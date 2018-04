Luxusvilla auf der Insel Mauritius wird über Concierge Auctions ohne Mindestpreis versteigert werden

London (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions wird eine an das Four Seasons Resort Mauritius at Anahita angrenzende Luxusvilla auf Mauritius versteigern. Die derzeit mit 4,5 Millionen US-Dollar aufgeführte Villa Lunéa wird ohne Mindestpreis an den Meistbietenden verkauft werden. Die Gebotsabgabe wird am 27. April eröffnet werden und am 30. April enden. Die Auktion wird der erste Verkauf des Unternehmens auf Mauritius sein, der idyllischen tropischen Inselnation im Indischen Ozean, vier Flugstunden von Johannesburg in Südafrika und nur etwas über sechs Flugstunden von Dubai entfernt.

Das Grundstück mit herrlichem Lagunen- und Meerblick erstreckt sich über 2.200 Quadratmeter. Die Villa selbst bietet 450 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf vier Schlafzimmer mit jeweils angeschlossenem Bad, ein Arbeitszimmer und eine Reihe von Wohn- und Unterhaltungsbereichen. Außen befinden sich eine Terrasse im 2. Stock, ein Landschaftsgarten, der von Königspalmen und endemischer Vegetation gesäumt ist, ein Essbereich im Freien und ein Infinity-Pool von 10 Metern. Zusätzlich verfügt die Immobilie über eine Garage für zwei Autos, die viel Stauraum bietet. Der Zugang zur Villa erfolgt über ein privates Eingangstor.

Die Villa Lunéa liegt im Anahita Golf and Spa Resort an der atemberaubend schönen Lagune Île aux Cerfs. Dies ermöglicht dem Käufer nicht nur den unmittelbaren Zugang zu den Einrichtungen des Resorts, zu denen u. a. Privatstrand, Pool, Spa, Tennisplätze, Fitnesscenter und Restaurants zählen, sondern verleiht dem Eigentümer und seiner direkten Familie als Teil des integrierten Resort-Programms (Integrated Resort Scheme, IRS) auch das Recht, ihren ständigen Wohnsitz auf Mauritius zu haben.

Internationale Besucher können die Immobilie leicht mit dem Helikopter erreichen. Der Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport liegt nur 45 Autominuten entfernt. Die Hauptstadt Port Louis und das Handelszentrum, Ebène Cybercity, liegen eine Stunde von der Villa entfernt.

"Die Immobilie bietet auch den anspruchsvollsten Käufern nie dagewesenen Luxus", so Paulina Kimbel, Director of Business Development von Concierge Auctions. "Unsere Luxusauktionen-Plattform wird dieses Stück tropisches Paradies in einem beschleunigten und intensivierten Marketing-Präsentationszyklus einem weltweiten Publikum vorstellen. Eine größere Zahl Kaufinteressenten wird deshalb die Kaufgelegenheit beurteilen und die Möglichkeit haben, ihren Preis zu nennen und an der Versteigerung teilzunehmen."

Die Immobilie kann täglich von 13 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung besichtigt werden. Um einen Termin auszumachen oder sich für die Teilnahme an der Versteigerung zu registrieren, besuchen Sie bitte www.conciergeauctions.com.

OTS: Concierge Auctions newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120229.rss2

Pressekontakt: Alice Lacey alice@relevanceinternational.com +442038688700