MÄRKTE EUROPA/Mit angezogener Handbremse weiter aufwärts

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rally an den europäischen Aktienmärkten geht am Diensag weiter, auch wenn Händler meinen, die Kurse stiegen nun erst einmal mit angezogener Handbremse. Der DAX liegt am Mittag mit 0,2 Prozent im Plus bei 13.392 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent auf 3.628 Punkte zu. Gestützt wird die Stimmung von guten Wirtschaftsdaten.

Die deutsche Industrieproduktion stieg im November um 3,4 Prozent zum Vormonat und legte damit stärker zu als um die erwarteten 1,9 Prozent. Auch die deutschen Exporte liegen weiter auf Rekordkurs. Trotzdem gibt der Euro etwas nach, er handelt mit 1,1943 Dollar etwas leichter gegenüber Montagabend. Besonders gefragt in Europa sind zyklische Rohstoffaktien, auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Ölpreise. Ihr Index steigt um 1,1 Prozent und führt die Gewinnerliste unter den Branchen-Indizes an.

Im DAX steigen RWE um 2,6 Prozent auf 18,23 Euro. Das Broker-Haus Bernstein sieht bei dem Versorger nun überdurschnittliche Kurschancen. Im MDAX liegen Salzgitter mit Plus 2,8 Prozent an der Spitze, Händler verweisen auf eine Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe.

Daneben rückt allmählich die Berichtssaison stärker in den Fokus. Am späten Montagnachmittag lieferte überraschend Beiersdorf erste Indikationen zum Geschäftsverlauf 2017. Am Abend will mit Continental ein zweites DAX-Unternehmen erste Eckdaten bekanntgeben.

Beiersdorf überzeugt nur beim Umsatz

Goldman Sachs weist bei Beiersdorf auf das starke organische Wachstum im vierten Quartal hin. Es sei von beiden Unternehmensbereichen - Pflege und Klebstoffe - getragen worden. Allerdings sei das höhere Wachstum in diesen Bereichen bereits in Kursgewinne umgesetzt worden. Die Analysten von JP Morgan betonen zu den Vorabzahlen, dass der Gewinn wohl deutlich unter den Erwartungen ausgefallen ist. Beiersdorf verlieren 0,2 Prozent.

Continental notieren im Vorfeld ihrer Zahlen ebenfalls knapp behauptet. Der Kurs fällt um 0,1 Prozent auf 238,20 Euro, nachdem er Montag erstmals über 240 Euro notiert hatte.

Der Telekom- und Kabelkonzern Altice will sein US-Geschäft abspalten, an dem er bislang eine Mehrheitsbeteiligung hält. "Im Mittelpunkt unserer Strategie steht der operative und finanzielle Turnaround in Frankreich und Portugal", so das Unternehmen. Nach enttäuschenden Ergebnissen im dritten Quartal rutschte der Marktwert der in Amsterdam notierten Gesellschaft um 6 Milliarden Euro ab. Seitdem steht Altice unter Druck, seine Geschäftsentwicklung zu verbessern. Darüber hinaus hat Altice USA ein Aktienrückkaufprogramm von 2 Milliarden Dollar genehmigt, das nach der Trennung wirksam werden soll. An der Börse kommen die Nachrichten gut an, für die Aktie geht es um 8 Prozent nach oben.

BAT und Einzelhandelswerte stützen FTSE

Der Tabakkonzern British American Tobacco rechnet wegen der kürzlich verabschiedeten US-Steuerreform mit einer sechsprozentigen Steigerung beim Gewinn je Aktie im Jahr 2018. Die Aktie gewinnt 1,3 Prozent.

Der britische Einzelhändler Morrison hat im Weihnachtsgeschäft Marktanteile dazugewonnen. Dies wird nach zuletzt teils enttäuschenden Zahlen der Wettbewerber positiv gewertet, die Aktie legt am Mittag um 3,4 Prozent zu. "Es ist ein sehr beeindruckendes Trading Statement, das die Erwartungen übertroffen hat", kommentiert Neil Wilson, Marktstratege bei ETX Capital. Im Fahrwasser geht es mit Sainsbury um 1,5 Prozent aufwärts, für Marks & Spencer um 3,3 Prozent. Tesco notieren dagegen 1,4 Prozent schwächer. Der FTSE-100-Index des Londoner Aktienmarkts legt um 0,4 Prozent zu und liegt nur knapp unter seinem Rekordhoch.

Als stark werden die Zahlen des Bauzulieferers und Spezialchemieherstellers Sika aus der Schweiz gewertet. Sika wuchs 2017 um 8,9 Prozent und erwartet im neuen Ausblick für 2018 eine Steigerung auf 10 Prozent. Sika ziehen um 1,7 Prozent an.

In Belgien steigen Ablynx nach dem abgelehnten Übernahmegebot von Novo Nordisk weiter um 10 Prozent auf 33,88 Euro. Der Markt spekuliert hier auf ein höheres Gebot bzw einen möglichen Übernahmekampf. Novo Nordisk bietet bislang 28 Euro je Aktie.

Bauer mit Gewinnwarnung unter Druck

Im deutschen TecDAX geht es für Nordex um 6 Prozent nach oben. Der Windanlagenbauer hat neue Großaufträge gemeldet. Der Bau- und Maschinenbaukonzern Bauer hat seine Ergebnisprognose für das Jahr 2017 gesenkt. Grund ist ein "unerwarteter Ausgang eines langjährigen Schiedsgerichtsverfahrens" über ein Projekt in Hongkong. Deswegen erwartet der Bauer-Vorstand, dass sich das Ergebnis nach Steuern nur noch knapp im positiven Bereich bewegen wird. Der Bauer-Kurs verliert 8,3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.624,67 0,23 8,22 3,44

Stoxx-50 3.251,20 0,29 9,50 2,31

DAX 13.377,65 0,07 9,87 3,56

MDAX 27.071,35 0,21 56,72 3,32

TecDAX 2.681,60 0,38 10,13 6,03

SDAX 12.348,28 0,24 29,31 3,88

FTSE 7.722,78 0,34 26,27 0,46

CAC 5.512,37 0,45 24,95 3,76

Bund-Future 161,80 0,04 0,01

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Mo, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,1925 -0,35% 1,1967 1,1976 -0,7%

EUR/JPY 134,47 -0,35% 134,94 135,43 -0,6%

EUR/CHF 1,1728 +0,23% 1,1701 1,1695 +0,2%

EUR/GBP 0,8813 -0,13% 0,8825 1,1334 -0,9%

USD/JPY 112,76 -0,01% 112,77 113,09 +0,1%

GBP/USD 1,3531 -0,22% 1,3560 1,3570 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 14.756,75 +0,30% 15.108,00 14.761,73 2,74

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,94 61,73 +0,3% 0,21 +2,5%

Brent/ICE 67,86 67,78 +0,1% 0,08 +1,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.314,30 1.320,90 -0,5% -6,61 +0,9%

Silber (Spot) 17,00 17,14 -0,8% -0,14 +0,4%

Platin (Spot) 960,75 973,00 -1,3% -12,25 +3,4%

Kupfer-Future 3,23 3,21 +0,5% +0,02 -1,9%

