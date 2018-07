MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Minus des Vortages geht es an den Börsen in Europa leicht nach oben. Die Anleger halten sich im Vorfeld der Berichtssaison zurück. Am Freitag nimmt die US-Berichtssaison an Fahrt auf, dann legen die US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup ihre Geschäftszahlen vor. Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und vielen ihrer Handelspartner halten sich die Anleger mit Käufen zurück. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.462 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.438 Punkte nach oben.

Der Ölpreis, der am Vortag noch unter Druck gestanden hatte, kann sich von dem Schock erholen und legt leicht zu. Der Preis für die Nordseesorte Brent fiel am Mittwoch in der Spitze um 6,9 Prozent, das war der größte Tagesverlust seit fast zweieinhalb Jahren. Der Preis kam ins Rutschen, nachdem Libyen bekannt geben hatte, die zuletzt stark gesunkene Rohölförderung wieder auf ein normales Niveau hochzufahren.

Am Devisenmarkt notiert der Euro mit 1,1676 Dollar wenig verändert zum Vorabend. Das Paar befindet sich nach Einschätzung der Commerzbank in einer Art Gleichgewicht. Beide Währungen seien sichere Häfen und beiden fehlten grundlegend neue Impulse von Seiten der Geldpolitik , so die Analysten.

Bieterkampf um Sky im vollen Gang - Comcast legt nach

Der Bieterkampf um Sky ist nun in vollem Gange. In der Nacht hat Comcast das Angebot auf 14,75 Pfund je Sky-Aktie erhöht. Zuvor hatte 21st Century Fox 14 Pfund geboten. "Anleger können die Aktie wohl noch halten", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Bieterkampf. Die Sky-Aktie war am Mittwoch mit 14,90 Pfund aus dem Handel gegangen - eine klare Indikation, dass die Anleger bereits auf höhere Gebote gesetzt hatten. Sky steigen nun um 2,7 Prozent auf 15,34 Pfund. Die Analysten von CFRA gehen davon aus, dass Fox/Disney nochmals nachlegen dürften und haben das Kursziel nun erst einmal auf 16 Pfund hochgesetzt. Jefferies hat den fairen Wert für die Sky-Aktie sogar auf 17,50 Pfund angehoben.

Asos schraubt Umsatzerwartung nach unten

Asos wird etwas vorsichtiger, was die Umsatzerwartung für dieses Jahr betrifft. Nachdem der britische Online-Versandhändler im Bereich Mode und Beauty bisher ein Umsatzplus von 25 bis 30 Prozent in Aussicht gestellt hatte, werden nun Erlöse am unteren Ende der Spanne erwartet. Die Analysten von Liberum stufen den Rücksetzer als Kaufgelegenheit ein. Für die Aktie von Asos geht es um 10,5 Prozent nach unten, in Deutschland gibt die Aktie des Wettbewerbers Zalando um 2,9 Prozent nach.

Das englische Aus bei der Fußball-WM löst an der Londoner Börse gemischte Gefühle aus. Für die Aktie des Fernsehsenders ITV geht es 1,6 Prozent nach unten, da die Anleger nun von geringeren Werbeeinnahmen ausgehen, als dies bei einem Sieg Englands bei der WM der Fall gewesen wäre. Die Aktien von Wettanbietern ziehen dagegen an, da diese bei einem englischen WM-Sieg wohl hohe Auszahlungen hätten leisten müssen. Paddy Power rücken 2,3 Prozent vor und William Hill 1,4 Prozent.

Gerresheimer-Zukauf kommt an der Börse gut an

Für Gerresheimer geht es um 9,2 Prozent nach oben. Die Analysten von Berenberg erwarten, dass die Akquisition von Sensile Medical langfristig eine Verbesserung bei Ertragskraft und Cashflow bringe. Der Kauf von für 175 Millionen Euro dürfte zunächst zu einem Margenrückgang, höheren Investitionen und höherer Verschuldung führen, doch das organische Wachstum des Unternehmens langfristig stärken, möglicherweise in Richtung 8 bis 9 Prozent.

Nach einer vermeintlichen Kaufempfehlung durch HSBC mit Kursziel 170 Euro geht es für Pfeiffer Vacuum um 4 Prozent nach oben. Deutz steigen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 2,3 Prozent. Steinhoff setzen die Aufwärtsbewegung des Vortages fort und ziehen um weitere 20 Prozent an - Anleger hoffen auf eine Einigung mit den Gläubigern.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.438,02 0,46 15,67 -1,88

Stoxx-50 3.078,62 0,77 23,58 -3,12

DAX 12.462,01 0,36 44,88 -3,53

MDAX 26.274,54 0,52 134,79 0,28

TecDAX 2.824,37 1,08 30,12 11,68

SDAX 12.142,29 0,64 76,62 2,15

FTSE 7.647,48 0,73 55,52 -1,25

CAC 5.392,43 0,72 38,51 1,50

Bund-Future 162,75% 0,11 2,59

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.11 Uhr Mi, 17.32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1675 +0,01% 1,1674 1,1719 -2,8%

EUR/JPY 131,37 +0,53% 131,07 130,70 -2,9%

EUR/CHF 1,1699 +0,64% 1,1629 1,1643 -0,1%

EUR/GBP 0,8834 -0,07% 0,8844 1,1295 -0,6%

USD/JPY 112,51 +0,52% 112,27 111,55 -0,1%

GBP/USD 1,3216 +0,08% 1,3201 1,3235 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 6.203,85 -2,8% 6.347,23 6.429,14 -54,6%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,64 -0,03

Deutschland 10 Jahre 0,29 0,31 -0,14

USA 2 Jahre 2,59 2,58 0,70

USA 10 Jahre 2,85 2,85 0,44

Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00

Japan 10 Jahre 0,03 0,04 -0,01

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,18 70,38 -0,3% -0,20 +18,1%

Brent/ICE 74,15 73,40 +1,0% 0,75 +14,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.246,20 1.242,18 +0,3% +4,02 -4,4%

Silber (Spot) 15,92 15,81 +0,7% +0,11 -6,0%

Platin (Spot) 841,25 827,75 +1,6% +13,50 -9,5%

Kupfer-Future 2,78 2,74 +1,6% +0,04 -16,6%

===

