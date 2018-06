Lenovo erreicht Status als weltweit größter Anbieter von TOP500-Supercomputern

Die Lenovo Data Center Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) konnte heute auf der International Supercomputing Conference (ISC) in Frankfurt am Main ihre globale Dynamik fortsetzen: sie ist jetzt der größte TOP500-Supercomputing-Anbieter der Welt, gemessen an der Anzahl der Systeme, die in der TOP500-Liste aufgezählt sind. 117 der 500 leistungsfähigsten Supercomputer in der Liste der TOP500 sind Lenovo-Installationen. Das bedeutet, dass fast jedes vierte System (23,4 Prozent) auf der renommierten Liste eine Lenovo-Lösung ist.

"Im letzten Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 der weltweit größte Anbieter von TOP500-Informatiksystemen zu werden. Dieses Ziel haben wir schon zwei Jahre vor unserem ursprünglichen Plan erreicht", sagte Kirk Skaugen, Präsident der Lenovo Data Center Group. "Diese Auszeichnung ist Zeugnis unseres Engagements für die Priorisierung der Kundenzufriedenheit, die Lieferung modernster Innovationen und Leistungen sowie dafür, dass wir der weltweit bewährteste Partner für Datenzentren sind. Jeden Tag motivieren uns die Wissenschaftler und ihre bahnbrechende Forschung bei der Zusammenarbeit für die Lösung der größten Aufgaben der Menschheit."

Lenovos Kundenstamm für Hochleistungsrechnen ist so vielfältig wie umfassend. 17 der führenden 25 Forschungsuniversitäten und -institute weltweit stützen ihre Forschung jetzt auf die umfangreichen Supercomputer- und KI-Lösungen von Lenovo. Lenovo hat seinen Firmensitz in Morrisville, NC, USA, und in Peking, China. Das Unternehmen ermöglicht bahnbrechende Forschung in über 160 Ländern auf der Welt und in vielen Bereichen, etwa der Krebs- und Hirnforschung, Astrophysik, Klimawissenschaft, Chemie, Biologie, künstliche Intelligenz, Automobile und Luftfahrt, um nur einige zu nennen.

Beispiele für die innovativen Supercomputer-Systementwürfe und die damit ermöglichte Forschung sind:

ITALIEN: CINECA – Größtes Rechenzentrum in Italien. Der Marconi-Supercomputer ist einer der schnellsten energieeffizienten Supercomputer der Welt. Die Forschungsprojekte reichen von der Präzisionsmedizin bis hin zu selbstfahrenden Autos.

Größtes Rechenzentrum in Italien. Der Marconi-Supercomputer ist einer der schnellsten energieeffizienten Supercomputer der Welt. Die Forschungsprojekte reichen von der Präzisionsmedizin bis hin zu selbstfahrenden Autos. KANADA: SciNet – Hier befindet sich Niagara, der leistungsstärkste Supercomputer in Kanada; der erste seiner Art, der eine Dragonfly-Topologie nutzt. Forscher haben damit Zugriff zu drei Petaflops Lenovo-Rechenleistung, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Meereszirkulation besser zu verstehen.

Hier befindet sich Niagara, der leistungsstärkste Supercomputer in Kanada; der erste seiner Art, der eine Dragonfly-Topologie nutzt. Forscher haben damit Zugriff zu drei Petaflops Lenovo-Rechenleistung, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Meereszirkulation besser zu verstehen. DEUTSCHLAND: Leibniz -Rechenzentrum (LRZ) – Supercomputing-Zentrum in München, Deutschland. Durch die Technologien "Direct to Node" von Lenovo für die Kühlung von warmem Wasser konnte der Energieverbrauch in der Anlage um 40 Prozent reduziert werden. Wissenschaftler führen hier Erdbeben- und Tsunami-Simulationen durch, um zukünftige Naturkatastrophen besser prognostizieren zu können.

– Supercomputing-Zentrum in München, Deutschland. Durch die Technologien "Direct to Node" von Lenovo für die Kühlung von warmem Wasser konnte der Energieverbrauch in der Anlage um 40 Prozent reduziert werden. Wissenschaftler führen hier Erdbeben- und Tsunami-Simulationen durch, um zukünftige Naturkatastrophen besser prognostizieren zu können. SPANIEN: Barcelona Supercomputing Center – Größter Supercomputer in Spanien; von DatacenterDynamics zum "schönsten Datenzentrum der Welt" gewählt. Wissenschaftler nutzen Modelle der künstlichen Intelligenz, um die Erkennung von Nierenerkrankungen zu verbessern.

– Größter Supercomputer in Spanien; von DatacenterDynamics zum "schönsten Datenzentrum der Welt" gewählt. Wissenschaftler nutzen Modelle der künstlichen Intelligenz, um die Erkennung von Nierenerkrankungen zu verbessern. CHINA: Universität Peking University – Der erste Supercomputer in China, bei dem Lenovos Technologie "Direct to Node" für die Kühlung von warmem Wasser genutzt wird. Wissenschaftler nutzen Lenovo-Systeme zur Durchführung weltweit führender Forschung in den Bereichen Biowissenschaften und Genetik.

Der erste Supercomputer in China, bei dem Lenovos Technologie "Direct to Node" für die Kühlung von warmem Wasser genutzt wird. Wissenschaftler nutzen Lenovo-Systeme zur Durchführung weltweit führender Forschung in den Bereichen Biowissenschaften und Genetik. INDIEN: The Liquid Propulsion System Centre (LPSC) – Forschungs- und Entwicklungszentrum im Rahmen der Arbeit der Indian Space Research Organization. Lenovos Technologie "Direct to Node" für die Kühlung von warmem Wasser wird zur Entwicklung von Technologien der nächsten Generation für Erde-zur-Umlaufbahn-Technologien genutzt.

Forschungs- und Entwicklungszentrum im Rahmen der Arbeit der Indian Space Research Organization. Lenovos Technologie "Direct to Node" für die Kühlung von warmem Wasser wird zur Entwicklung von Technologien der nächsten Generation für Erde-zur-Umlaufbahn-Technologien genutzt. DÄNEMARK: VESTAS – Der größte Supercomputer in Dänemark; Gewinner von HPCwires "Reader’s Choice for Best Use of High Performance Data Analytics" ("Leserauswahl für beste Nutzung von Hochleistungs-Datenanalysen"). Vestas arbeitet daran, die Erzeugung von Windenergie noch effizienter zu machen. Dafür werden Daten gesammelt und analysiert, damit die Kunden die besten Standorte für Windkraftanlagen auswählen können.

"Lenovo ist in der Branche führend dabei, mit tiefgehenden Innovationen und einem umfassenden Ansatz größte Maßstäbe und höchste Leistung umzusetzen. Zusammen mit unseren Kunden arbeiten wir an der Gestaltung von Supercomputer-Systemen, die deren Bedarf hinsichtlich Planung und Rechenleistung gerecht werden", sagte Madhu Matta, Vice President und General Manager für Supercomputer und KI bei der Lenovo Data Center Group. "Durch diese Flexibilität und die Ausrichtung am Kunden sind wir in einer guten Position für zukünftiges Wachstum auf den Märkten für Hochleistungs-Computer und künstliche Intelligenz."

Damit die Kunden weiterhin ihre Leistung verbessern und gleichzeitig den Stromverbrauch senken können, hat Lenovo diese Woche auf der ISC ferner Neptune angekündigt – den ganzheitlichen, dreigleisigen Ansatz des Unternehmens bei Technologien zur Flüssigkeitskühlung. Neptune besteht aus der gesamten Suite von Technologien zur Flüssigkeitskühlung des Unternehmens, darunter Lenovos Lösungen mit "Direct to Node" (DTN, Direkt zum Knoten) für Warmwasserkühlung, Rear Door Heat Exchanger (RDHX, Rücktür-Wärmetauscher) und hybridem Thermal Transfer Module (TTM, Wärmetransfermodul), bei denen sowohl Luft- als auch Flüssigkeitskühlung kombiniert werden, um für Kunden in den Bereichen Supercomputer und KI und sonstige Unternehmenskunden Höchst- oder Hochleistung zu liefern.

