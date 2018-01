MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nachdem sich die Parteien im US-Senat im Haushaltsstreit bislang nicht einigen konnten und der sogenannte Government Shutdown eingetreten ist, dürften an den US-Börsen am Montag zunächst Vorsicht dominieren. Zumal sich die US-Indizes ohnehin auf Rekordhochs befinden. Für den Montagmittag (US-Ortszeit) ist eine neue Abstimmung im US-Senat über Maßnahmen geplant, die die Finanzierung des US-Haushalts wenigstens bis zum 8. Februar sichern sollen. Bislang ist aber nicht sicher, dass die notwendige Mehrheit dafür zustande kommt.

Der Shutdown ist nicht das einzige Thema an den Märkten, denn die Bilanzsaison geht weiter. Anleger warten gespannt darauf, welche Folgen die Steuersenkungen für die einzelnen Unternehmen haben und was sie mit dem möglicherweise gesparten Geld anfangen werden. Die Möglichkeiten reichen von Sonderzahlungen an die Mitarbeiter über höheren Dividenden und Aktienrückkäufe bis hin zu Investitionen und/oder Übernahmen.

Unter den Einzelwerten dürften Sanmina kräftig unter Druck stehen, nachdem das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Vorbörslich geht es für die Titel schon um über 17 Prozent nach unten.

Bunge-Aktien werden vorbörslich noch nicht gehandelt, legten am Freitag nachbörslich aber um 1 Prozent zu. Der Aktie des Agrarohstoffgiganten kamen Spekulationen über einen Übernahmekampf zugute. Archer Daniels Midland (ADM) habe gegenüber Bunge Übernahmeinteresse signalisiert, sagten informierte Personen. Vergangenes Jahr hatte der Rohstoffhändler Glencore Interesse an Bunge bestätigt. Details der ADM-Annäherung blieben unklar. Archer-Daniels-Midland steigen um 1,3 Prozent

Eine Kursexplosion ist bei Bioverativ vorprogrammiert. Der französische Pharmakonzern Sanofi will das auf die Therapie von Bluterkrankheit spezialisierte Biotechunternehmen für rund 11,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Je Bioverativ-Aktie bietet die Sanofi SA nach eigenen Angaben vom Montag 105 Dollar in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 64 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Stabil seitwärts auf ihrem hohen Niveau zeigen sich am Montagmittag die Börsen in Europa. Positiv vermerkt wird, dass sich in Deutschland vier Monate nach der Bundestagswahl endlich eine Regierung bilden könnte. Das Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen könnte daher auch den DAX auf neue Allzeithochs treiben, so die Hoffnung. Die US-Haushaltssperre wird derzeit noch nicht als Problem für den Aktienmarkt gesehen. Kursfantasie geht von Übernahmen aus. Mit dem Gebot von Richemont für Yoox Net-A-Porter ergreift Fusions- und Übernahmefantasie nun auch die Luxusgüterbranche. Die Prämie beträgt rund 30 Prozent zum Aktienkurs am Freitag. Yoox springen um 24 Prozent. Von der hohen Bewertung profitieren auch Kurse von Yoox-Wettbewerbern. Dazu gehören beispielsweise Zalando, die 1,2 Prozent zulegen. Richemont geben um 1,2 Prozent nach. Ferner bietet Sanofi für das auf die Therapie der Bluterkrankheit spezialisierte US-Biotechnologieunternehmen Bioverativ 11,6 Milliarden Dollar. Die am US-Markt notierte Aktie von Bioverativ legt in Frankfurt um 62 Prozent zu, Sanofi verlieren 3,2 Prozent. Die Übernahme von Biotest durch die chinesische Creat Group ist derweil in trockenen Tüchern. Die US-Behörde für Auslandsinvestitionen hat der Transaktion wie erhofft zugestimmt. Biotest-Vorzüge steigen im SDAX um 10 Prozent. Damit nicht genug: Der Chef des niederländischen Essenslieferdienst-Konzern Takeaway.com kann sich im Rahmen der erwarteten Konsolidierung des Marktes einen Zusammenschluss mit Delivery Hero vorstellen. Delivery Hero legen um 3,8 Prozent zu, Takeaway um 4,4 Prozent. UBS fallen dagegen nach Geschäftszahlen um 1,3 Prozent. Wegen der geringen Volatilität an den Märkten fiel auch hier das Investmentbanking schwächer aus. Continental verlieren 1,2 Prozent. Die Analysten von Bernstein haben zwar das Kursziel auf 260 Euro erhöht, stufen die Aktien jedoch auf "Market Perform" herunter. Bei Deutsche Telekom geht es dagegen um 2,4 Prozent aufwärts dank positiver Aussagen zur Dividende. Sie könnte dieses Jahr um weitere 10 Prozent steigen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:40 Fr, 17:24 % YTD

EUR/USD 1,2256 +0,16% 1,2236 1,2229 +2,0%

EUR/JPY 135,69 +0,08% 135,59 135,27 +0,3%

EUR/CHF 1,1772 +0,08% 1,1762 1,1762 +0,5%

EUR/GBP 0,8812 +0,03% 0,8809 1,1329 -0,9%

USD/JPY 110,71 -0,09% 110,81 110,61 -1,7%

GBP/USD 1,3906 +0,12% 1,3889 1,3854 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 11.300,01 +0,91% 11.661,25 11.626,03 -21,33

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Haushaltssperre in den USA hat die Börsen in Ostasien am Montag weitgehend kalt gelassen. Insgesamt herrschte ein leicht positiver Unterton vor. Eine Ausnahme bildete neben Australien vor allem Südkorea, wo es deutlicher talwärts ging. In Japan belastete der vorübergehend steigende Yen kaum, nachdem der US-Dollar wegen des Regierungsstillstands zur Schwäche neigte. Die japanische Devise profitierte nur kurz von ihrem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Etwas unter Druck standen einige Aktien mit Bezug zu Apple. Händler verwiesen auf Befürchtungen einer schwachen Nachfrage nach dem iPhone X. Das südkoreanische Schwergewicht Samsung Electronics (-2,2 Prozent) produziert nicht nur Mobiltelefone, sondern fertigt auch Komponenten für den globalen Markt. Auch Apple nutzt gewisse Technologien von Samsung für das iPhone X. Auf Taiwan büßten die Apple-Lieferanten Largan Precision und Hon Hai jeweils 0,3 Prozent ein. Gestützt wurde der Markt erneut von Taiwan Semiconductor (+2,4 Prozent). In Hongkong drehten die Papiere des Apple-Zulieferers AAC Technologies nach anfänglichen Verlusten 0,9 Prozent ins Plus. In Tokio gaben Alps Electric 1,4 Prozent ab. In Hongkong kletterte der HSI dank Aufschlägen im Immobiliensektor auf ein Allzeithoch. In Singapur standen Aktien aus dem Gesundheitswesen leicht unter Druck. Ein Ausschuss soll die Arzthonorare neu festlegen. In Schanghai brachen die Kurse von drei zum HNA-Konglomerat gehörenden Unternehmen jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent ein. Im Handel machten Sorgen über die Finanzsituation der Muttergegesellschaft HNA die Runde. Shanghai Pudong Development Bank verloren 3,5 Prozent, nachdem die Regulierungsbehörden eine Strafe von 462 Millionen Yuan verhängt hatten. Noble schossen in Singapur um 31,1 Prozent in die Höhe. Laut einem Bericht soll Cedar Holdings aus China Interesse an einem Mehrheitsanteil am Rohstoffhändler geäußert haben. In Tokio zogen Nippon Paint um 8,3 Prozent an, nachdem der größte Aktionär angekündigt hatte, neue Direktoren ins Amt zu hieven.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen treten zum Start in die neue Woche auf der Stelle. Die Volumen sind am Montagvormittag vergleichsweise dünn.

Für einige Marktteilnehmer überraschend hat Fitch am Freitagabend das Rating für Spanien auf A- erhöht. Der Renditeabstand spanischer Rentenpapiere gegenüber deutschen Staatsanleihen engte sich in der vergangenen Wochen bereits ein. Aktuell rentieren spanische Zehnjahresanleihen mit 1,41 Prozent nach knapp 1,44 am Freitag. Standard & Poor's hat erstmals seit zwei Jahren das Griechenland-Rating angehoben, allerdings lediglich auf die Stufe B. Das liegt fünf Stufen von einer Investment-Grade-Note entfernt. Griechische Staatsanleihen gehörten 2017 bereits zu den großen Gewinnern am Anleihemarkt. Aktuell steigt die Zehnjahreserendite von 3,83 am Freitag auf knapp 3,85 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Siemens Gamesa sieht nach neuen Aufträgen in Indien Trendwende

