

Frankfurt am Main (ots/PRNewswire) - die Lernplattform Canvas des Anbieters Instructure (NYSE: INST) hat das Gütesiegel "Trusted Cloud" erhalten. Vergeben wird das Siegel vom Verein "Kompetenznetzwerk Trusted Cloud e. V.", der aus dem gleichnamigen Technologieprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) hervorgegangen ist. Das Siegel bestätigt: Canvas Cloud Services erfüllen die Trusted Cloud-Anforderungen an Transparenz, Sicherheit, Qualität und Rechts-konformität.

Transparenz und Vertrauen

Transparenz und Vertrauen in Cloud-Computing zu schaffen, ist das Ziel des Projekts Trusted Cloud (https://www.trusted-cloud.de/de) unter der Schirmherrschaft des BMWi. Greifen Bildungseinrichtungen auf Anbieter mit Trusted Cloud-Siegel zurück, können sie sicher sein, dass ihr Learning Management System (LMS) die in Deutschland geltenden Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz erfüllt.

Trusted Cloud überprüft 163 Kriterien

Der Trusted Cloud-Kriterienkatalog gliedert sich in zehn Kriteriengruppen zu den Themen Vertragsgestaltung, Servicebereitstellung, Zertifikate, Sicherheit, Compliance und Interoperabilität. Vertragsschluss nach deutschem Vertragsrecht ist dabei eine wichtige Mindestanforderung. Auch muss der Cloud Provider für den Erhalt des Trusted Cloud Labels den Standort des Rechenzentrums - ob in Deutschland, dem EWR oder außerhalb des EWR - benennen. Ein unabhängiger Auditor prüft die Einhaltung von 163 Kriterien.

"Wir freuen uns sehr, als erstes LMS auf dem deutschen Markt das Trusted Cloud-Label zu erhalten. Das motiviert uns, unser Engagement weiter auszubauen. Denn aktuelle Kunden wie die Frankfurt School of Finance and Management und die Mannheim Business School nutzen Canvas auch, weil sie wissen, dass wir die strengen und unabhängigen Anforderungen an unseren Cloud-Service einschließlich Datenschutz erfüllen. Unabhängige Überprüfungen und Zertifizierungen wie Trusted Cloud bieten Bildungseinrichtungen die notwendige Orientierungshilfe und Unterstützung bei der Auswahl eines Anbieters", sagt Manuel Nitzsche, Regional Director DACH.

Über Instructure Inc.

Instructure Inc. ist ein führendes Software-as-a-Service (SaaS) Technologie-Unternehmen, dessen Software Menschen smarter macht. Mit dem Ziel, Menschen ihr Potenzial mittels Technologie entfalten zu lassen, hat Instructure die Angebote Canvas und Bridge geschaffen: Beide Lernplattformen ermöglichen es Organisationen auf der ganzen Welt, analoge und digitale Lerninhalte einfach zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten. Bisher hat Instructure Millionen von Lehrenden und Lernenden in mehr als 3.000 Bildungseinrichtungen und in der ganzen Welt erreicht. Erfahren Sie mehr über Canvas for Higher Education und Bridge for Corporate Education unter www.instructure.com.

Pressekontakt: Rachel Matthews Immo Gehde Director International Communications Adremcom Instructure Inc. Agentur für Kommunikation +44 (0)7585 977270 +49 221 9928171 rmmatthews@instructure.com Immo.Gehde@adremcom.de

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/180432/instructure_canvas_logo.jpg

OTS: Instructure Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130216 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130216.rss2