MÄRKTE EUROPA/Börsen starten leicht fester - VTG haussieren

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit leichten Kursaufschlägen in die neue Woche gestartet. Die Börsen in Japan sind geschlossen und liefern somit keine Vorlagen. Wichtige Unternehmensdaten stehen erst am Abend mit den Geschäftszahlen von Netflix an. Der US-Internetfernsehsender zählt als "FANG-Aktie" zu den Kernmitgliedern der Technologieaktien. Schwache Daten vor allem beim Kundenwachstum könnten daher auch die anderen Branchenmitglieder nach unten ziehen und die US-Börsen auf ganzer Breite belasten. Zudem steht politisch das Treffen der Präsidenten von Russland und den USA im Blick.

Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,4 Prozent auf 12.589 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.463 nach oben. Am Morgen zieht der Euro gegen den Dollar leicht an auf fast 1,17. Auch am Devisenmarkt schaut man auf das Trump/Putin-Treffen in Helsinki. "Wichtig für den Devisenmarkt wird sein, ob es für ihn Anlass gibt, sich wieder risikoscheuer zu zeigen - sei es aus Gründen der Sicherheits- oder Handelspolitik", so die Commerzbank. Sollten sich die beiden Alphatiere nicht vertragen, könnte das die sicheren Häfen Dollar, Yen und Franken stützen.

Keine Impulse liefern die Wachstumszahlen aus China. Hier ging es im zweiten Quartal um 6,7 Prozent nach oben gegenüber dem Vorjahr, was einen leichten Rückgang des Zuwachses darstellt. Im Vorquartal waren noch 6,8 Prozent Wachstum erreicht worden. Auch der Ausstoß der Industrie ging zurück und legte im Juni nur noch 6 Prozent zu, nachdem im Mai noch 6,8 Prozent erzielt worden waren. Allerdings hatte der Markt all dies bereits genauso erwartet. Gut dürften aber die Einzelhandelsumsätze ankommen: Die Binnenkauflaune der Chinesen beschleunigte sich deutlich, die Erlöse kletterten auf 9,0 Prozent im Juni nach 8,5 Prozent im Mai.

Morgan Stanley legt Gebot für VTG vor - Dialog wird optimistischer

Der Schienenlogistiker VTG steht vor der Übernahme durch seinen Großaktionär. Morgan Stanley Infrastructure will den Anteil an dem im SDAX notierten Konzern weiter erhöhen und hat sich bereits 49 Prozent gesichert. Im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots bietet der Investor 53 Euro je VTG-Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von rund 10 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, der im Handel als eher "mau" eingestuft wird. Morgan Stanley hielt bislang 29 Prozent der VTG-Aktien und hat sich nun mit Kühne auf weitere rund 20 Prozent geeinigt. Eine Mindestannahmeschwelle für das Gebot gibt es nicht. VTG gewinnen 15,5 Prozent auf 55,60 Euro.

Dialog Semiconductor steigen 1,8 Prozent. Der Chiphersteller geht nunmehr davon aus, im zweiten Quartal eine Bruttomarge von 48,0 Prozent zu erreichen. Im Mai hatte das Unternehmen eine Bruttomarge nur leicht über der des ersten Quartals von 46,3 Prozent prognostiziert. Drägerwerk geben dagegen 3,5 Prozent nach. Der Medizintechnikkonzern hat im zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ deutlich weniger verdient. Neben negativen Währungseffekten belasteten höhere Qualitätskosten und ein negativer Produktmix die Bruttomarge. Etwas beruhigen könnte die bestätigte Prognose.

Aufzugsparte von Thyssenkrupp im Blick

Fusionsfantasien stützen Thyssenkrupp leicht. Laut einem Artikel des Handelsblatts soll die Krupp-Stiftung mit Kone über eine Fusion der Aufzugssparten gesprochen haben. Seit dem Aus von Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger haben die Spekulationen über eine Restrukturierung des Konzern zugenommen. Die Hedgefonds Cevian und Elliott, die zusammen rund 20 Prozent der Anteile halten, haben in der Vergangenheit einen Verkauf des Aufzugsgeschäfts von Thyssenkrupp gefordert. Die Krupp-Stiftung hat sich in der vergangenen Woche indes gegen eine Zerschlagung von Thyssenkrupp ausgesprochen. Thyssenkrupp gewinnen 0,8 Prozent.

SAF Holland starten nach angepasster Jahresprognose mit leichten Verlusten von 0,3 Prozent in den Handel, drehen dann aber 1,9 Prozent ins Plus. Der neue Wert für das geplante Umsatzwachstum sei besser, der für die Marge schwächer. So gehe SAF nur noch von 7 bis 8 Prozent EBIT-Marge nach zuvor 8 bis 8,5 Prozent aus, sagt ein Händler: "Allerdings war die Margenwarnung schon erwartet worden". Denn der Konsens habe sogar nur rund 7,3 Prozent befürchtet. Unter dem Strich könnte sich die Aktie nach einem schwachen Start daher sogar wieder erholen, mutmaßt ein Händler am Morgen treffend.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.462,98 0,24 8,44 -1,17

Stoxx-50 3.091,33 0,06 1,96 -2,72

DAX 12.593,70 0,42 52,97 -2,51

MDAX 26.557,36 0,54 143,79 1,36

TecDAX 2.839,50 0,56 15,84 12,28

SDAX 12.285,63 0,58 70,74 3,35

FTSE 7.657,55 -0,06 -4,32 -0,34

CAC 5.438,04 0,16 8,84 2,36

Bund-Future 162,83% -0,12 2,64

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.25 Uhr Fr, 18.04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1688 +0,01% 1,1696 1,1669 -2,7%

EUR/JPY 131,52 +0,18% 131,47 131,15 -2,8%

EUR/CHF 1,1698 -0,04% 1,1712 1,1701 -0,1%

EUR/GBP 0,8834 -0,01% 0,8834 1,1326 -0,6%

USD/JPY 112,53 +0,18% 112,42 112,40 -0,1%

GBP/USD 1,3230 +0,01% 1,3239 1,3214 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 6.374,79 -0,3% 6.380,03 6.277,04 -53,3%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,64 -0,02

Deutschland 10 Jahre 0,29 0,28 -0,14

USA 2 Jahre 2,59 2,58 0,70

USA 10 Jahre 2,84 2,83 0,43

Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00

Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,01

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,48 71,01 -0,7% -0,53 +18,6%

Brent/ICE 75,02 75,33 -0,4% -0,31 +16,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.242,01 1.241,52 +0,0% +0,49 -4,7%

Silber (Spot) 15,80 15,82 -0,1% -0,02 -6,7%

Platin (Spot) 828,60 829,45 -0,1% -0,85 -10,9%

Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,4% +0,01 -16,5%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2018 03:53 ET (07:53 GMT)