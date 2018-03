Learning Tree ist Nummer 1 der akkreditierten Fortbildungsanbieter für ISACA IT- und Cybersicherheitszertifizierungen in Nordamerika für 2017

Um dem Leser behilflich zu sein, die Faktoren und Risiken in Verbindung mit dem Geschäft von Learning Tree, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, besser beurteilen zu können, werden diese Risiken im Jahresbericht 2016 von Learning Tree auf Formblatt 10-K ("Formblatt 10-K") in Abschnitt 1A "Risk Factors" (Risikofaktoren) sowie in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen ausführlicher erörtert. Bitte lesen Sie das Formblatt 10-K, einschließlich der darin aufgeführten Risikofaktoren, das bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC (https://www.sec.gov) verfügbar ist.

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung bezüglich künftiger Entwicklungen und deren potenzieller Auswirkungen auf Learning Tree basieren. Derartige Aussagen sind mit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die in vielen Fällen schwer vorhersehbar sind und sich im Allgemeinen der Kontrolle von Learning Tree entziehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass künftige Entwicklungen mit Auswirkungen auf Learning Tree den Erwartungen entsprechen werden. Learning Tree weist die Leser nachdrücklich darauf hin, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck gebrachten oder vorhergesagten Erwartungen abweichen. Investoren sollten sich nicht über Gebühr auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diesen wichtige Annahmen bezüglich künftiger Risiken und Unwägbarkeiten zugrunde liegen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf das Geschäft von Learning Tree auswirken könnten, gehören unter anderen insbesondere die folgenden: unsere Fähigkeit, den Fortbestand unseres Unternehmens zu sichern, unsere Fähigkeit, weitere Liquidität in geeigneten Mengen und zu für das Unternehmen annehmbaren Bedingungen zu beschaffen, unsere Fähigkeit, unseren rückläufigen Trend der Jahresumsätze und den negativen Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit umzukehren und die Liquidität aufrechtzuerhalten, unsere Fähigkeit, unsere neuen Strategien zur Umsatzsteigerung und Verwirklichung unserer Kostensenkungsziele erfolgreich umzusetzen, Wettbewerb, internationaler Geschäftsbetrieb, einschließlich Währungsschwankungen, Einstellung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter, geistiges Eigentum, einschließlich Verteidigung gegen potenzielle Verletzungsklagen, Implementierung von Partnerschaften mit Drittanbietern von Kursen und Kursmaterialien, effiziente Durchführung und Programmgestaltung der Kurse von Learning Tree, Technologieentwicklung und Einführung neuer Technologien, die zeitgerechte Entwicklung, Einführung und Kundenakzeptanz unserer Kurse und sonstigen Produkte, die Tatsache, dass sich eine Mehrheit der im Umlauf befindlichen Stammaktien im wirtschaftlichen Besitz unseres Vorstandsvorsitzenden und seiner Gattin befindet, Risiken in Verbindung mit Cybersicherheit, wechselnde wirtschaftliche und Marktbedingungen sowie ungünstige Witterungsbedingungen, Streiks, Kriegs- oder Terrorhandlungen und andere äußere Ereignisse. Learning Tree übernimmt keinerlei Verpflichtung, hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um künftigen Ereignissen, Entwicklungen oder veränderten Umständen Rechnung zu tragen.

Learning Tree CEO Richard A. Spires erörtert die wichtigsten Fähigkeiten, die für die Bewältigung von Risiken in Unternehmen gebraucht werden, darunter auch den NIST Cybersecurity Risk Management Framework und die Top-20 Sicherheitskontrollen, die vom Center for Internet Security (CIS) empfohlen werden. ISACA-Mitglieder erhalten 1 CPE für die Teilnahme an dieser Veranstaltung.

