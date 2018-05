MARKT-AUSBLICK/Nach Rally dürfte sich DAX erst einmal setzen

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der beeindruckenden Rally von mehr als 1.000 Punkten dürfte es bis auf weiteres ruhiger im DAX zugehen. Die zu Ende gehende Berichtssaison ist nur durchwachsen verlaufen, die Reihe schwächerer Konjunkturdaten dürfte sich fortsetzen und die politischen Risiken schlummern weiter. Haupttreiber der jüngsten Kursavancen waren die starken Abgaben im Euro. Aber rein technisch ist eine Gegenbewegung langsam überfällig, welche am DAX nicht spurlos vorüberziehen würde.

Die Bekanntgabe des deutschen BIP am Montag und des ZEW-Index am Dienstag dürfte die Serie zuletzt schwächerer Wirtschaftsdaten unterstreichen. Die Commerzbank rechnet für das BIP-Wachstum im ersten Quartal mit einem Rückgang auf 0,4 Prozent nach 0,6 Prozent, der ZEW-Index soll auf minus 15 von minus 8,2 weiter in den negativen Bereich rutschen. Teilweise spielten Sondereffekte eine Rolle, aber auch das unterliegende Wachstums-Tempo habe deutlich nachgelassen, so die Analysten.

Berichtssaison sendet Warnsignale aus

Ins gleiche Horn stößt auch die Deutsche Bank. Europas Börsen hätten seit Ende März um 8 Prozent zugelegt, und das trotz eines nachlassenden Wirtschafts-Momentums. Der Hauptgrund für die Kursgewinne sei die Schwäche des Euro gewesen, der 5 Prozent nachgegeben habe. Der Euro dürfte sich in Zukunft aber sehr viel langsamer abschwächen, bzw laut Devisenhändlern steht sogar tendenziell eine Gegenbewegung an. Eine solche würde die Börsen drücken, vor allem den exportlastigen DAX.

Von der Berichtssaison gehen ebenfalls keine stützenden Momente für den DAX aus. Die Commerzbank spricht von einer "Enttäuschung", geprägt von vielen Gewinnwarnungen, die zugleich ein Warnsignal für die kommenden Monate seien. Zwar ist der jüngste Euro-Rückgang eine gute Nachricht für die Unternehmen. Aber zum einen müsste sich die Euro-Schwäche als nachhaltig erweisen, was noch nicht abschätzbar ist, und zum anderen würde der positive Basiseffekt erst im kommenden Jahr in den Bilanzen zu spüren sein.

Handelskonflikt zwischen USA und dem Rest der Welt bleibt reale Gefahr

Derweil schlummern die politischen Risiken weiter. Auch wenn das Thema zuletzt aus den Schlagzeilen verschwunden ist, bleibt ein Handelskonflikt zwischen den USA und China/Europa eine reale Gefahr. Die angedrohten Strafzölle auf europäischen Stahl sind bislang nur verschoben worden. Derzeit ist vollkommenen unklar, wie die Verhandlungen zwischen Washington und Brüssel laufen, auch über die Gespräche zwischen den USA und China ist nur wenig bekannt.

Wie die Aufkündigung des Iran-Abkommens durch die USA zeigt, kann US-Präsident Donald Trump auch gegen den Rat praktisch der gesamten internationalen Gemeinschaft an einer Position festhalten, von deren Richtigkeit er überzeugt ist. Und kaum ein Thema treibt Trump mehr um, als die angebliche Benachteiligung der US-Wirtschaft. Die Forderung der USA an China, den Handelsüberschuss in den kommenden zwei Jahren um 200 Milliarden Dollar zu senken, grenzt an Fantasterei, die weder wirtschaftlich noch politisch durchsetzbar ist.

Hochverschuldetes Italien will noch mehr Schulden machen

Auch in Europa läuft nicht alles rund. Im hochverschuldeten Italien zeichnet sich eine populistische Regierungsbildung aus Lega Nord und der Fünf-Sterne-Bewegung ab. Zwar ist ein in der Vergangenheit angekündigtes Referendum über die Euro-Zugehörigkeit vom Tisch, die angekündigte massive Ausweitung der Fiskaldefizite läuft aber auf eine direkte Konfrontation mit Brüssel und Berlin hinaus, die die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgelegten Reformpläne der EU weitgehend auf Eis legen würde.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt bleibt bis auf weiteres das Hauptrisiko für die Börsen. Bislang halten die Anleger eine Eskalation des Konflikts für wenig wahrscheinlich, und vielleicht liegen sie damit auch richtig. Eine Verlangsamung der Euro-Abschwächung oder gar eine Gegenreaktion sprechen aber dafür, dass der DAX erst einmal ausgereizt ist und von einem hohen Niveau aus konsolidieren wird. Dafür spricht auch die in der Zwischenzeit nur noch neutrale Bewertung des DAX.

