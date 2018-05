LinkedIn-Geburtstag: Danke für 15 wunderbare Jahre

München (ots) - Das weltweit größte berufliche Netzwerk feiert am 02. Mai 2018 einen runden Geburtstag und wird 15 Jahre alt. Als im Jahr 2003 die ersten Mitglieder begannen, sich auf LinkedIn zu vernetzen, war das BlackBerry noch das Nonplusultra der geschäftlichen Kommunikation. 15 Jahre später sieht die Welt anders aus: Mehr als 546 Millionen Fach- und Führungskräfte sind global über LinkedIn vernetzt, tauschen Wissen aus und eröffnen sich gegenseitig berufliche Möglichkeiten oder den nächsten Karriereschritt. Das LinkedIn-Team freut sich auf die nächsten 15 Jahre und bedankt sich bei allen seinen Mitgliedern und Kunden aus DAX-30 ebenso wie dem Mittelstand.

Im Jahre 2003 ist Schröder Bundeskanzler und Bush Junior US-Präsident und Putin steht bereits an der Spitze Russlands. Die deutschen Frauenfußballerinnen holen zum ersten Mal den WM-Titel, der FC Bayern ist wie immer Deutscher Fußball-Meister. Air France und British Airways stellen den Linienbetrieb der Concorde ein, in Deutschland wird der "Neue Markt" geschlossen, ein Aktienindex für Tech-Werte. Die Dotcom-Krise hatte den Werten zu sehr zugesetzt. Im Silicon Valley herrscht hingegen weiterhin die Technologie-Euphorie, und Gründer bringen ihre Ideen auf den Markt. So auch Reid Hoffman, der zuvor für Paypal gearbeitet hatte. Gemeinsam mit Konstantin Guericke, Jean-Luc Vaillant, Eric Ly und Allen Blue entstand die Idee zu LinkedIn in seinem Wohnzimmer. Am 5. Mai 2003 erblickte die LinkedIn-Plattform dann schließlich das Licht der Welt.

LinkedIn startete als berufliches Netzwerk und ist das im Kern geblieben. Die Funktionen der ersten Version lassen sich mit der aktuellen Fassung allerdings nicht mehr vergleichen. LinkedIn ist zur Wissensplattform geworden, zum globalen Business-Marktplatz. Unternehmen setzen auf die HR-Lösungen, um ihre Arbeitgebermarken zu positionieren und neue Talente für sich zu gewinnen. Mit mehr als elf Millionen Mitgliedern in deutschsprachigen Raum ist LinkedIn zudem auch hier zu einer hochrelevanten Marketing- und Sales-Plattform geworden. Nicht zuletzt schafft LinkedIn einen Mehrwert für alle Mitglieder, die sich hier vernetzen, ihr Wissen teilen und erweitern sowie ihre Persönlichkeitsmarke ausbauen können.

Das waren die Meilensteine der letzten Jahre:

2011: LinkedIn feiert weltweit 100 Millionen Mitglieder. Seit zwei Jahren ist LinkedIn zudem in deutscher Sprache verfügbar und kommt bereits auf zwei Millionen Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

2013: Zehn Jahre nach der Gründung feiert LinkedIn das Erreichen von 200 Millionen Mitgliedern. Die Plattform ist nun in 19 Sprachen verfügbar und gewinnt alle zwei Sekunden ein neues Mitglied dazu.

2014: Im April verkündet LinkedIn den nächsten Meilenstein von 300 Millionen Mitgliedern. Einen Monat später kann LinkedIn im DACH-Raum fünf Millionen Mitgliedern verkünden.

2015: LinkedIn knackt im Oktober die Marke von 400 Millionen Mitgliedern weltweit - die DACH-Region verzeichnet mittlerweile sechs Millionen Mitglieder.

2017: Im April durchbricht LinkedIn die Schallmauer von einer halben Milliarde Nutzer weltweit. Bereits einen Monat später verkündet LinkedIn DACH zehn und noch im Dezember elf Millionen Mitglieder.

LinkedIn will diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben: Im zweiten Halbjahr eröffnet LinkedIn ein zweites Büro in Berlin. Zudem hat das Netzwerk kürzlich sein Führungsteam um Jochen Doppelhammer erweitert, der nun zusammen mit Barbara Wittmann und Alexandra Kolleth die Geschäfte im DACH-Raum vorantreibt. Somit stellt LinkedIn die Weichen, um bis zum 20-jährigen Jubiläum noch einige Meilensteine mehr verkünden zu können.

