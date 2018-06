Liechtenstein Life führt per Ende Juni den vollständig digitalen Antragsprozess inkl. Online-Signatur im Schweizer Versicherungsmarkt ein

FL-Ruggell (ots) - Der Arbeitsalltag von Versicherungsvermittlern wird immer anspruchsvoller und dynamischer. Für Versicherungsunternehmen ist es umso wichtiger, ihre Geschäftspartner bei ihren Service- und Arbeitsabläufen zu unterstützen. So können sich Versicherungsvermittler verstärkt auf eine persönliche und kundenorientierte Beratungsleistung konzentrieren. Deshalb bietet die Liechtenstein Life per Ende Juni ihren Geschäftspartnern in der Schweiz einen vollständig digitalen Antrags- und Signaturprozess an. Anträge können so per Tablet ganz bequem, schnell und vor allem papierlos unterschrieben und eingereicht werden.

"Alle erforderlichen Unterlagen kann der Vermittler ab sofort ganz einfach digital und papierlos einreichen. Unseren Geschäftspartnern bieten wir damit eine enorme Arbeitserleichterung und reduzieren dadurch gleichzeitig mögliche Fehlerquellen. In Zusammenarbeit mit unseren Vermittlern können wir so unseren Kunden einen hervorragenden Service bieten." so Holger Roth, CSO Liechtenstein Life AG.

Der neue digitale Antragsprozess mit Online-Signatur der Liechtenstein Life funktioniert auf den gängigsten Tablets. In nur drei Schritten kommt der Vermittler zum digitalen Antrag mit Signatur: In Schritt eins werden die nötigen Angaben zur Aushändigung der Vertragsunterlagen und der Identität des Antragstellers gemacht. Hierbei werden insbesondere die Angemessenheit und Geeignetheit des Vorsorgeproduktes für den Kunden geprüft.

In Schritt zwei erfolgt die digitale Unterschrift der Dokumente auf dem Tablet. Die Unterlagen werden sodann in einem dritten Schritt digital und verbindlich vom Vermittler an die Liechtenstein Life gesendet.

Im besten Falle kann tagesaktuell policiert werden, sodass der Kunde am gleichen Tag noch seine Versicherungspolice mit entsprechender Deckungszusage bekommt. Im selben Zuge erhält er auch Zugang zum Onlineportal der Liechtenstein Life und 50 CHF Startguthaben für seinen Vorsorgeplan. Mit dem Onlineportal der Liechtenstein Life hat der Kunde jederzeit Zugriff zu seinen persönlichen Vertragsunterlagen.

Vorteile des Online-Antrages auf einen Blick:

- Arbeitserleichterung für Berater und Reduktion von Fehlerquellen - Mit allen gängigen Tablets anwendbar - Tagesaktuelle Policierung mit 50 CHF Startguthaben

Über Liechtenstein Life Assurance AG:

Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008 international operierende und unabhängige Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind die Schweiz/Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Die LLA verbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz, indem hochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsprodukte mit ausgewählten Kooperationspartnern im jeweiligen Land den gemeinsamen Kunden angeboten werden.

