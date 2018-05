Lega-Chef Salvini für Regierungsgespräche in Rom

ROM (dpa-AFX) - Das Ringen um eine gewählte Regierung aus europakritischen Parteien in Italien geht in eine neue Runde. Der Chef der fremdenfeindlichen Lega, Matteo Salvini, sagte am Donnerstag mehrere Auftritte in Norditalien ab, wie eine Sprecherin sagte. Medienberichten zufolge sollte er stattdessen in Rom mit dem Anführer der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, zusammenkommen.

Die geplante Koalition zwischen den Parteien war am Sonntag geplatzt, weil Staatschef Sergio Mattarella den Wunschkandidaten für das Finanzministerium nicht akzeptiert hatte. Di Maio hatte am Mittwoch aber überraschend vorgeschlagen, dem ausgemachten Euro- und Deutschlandkritiker Paolo Savona einen anderen Posten im Kabinett zu geben, um eine Übergangsregierung abzuwenden.

Der Präsidentenpalast, der den Vorstoß von Di Maio "mit großer Aufmerksamkeit" zur Kenntnis genommen hatte, wartete am Donnerstag auf Zeichen der Parteichefs. Sollten sich Lega und Sterne nicht mehr einigen, soll der designierte Ministerpräsident Carlo Cottarelli das Land zur Neuwahl führen./lkl/DP/jha