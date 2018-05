MÄRKTE ASIEN/Aktienkurse steigen leicht - Ölpreise ziehen weiter an

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die an der Wall Street zu beobachtende Tendenz setzt sich am Donnerstag in Asien fort: Die Aktienkurse steigen und die Ölpreise ziehen nach der US-Entscheidung zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran weiter an. Anders als in den USA fallen die Kursgewinne bei den Dividendenpapieren in Japan & Co allerdings eher moderat aus.

Der Nikkei-225-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 22.484 Punkte, an den anderen Plätzen fallen die Aufschläge ähnlich groß aus. Eine Ausnahme macht Hongkong, wo es um 0,9 Prozent etwas kräftiger nach oben geht. Nicht gehandelt wird in Malaysia, nachdem die Regierungspartei bei der Wahl am Donnerstag eine derbe Niederlage erlitten hat, was für politische Unsicherheit sorgt. Dort wird erst am Montag wieder gehandelt, wobei die Aktienindex-Futures dafür einen Absturz um 3 Prozent signalisieren. Bereits vor der Wahl hatte der Aktienmarkt in Malaysia geschwächelt, weil die Opposition in der Wählergunst zunehmend Zulauf erhalten hatte.

Rückenwind für die exportempfindlichen Aktienmärkte der Region kommt vom weiter starken Dollar. Er wird gestützt vom gestiegenen Zinsniveau in den USA und der Aussicht auf weiter anziehende Zinsen im Umfeld robust ausfallender Konjunkturdaten. Der Dollar kostet 109,73 Yen, verglichen mit Ständen um 109,50 am Vortag zur gleichen Zeit. Steiler abwärts geht es für den neuseeländischen Dollar, nachdem die Notenbank des Landes die Leitzinsen unverändert gelassen hat, begleitet allerdings von als taubenhaft aufgenommenen Kommentaren. Der Ausblick sei "ausbalanciert", so die Notenbanker. Der Kurs des Neuseeland-Dollars fällt darauf von 0,6980 zurück auf 0,6918 US-Dollar.

Inflation in China wie erwartet

Neue Preisdaten aus China setzen keine Akzente. Verbraucherpreise und Erzeugerpreise sind im April exakt so stark gestiegen wie erwartet. Der nachlassende Preisdruck gebe der chinesischen Notenbank, Spielraum die Geldpolitik gegebenenfalls zu lockern, sollte die Konjunktur abkühlen, heißt es in einem Kommentar von Capital Economics. Mögliche Strafzölle auf aus den USA importierte Sojabohnen und Schweinefleisch könnten zwar für etwas Preisauftrieb sorgen, insgesamt dürften die Verbraucherpreise aber in der Nähe des aktuellen Niveaus verharren. Im April waren sie im Jahresvergleich um 1,8 Prozent gestiegen.

Zu den Tagesfavoriten gehören erneut Aktien aus dem Rohstoff- und vor allem dem Ölsektor, denn die Ölpreise steigen weiter und nähern sich allmählich der 80-Dollar-Marke. Brentöl verteuert sich zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 77,79 Dollar und ist damit so teuer wie zuletzt im Dezember 2014. Hintergrund ist unverändert die Spekulation, dass wegen der erneut verhängten US-Sanktionen gegen Iran weniger iranisches Öl auf den Markt kommt.

Preistreibend wirkt auch, dass die israelische Armee nach eigenen Angaben dutzende iranische Militäreinrichtungen in Syrien attackiert und getroffen hat. Die Armee versicherte am Donnerstag zugleich, keine militärische "Eskalation" mit dem Iran anzustreben. Vorausgegangen waren nach israelischen Armeeangaben iranische Raketenangriffe auf israelische Stellungen auf den besetzten Golanhöhen. Petrochina, Sinopec und CNOOC in Hongkong, Inpex in Tokio und Woodside und Oil Search in Sydney ziehen um 2,2 bis 5,1 Prozent an.

Commonwealth Bank verlieren in Sydney nach dem kräftigen Minus am Vortag in Reaktion auf enttäuschend ausgefallene Quartalszahlen weitere 0,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.125,90 +0,29% +1,00% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.484,82 +0,34% -1,23% 08:00

Kospi (Seoul) 2.449,06 +0,21% -0,75% 08:00

Schanghai-Comp. 3.165,11 +0,19% -4,32% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.805,88 +0,88% +1,61% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.544,41 -0,12% +4,12% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:35 % YTD

EUR/USD 1,1866 +0,1% 1,1852 1,1836 -1,2%

EUR/JPY 130,15 +0,1% 130,05 129,83 -3,8%

EUR/GBP 0,8742 -0,0% 0,8746 0,8752 -1,7%

GBP/USD 1,3571 +0,1% 1,3551 1,3521 +0,4%

USD/JPY 109,70 -0,0% 109,73 109,72 -2,6%

USD/KRW 1075,50 -0,3% 1078,96 1083,04 +0,8%

USD/CNY 6,3663 +0,1% 6,3624 6,3786 -2,2%

USD/CNH 6,3628 -0,0% 6,3658 6,3808 -2,3%

USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8496 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,7467 +0,1% 0,7462 0,7415 -4,5%

NZD/USD 0,6918 -0,3% 0,6942 0,6955 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.340,08 +0,9% 9.261,11 9.106,08 -31,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,74 71,14 +0,8% 0,60 +19,5%

Brent/ICE 77,78 77,21 +0,7% 0,57 +19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.314,63 1.312,65 +0,2% +1,98 +0,9%

Silber (Spot) 16,54 16,51 +0,2% +0,03 -2,4%

Platin (Spot) 916,80 915,00 +0,2% +1,80 -1,4%

Kupfer-Future 3,04 3,04 +0,1% +0,00 -8,2%

