MARKT-AUSBLICK/Chance und Risiko halten sich erst einmal die Waage

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind gut in das neue Jahr gestartet. Der Euro-Stoxx-50 notiert nach einem knappen Monat bereits 4 Prozent im Plus. In diesem Tempo dürfte es an den Aktienmärkten nicht weitergehen. Die Anleger sind inzwischen gut investiert, die Cash-Quoten der Fonds zuletzt gesunken. Nun dürfte erst einmal abgewartet werden, wie die Berichtssaison läuft.

Während die 2017er Zahlen kaum überraschen sollten, dürften die Anleger vor allem den Ausblicken auf das laufenden Geschäftsjahr ihre Aufmerksamkeit schenken. Größere Volatilität ist dabei vor allem in den Einzelwerten, nicht am Gesamtmarkt, zu erwarten. Denn die Investoren sind in den vergangenen Monaten immer stärker zum Stock-Picking übergegangen.

Keinen so guten Start in das Jahr haben die Anleihen erwischt. So stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen in den ersten Wochen des Jahres um 18 Basispunkte auf nun 0,61 Prozent. Prozentual hört sich diese Bewegung wesentlich beeindruckender an, so stiegen die Zinsen um 40 Prozent. Aber auch hier zeichnet sich ab, dass sich der Kursverfall in diesem Maße nicht fortsetzen dürfte.

Zum einen bestätigte die Europäische Zentralbank in dieser Woche erst, dass die Zinsen noch lange Zeit niedrig bleiben. Zum anderen gehen die Marktstrategen der Deutschen Bank davon aus, dass die Einkaufsmanager-Indizes unter dem starken Euro leiden werden und in Folge die Anleihezinsen wieder fallen dürften.

Euro weiterhin eine Unbekannte

Die Entwicklung im Euro strahlt seit längerem stark auf die Entwicklung am europäischen Aktienmarkt aus. Lange Zeit profitierten die europäischen Unternehmen von der Schwäche der Gemeinschaftswährung. Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Seit Anfang des Jahres ist die Gemeinschaftswährung von 1,20 auf 1,25 Dollar gestiegen. Dabei ist immer mehr zu erkennen, dass das Währungspaar ein Spielball der Politik geworden ist. Momentan überschlagen sich die Kommentare aus dem Weißen Haus. Während US-Finanzminister Steven Mnuchin zur Wochenmitte in Davos den Dollar noch schwach geredet hatte, gab US-Präsident bereits einen Tag später die neue Richtung vor. Das US-Wirtschaftswachstum werde den Dollar stärken, so die präsidiale Aussage.

Am Donnerstag notierte der Euro bei 1,2536 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 16. Dezember 2014. Zum Wochenschluss spricht US-Präsident Donald Trump nochmals in Davos. Sollte er erneut protektionistische Töne anstimmen, dürfte die Talfahrt im Dollar weitergehen.

Berichtssaison nimmt an Fahrt auf

In der kommenden Woche nimmt die Berichtssaison der europäischen Unternehmen an Fahrt auf. Während einer Studie von JP Morgan zufolge bisher gerade einmal 36 Unternehmen aus dem Stoxx-Europe-600 ihre Zahlen vorgelegt haben, folgen in der kommenden Woche nach Marktkapitalisierung ein Fünftel aller im breiten Index gelisteten Unternehmen. Die wenigen bisher vorgelegten Quartalsausweise überzeugten durchweg. Die Umsätze legten im Mittel gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent zu, 60 Prozent der Unternehmen übertrafen die Erwartungen.

JP Morgan erwartet, dass sich die Zahl der positiven Überraschungen sowie das tatsächliche EPS-Wachstum deutlich verbessern. Den Wermutstropfen dürfte der Euro liefern, der die Umsatzentwicklung speziell der Exporteure belasten dürfte. In der kommenden Woche legen SAP, Philipps, Siemens, ING, Infineon, Roche, Daimler, Unilever, Shell und Astrazenaca Ihre Zahlen vor, um nur eine kleine Auswahl der Unternehmen zu nennen.

Ifo-Geschäftsklima liefert ersten Warnhinweis

Das ifo-Geschäftsklima erreichte jüngst Spitzenwerte. Die Marktstrategen der Helaba haben sich die beiden Komponenten des wohl wichtigsten deutschen Frühindikators genauer angeschaut. Dabei haben sie festgestellt, dass die Unternehmen zwar die gegenwärtige Geschäftslage erneut positiver beurteilen. Die Erwartungen für die kommenden sechs Monate sind allerdings schon zum zweiten Mal in Folge etwas verhaltener ausgefallen. Dies ist erfahrungsgemäß ein Indiz dafür, dass die Konjunkturstimmung ihren Gipfel ausgebildet hat. Die für Aktien beste Phase wäre damit vorbei. Neben zyklischen Argumenten sprechen für die Helaba auch die hohe Bewertung und die bereits recht ausgelassene Stimmung eher für eine anstehende Korrektur als für weitere Kursavancen.

Yellen sagt Goodbye

In der kommenden Woche findet die letzte Sitzung der US-Notenbank unter ihrer Präsidentin Janet Yellen statt. An der Börse wird fest damit gerechnet, dass sie ihre Amtszeit mit der ruhigen Hand beenden wird, die sie in den letzten Jahren bewiesen hat. Es ist davon auszugehen, dass ihr letztes Pressestatement relativ neutral gehalten sein dürfte, um dem neuen Fed-Chef Jerome Powell keine Handlungsanweisungen zu hinterlassen. Die weitere graduelle Straffung der Leitzinsen überlässt die scheidende Fed-Vorsitzende ihrem Nachfolger. An der Börse wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent damit gerechnet, dass Powell bereits auf der ersten von ihm geleiteten Sitzung am 21. März die Leitzinsen um 25 Basispunkte anhebt.

