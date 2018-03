TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA. Weil die begleitenden Kommentare und Zinsprojektionen der US-Notenbank Marktbeobachtern zufolge tendenziell aber etwas taubenhafter ausgefallen sind als gedacht, schwächelt der Dollar auf breiter Front.

Für das laufende Jahr avisierte die Fed nämlich weiter drei Zinserhöhungen und nicht wie vielfach befürchtet bereits vier, auch wenn für die nächsten Jahren unter dem Strich mehr Zinserhöhungen signalisiert wurden als bislang gedacht. Vor diesem Hintergrund anziehende asiatische Währungen wie der Yen und der Won bremsen die Aktienkurse etwas, weil dadurch Exporte in die USA teurer werden.

Die US-Notenbank "wollte falkenhaft klingen und versuchte, das in einer Art und Weise zu tun, die am wenigsten störend wirkt", kommentiert Marvin Loh, Marktstratege bei BNY Mellon.

Der Nikkei-Index zieht nach der Feiertagspause um 0,8 Prozent an auf 21.540 Punkte, auch in Seoul steigt das Aktienbarometer. Sydney hat dagegen knapp behauptet geschlossen. Weiter abwärts geht es an den Börsen in China, die bereits im Spätgeschäft am Vortag unter Druck geraten waren. Der Index in Schanghai verliert ein halbes Prozent, lag aber auch schon tiefer.

Zinserhöhung in China stört kaum

Dass die chinesische Notenbank in Reaktion auf die Zinserhöhung in den USA den Satz für siebentägige Ausleihungen an die Banken leicht erhöht habe, sei normales Gebaren, heißt es, und kein Indiz für eine generelle Straffung der Geldpolitik . Damit sorge die Notenbank für eine stabile Zinsdifferenz zu den USA, um so potenziellen Kapitalabflüssen und Wechselkursschwankungen vorzubeugen, erläutern die Analysten der ANZ. Auch in Hongkong wurden die Zinsen wie in solchen Fällen üblich erhöht, weil der Hongkong-Dollar an den US-Dollar gebunden ist.

Gleichwohl litten die chinesischen Aktienmärkte etwas darunter, heißt es. Auf die Stimmung der Börsianer in China drücke zudem, dass die von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Strafzölle nun unmittelbar vor ihrer Umsetzung stehen. "Im Moment sehen wir das noch nicht als einen Handelskrieg, sondern eher als Handelsscharmützel", so eine Stimme aus dem Handel. Spannend werde nun, wie China reagiere.

Tencent unter Druck

Zu den Favoriten gehören in der gesamten Region wie schon am Vortag Aktien aus dem Ölsektor, denn die Ölpreise steigen weiter. Der jüngste Aufwärtsimpuls kommt von überraschend gesunkenen US-Ölvorräten. Brentöl kostet in Asien mit 69,51 Dollar nochmals einen Tick mehr als in den USA, wo die Preise bereits kräftig gestiegen waren. Auch der nachgebende Dollar stützt die Ölpreise wie auch andere Rohstoffe und das Gold , die international in Dollar gehandelt werden. Die Feinunze Gold kostet 1.328 Dollar, 0,3 Prozent weniger als in den USA, wo der Preis deutlich gestiegen war.

In Hongkong sorgt zusätzlich für Druck auf den Index, dass das Schwergewicht Tencent um 3,2 Prozent deutlich nachgibt. Der Technologiegigant hatte am Mittwoch nach Börsenschluss insgesamt durchwachsenen ausgefallenen Geschäftszahlen vorgelegt und unter anderem von sinkenden Gewinnmargen in seinem Kerngeschäft berichtet.

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.937,20 -0,22% -2,11% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.540,34 +0,75% -5,38% 07:00

Kospi (Seoul) 2.498,84 +0,56% +1,27% 07:00

Schanghai-Comp. 3.263,46 -0,53% -1,35% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 31.309,08 -0,34% +5,38% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.504,82 -0,18% +2,80% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.873,11 +0,39% +3,84% 10:00

EUR/USD 1,2346 +0,0% 1,2343 1,2279 +2,8%

EUR/JPY 130,76 -0,0% 130,80 130,56 -3,3%

EUR/GBP 0,8726 -0,0% 0,8729 0,8752 -1,9%

GBP/USD 1,4149 +0,1% 1,4139 1,4030 +4,7%

USD/JPY 105,91 -0,1% 105,97 106,33 -5,9%

USD/KRW 1072,15 +0,7% 1064,98 1071,45 +0,5%

USD/CNY 6,3213 -0,0% 6,3232 6,3318 -2,9%

USD/CNH 6,3181 +0,2% 6,3057 6,3266 -3,0%

USD/HKD 7,8463 +0,0% 7,8452 7,8460 +0,4%

AUD/USD 0,7746 -0,3% 0,7765 0,7703 -0,9%

NZD/USD 0,7228 +0,0% 0,7226 0,7180 +1,8%

BTC/USD 9.049,53 +1,4% 8.920,88 9.020,77 -31,24

WTI/Nymex 65,24 65,17 +0,1% 0,07 +8,3%

Brent/ICE 69,50 69,47 +0,0% 0,03 +5,5%

Gold (Spot) 1.327,70 1.332,17 -0,3% -4,47 +1,9%

Silber (Spot) 16,51 16,55 -0,2% -0,04 -2,5%

Platin (Spot) 957,60 956,50 +0,1% +1,10 +3,0%

Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,5% +0,02 -7,4%

