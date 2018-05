MÄRKTE USA/Dow minus 1 Prozent - Berichtssaison belastet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street weitet am Dienstagmittag Ortsziet die Eröffnungsgewinne aus. Die jüngste Runde an Unternehmensergebnissen hat die Anleger nicht überzeugt. Hinzu kommen handelspolitische Sorgen, nachdem die US-Regierung die Zollbefreiung der EU, Kanadas und Mexikos lediglich um 30 Tage verlängert hat. Dies erhöhe die Marktunsicherheit, kritisiert die Europäische Kommission.

Daneben herrscht Vorsicht und Zurückhaltung, weil die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch ansteht. In diese Rahmen dürfte sie sich zur weiteren Geldpolitik äußern - viele Teilnehmer rechnen mit einer Anhebung im Juni. Aber auch der anstehende Apple-Quartalsbericht sorgt für Nervosität. Am Dienstag nach Börsenschluss wird das wertvollste Unternehmen der Welt über das zweite Geschäftsquartal berichten.

Der Dow-Jones-Index verliert 1 Prozent auf 23.912 Punkte, der S&P-500 gibt 0,5 Prozent ab, der Nasdaq-Composite sinkt um 0,1 Prozent.

Am Montag hatten überdies die gestiegenen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten gelastet, nachdem sich Israel und Iran in der Frage des iranischen Atomprogramms gegenseitig der Lüge bezichtigt haben. Allerdings setzt sich inzwischen die Auffassung durch, dass die von Israel präsentierten, gegen Iran gerichteten Informationen nicht übermäßig spektakulär sind. Daneben beobachten Teilnehmer Zurückhaltung vor der Entscheidung der US-Notenbank, die am Mittwoch ansteht.

Merck und Pfizer enttäuschen

Unter den Einzwelwerten verlieren Boeing 1 Prozent. Der Flugzeughersteller will den Teilebauer KLX für 3,2 Milliarden Dollar übernehmen. KLX verlieren 9,5 Prozent. Der US-Pharmakonzern Merck hat im ersten Quartal mehr verdient, aber weniger umgesetzt als erwartet. Die Aktie gibt 2,7 Prozent ab. Die Aktie des Konkurrenten Pfizer fallen um 5,2 Prozent, da das Unternehmen die Umsatzerwartungen verfehlt hat.

Euro saust unter 1,20 Dollar

Der Dollar rückt in Riesenschritten vor. Hauptgrund ist die erwartete unterschiedliche Geldpolitik in den USA und anderen Weltregionen. Während die US-Notenbank einen zunehmend strammen Kurs fährt, trauen viele Teilnehmer den anderen großen Aktueren die Zinswende nicht zu. Der Dollar ist weiter auf dem Vormarsch. Der Euro ist erstmals seit Januar unter die 1,20er Marke gefallen. Im Jahreshoch im Februar wurden für die Gemeinschaftswährung noch über 1,25 Dollar bezahlt. Derweil nähert sich der Dollar der 110-Yen-Marke, die er zuletzt im Februar erobert hatte.

Der feste Dollar setzt den in der US-Währung gehandelten Rohstoffen Öl und Gold zu. Der Goldpreis verliert 0,8 Prozent auf 1.305 Dollar je Feinunze. Öl der Sorte WTI gibt um 1,2 Prozent nach auf 67,74 Dollar je Barrel. Brentöl verliert in ähnlichem Ausmaß. Am Vortag hatten die vermeintlichen Enthüllungen Israels zu Iran den Preis noch gestützt, doch am Dienstag wird dies weniger dramatisch gesehen. Nächster Impuls dürften die API-Daten am Dienstag sein.

Die Notierungen der Anleihen geben nach, so dass die Rendite der zehnhjährigen Titel um 2 Basispunkte steigt auf 2,97 Prozent. Im Vorfeld der Fed-Sitzung bereiten sich die Anleger auf mögliche Signale einer künftigen Zinserhöhung vor.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 23.911,53 -1,04 -251,62 -3,27

S&P-500 2.635,15 -0,49 -12,90 -1,44

Nasdaq-Comp. 7.059,98 -0,09 -6,29 2,27

Nasdaq-100 6.609,02 0,05 3,45 3,32

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,51 2,0 2,49 130,6

5 Jahre 2,81 1,3 2,80 89,0

7 Jahre 2,93 1,1 2,92 68,0

10 Jahre 2,97 1,7 2,95 52,4

30 Jahre 3,13 0,9 3,12 6,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.01 Uhr Fr, 17.32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1999 -0,66% 1,2132 1,2105 -0,1%

EUR/JPY 131,64 -0,24% 132,46 132,02 -2,7%

EUR/CHF 1,1943 -0,19% 1,1984 1,1964 +2,0%

EUR/GBP 0,8817 +0,52% 0,8799 1,1388 -0,8%

USD/JPY 109,70 +0,40% 109,16 109,05 -2,6%

GBP/USD 1,3609 -1,16% 1,3785 1,3786 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 8.952,45 -3,3% 9.351,75 9.244,98 -34,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,74 68,57 -1,2% -0,83 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.305,30 1.315,34 -0,8% -10,05 +0,2%

Silber (Spot) 16,11 16,33 -1,4% -0,22 -4,9%

Platin (Spot) 895,90 906,00 -1,1% -10,10 -3,6%

Kupfer-Future 3,01 3,05 -1,6% -0,05 -9,4%

===

