MDT bringt hochpräzise TMR-Zahnraddrehgeber mit Sinus/Kosinus-Ausgängen auf den Markt

San Jose, Kalifornien und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) - MultiDimension Technology (http://www.multidimensiontech.com/) (MDT) brachte den Tunnelmagnetwiderstand (TMR)-Zahnradgeber der TMR-GE-A-Serie (http://www.dowaytech.com/en/sensor/tmr_gear_tooth_encoders.html) mit analogen Sinus/Kosinus-Ausgängen auf den Markt. Die für Getriebe in den Modulen 0,3/0,4/0,5 mit hochpräzisen Sinus/Kosinus-Ausgängen pro Zahnradteilung entwickelten TMR-GE03/04/05-Zahnraddrehgeber sind in einer Vielzahl von industriellen Hochleistungsanwendungen zur Erfassung von Drehlagen und Drehzahlen in Präzisionsmaschinen, Energie- und Stromerzeugungssystemen, Eisenbahnanlagen und Aufzügen einsetzbar.

"Die TMR-GE-A-Serie von MDT ist die erste auf TMR-Technik basierende analoge Sinus/Kosinus-Zahnraddrehgeberserie. Zusammen mit den digitalen Zahnraddrehgebern der TMR-GE-T-Serie, die letztes Jahr mit großem Erfolg eingeführt wurden, stellt die TMR-GE-A-Serie unseren Kunden umfassende Lösungen mit analogen und digitalen Ausgangssignalen in hoher Qualität bereit, die die vielfältigen Anforderungen der Zahnrad-Drehzahlmessung erfüllen und die besonderen Vorteile unserer TMR-Technik bieten, darunter hohe Empfindlichkeit, sehr geringe Oberschwingungsbelastung, ausgezeichnete Luftspalt-Toleranz und Betrieb bei hohen Drehzahlen", sagt Dr. Song Xue, Präsident und CEO von MultiDimension Technology. "Wir sind aktiv dabei, die Produktfamilie von MDT von TMR-Sensor-ICs auf vollintegrierte und gebrauchsfertige Sensormodule wie z. B. die Zahnraddrehgeber TMR-GE-A und TMR-GE-T zu erweitern."

Wichtigste Eigenschaften der TMR-GE-A-Zahnraddrehgeberserie

- Orthogonale Sinus/Kosinus-Differenzausgänge in jedem Zahnabschnitt mit sehr geringen Oberschwingungen

Nullposition-Signalausgang

Betrieb bei hohen Drehzahlen bis zu 1 MHz

Integrierte automatische Kalibrierungsfunktion

Hohe Toleranz für Luftspalt und Einbauposition

Ultrakompakte Form und platzsparendes Design

Schutzklasse IP68 für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

MDT ist ein führender Lieferant von TMR-Sensoren mit fortschrittlichen Fertigungsanlagen und einem umfassenden Portfolio an geistigem Eigentum. Die TMR-Sensoren von MDT sind mit ihrem äußerst geringen Stromverbrauch, extrem hoher Empfindlichkeit, minimaler Geräuschentwicklung, einem großen Dynamikbereich sowie ausgezeichneter thermischer Stabilität die ideale Ergänzung zu existierenden Magnetsensortechnologien mit Halleffekt, AMR (anisotroper Magnetowiderstand) und GMR (Riesenmagnetowiderstand). Damit sind sie perfekt für eine Vielzahl von Sensorapplikationen in Industrie, Fahrzeugbau, Konsumgütern und Medizintechnik geeignet.

MDT wird seine TMR-Magnetschalter (http://www.dowaytech.com/en/sensor/switch_sensors.html), TMR-Winkelsensoren (http://www.dowaytech.com/en/sensor/angle_sensors.html), TMR-Linearmagnetfeldsensoren (http://www.dowaytech.com/en/sensor/magnetic_field_sensors.html) und TMR-Zahnradsensoren (http://www.dowaytech.com/en/sensor/gear_speed_sensors.html) in Standardpaketen sowie seine TMR-Bildsensoren (http://www.dowaytech.com/en/modules/magnetic_image_sensors.html) und TMR-Zahraddrehgeber (http://www.dowaytech.com/en/sensor/tmr_gear_tooth_encoders.html) in vollständigen Sensormodulen auf der SensorsExpo (https://www.sensorsexpo.com/) im kalifornischen San Jose vom 27. bis 28. Juni 2018 vorstellen.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet. Die Firma hat Zweigniederlassungen in Peking, Schanghai, Chengdu und Ningbo (China), in Osaka (Japan) sowie in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum erarbeitet und betreibt modernste Fertigungsanlagen für die Massenproduktion von kostengünstigen TMR-Magnetsensoren mit überragenden Leistungseigenschaften, die die anspruchsvollsten Applikationsanforderungen erfüllen. MDT wird von einem erfahrenen Spezialisten-Team im Bereich der Magnetsensortechnologie und Ingenieurleistungen geleitet und hat sich der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden für deren dauerhaften Erfolg verpflichtet. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

