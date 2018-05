MG Capital gibt Einführung von MG Preferred Plus(TM) bekannt

Neues Produkt bietet breiteren Zugang zu Immobilienanlagen in Manhattan

New York (ots/PRNewswire) - MG Capital (http://mgcapmgmt.com/), eine führende, im Bereich Immobilien tätige Private-Equity-Managementgesellschaft, gab heute die Markteinführung ihres neuesten Produkts bekannt, MG Preferred Plus(TM).

MG Preferred Plus(TM) ermöglicht akkreditierten Einzelanlegern, ein Konto zu eröffnen und Investitionen ab 50.000 USD zu tätigen. Dieses einzigartige Produkt bietet den Kleinanlegern Zugang zu einer passiven Immobilienanlage-Strategie, die normalerweise institutionellen Investoren vorbehalten ist.

MG Capital ermöglicht es den Anlegern, ihre individuellen Investitionsambitionen durch eine gesicherte, transparente Immobilienanlage, die zu 100% durch schuldenfreie Class A-Luxusobjekte in ganz Manhattan besichert ist, umzusetzen, und stellt sicher, dass die Investoren von den Vorteilen der Capital Protection Provision® profitieren, die das Risiko von Anlageverlusten mindert.1 (http://mgcapmgmt.com/disclaimer.aspx) Das neue Produkt bietet den Vorteil einer starken Investment-Erfolgsbilanz, wettbewerbsfähiger Konditionen und unkomplizierter Honorare, und stellt gleichzeitig Liquiditätsoptionen und Investitionen bereit, die durch Hunderte von Bestandsimmobilien abgesichert sind.

"MG Preferred Plus(TM) rationalisiert den Investmentprozess, da die Anleger ein Konto online eröffnen und in weniger als zehn Minuten investieren können", erklärte Eric Malley, Gründer und CEO von MG Capital. "Dieser Launch bietet zugelassenen Kleinanlegern Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Anlagemöglichkeit, die normalerweise ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten ist. Nach einer umfangreichen Due Diligence und zahlreichen Gesprächen mit einem breiten Kreis unserer Investoren haben wir einen attraktiven Einstiegspunkt identifiziert, der die gewünschte Höhe des Engagements in dieser zunehmend wichtigen Anlageklasse ermöglich".

MG Capital hat den Anlegern Jahr für Jahr Wachstum mit Anlagemöglichkeiten beschert, die so strukturiert sind, dass sie eine jährliche Liquiditätsausschüttung ermöglichen. Die Firma unterhält ein diversifiziertes Portfolio von Hunderten von Luxuswohnobjekten in Manhattan. Die Immobilien befinden sich zu 100% im Besitz und werden professionell über die vertikal integrierte Investment-Plattform der Firma verwaltet.

Informationen zu MG Capital

MG Capital ist eine führende, im Bereich Immobilien tätige Private-Equity-Managementgesellschaft, die ausschließlich in Class A-Wohnobjekte in ganz Manhattan investiert. MG Capital setzt auf eine einzigartige, schuldenfreie Anlagestrategie, die Einzelpersonen und Familien weltweit eine Beteiligung an wiederkehrenden Mieteinnahmen aus Hunderten von Class A-Luxuswohnimmobilien ermöglicht. Die Firma, die seit 2000 eine disziplinierte Anlagestrategie mit starkem Fokus auf proprietäre Analytik zur Auswahl von Immobilien-Investments verfolgt, hat sich zum größten Owner-Manager in Manhattan gelegenen schuldenfreien Luxuswohnimmobilien entwickelt.

