MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.794,50 +0,19% +3,07%

Euro-Stoxx-50 3.435,74 +0,18% -1,95%

Stoxx-50 3.021,15 -0,07% -4,93%

DAX 12.416,10 -0,02% -3,88%

FTSE 7.192,59 -0,31% -6,15%

CAC 5.294,67 +0,34% -0,34%

Nikkei-225 21.968,10 +0,66% -3,50%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 157,4 +8

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,28 61,36 -0,1% -0,08 +1,5%

Brent/ICE 64,83 64,95 -0,2% -0,12 -1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.318,89 1.323,68 -0,4% -4,80 +1,2%

Silber (Spot) 16,51 16,54 -0,2% -0,03 -2,5%

Platin (Spot) 962,40 963,65 -0,1% -1,25 +3,5%

Kupfer-Future 3,11 3,11 +0,0% +0,00 -5,9%

Vorsichtig optimistisch scheinen die US-Börsen am Dienstag in den Handel zu gehen. Allerdings stehen mit den Verbraucherpreisen stark beachtete Konjunkturdaten an, die Aufschluss über das weitere Vorgehen der US-Notenbank geben könnten.

Die Inflation ist eines der Kriterien, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Erst am Freitag hatte die trotz des starken Beschäftigungsaufbaus überraschend gedämpfte Lohnentwicklung Befürchtungen zerstreut, dass die Notenbank die Zinsen schneller als bislang erwartet anheben könnte.

Eines der zentralen Themen neben den Verbraucherpreisen dürfte der vorerst geplatzte Kauf von Qualcomm durch Broadcom sein. US-Präsident Donald Trump hat die 117 Milliarden Dollar schwere Übernahme blockiert. Der für ausländische Investitionen zuständige Ausschuss CFIUS war der Ansicht, dass eine Übernahme Folgen für den technologischen Wettbewerb zwischen China und den USA haben könnte. Das CFIUS (Committee on Foreign Investment in the U.S.) teilte mit, dass Broadcom mit seinem Ruf als rigoroser Kostensenker die Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Qualcomm hemmen würde. Das würde Qualcomm und damit auch die USA gegenüber ausländischen Rivalen im Rennen um die Entwicklung des neuen Mobilfunkstandards 5G schwächen. Broadcom tendieren vorbörslich 0,8 Prozent höher, Qualcomm büßen dagegen 5,3 Prozent ein.

United States Steel gewinnen 1 Prozent, nachdem der Stahlkonzern seine Jahresziele erhöht hat. Das Unternehmen begründete dies mit den Strafzöllen von 25 Prozent auf Stahlimporte.

-US

13:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Die deutschen Versorgertitel sorgen am Dienstagmittag weiterhin für eine moderat positive Stimmung an den europäischen Börsen. Abgesehen von den Versorgern und einigen weiteren Unternehmen mit Geschäftszahlen wird der Markt aber von Zurückhaltung geprägt. Grund ist die Veröffentlichung neuer Preisdaten aus den USA, die am frühen Nachmittag ansteht. Anleger erhoffen sich Aufschluss darüber, ob die Inflationsgefahr tatsächlich schon wieder nachlässt, wie sich das am Freitag mit den nur schwach gestiegenen US-Lohnkosten angedeutet hatte. Nach dem Paukenschlag in der Energiebranche vom Wochenende hat der Stromkonzern RWE mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen erfüllt. Für die Aktie geht es um 1,5 Prozent nach oben. Eon legen um 5,7 Prozent zu. Die Geschäftszahlen liegen laut Händlern am oberen Rand der Prognosen. Der Index der europäischen Versorger-Aktien steigt um 0,6 Prozent. Übertroffen wird sein Plus nur von dem der Ölwerte, deren Index um 0,9 Prozent zulegt. Die Ölpreise sind auf Erholungskurs, obwohl der Iran die Förderung um 600.000 Barrel pro Tag erhöhen will. Total gewinnen 1,9 Prozent, aber auch Eni und Repsol weisen mit je 1,2 Prozent Plus überdurchschnittlich hohe Gewinne auf. Die Rohstoff-Titel haben ihren von den US-Stahlzöllen veranlassten Rückschlag zunächst gestoppt. Der Index der Basic Resources zieht um 0,6 Prozent an. Bei den Stahlwerten, die zu den Rohstoffwerten zählen, erholen sich Arcelor um 2,2 Prozent und Thyssenkrupp um 1,2 Prozent. Wacker Chemie brechen um 4,5 Prozent ein. Zwar hat das Unternehmen eine Sonderdividende angekündigt, doch wird der Ausblick an der Börse als vorsichtig eingestuft. Für Hannover Rück geht es um 3,9 Prozent nach unten. Während die Geschäftszahlen wegen einer besseren Schaden-Kosten-Quote insgesamt leicht über den Erwartungen ausgefallen sind, stören sich einige Analysten an Details wie der schwachen Entwicklung im Personen-Rückversicherungs-Geschäft. Im TecDAX ziehen Morphosys um 3,2 Prozent an. Zwar sind Geschäftszahlen und Ausblick schwach ausgefallen. Der Markt konzentriert sich aber auf Aussagen zur Pipeline der Wirkstoffe, die nach Einschätzung von Berenberg ermutigend ausgefallen sind.

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2336 +0,02% 1,2328 1,2323 +2,7%

EUR/JPY 132,21 +0,75% 131,73 131,32 -2,3%

EUR/CHF 1,1692 +0,02% 1,1693 1,1692 -0,2%

EUR/GBP 0,8881 +0,12% 0,8877 1,1278 -0,1%

USD/JPY 107,18 +0,73% 106,85 106,57 -4,9%

GBP/USD 1,3890 -0,10% 1,3888 1,3898 +2,8%

Bitcoin

BTC/USD 9.096,55 -0,6% 9.362,72 9.192,61 -33,4%

Keine einheitliche Tendenz hat sich am Dienstag an den Börsen in Ostasien gezeigt. Händler sprachen von einer erhöhten Zurückhaltung vor der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten im Tagesverlauf. Diese könnten Auskunft über das weitere Vorgehen der US-Notenbank geben, hieß es aus dem Handel. Bremsend wirkten zudem negative Vorgaben des US-Industriesektors und die Angst vor einem möglichen Handelskrieg, ausgelöst durch die in der vergangenen Woche angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Allerdings hatten die Nasdaq-Indizes in den USA neue Rekordstände verzeichnet, was Technologiewerte in Asien stützte. Unter anderem gewannen Samsung in Seoul 3,9 Prozent udn SK Hynix 6 Prozent. In Schanghai litten Aktien aus dem Banken- und Versicherungssektor unter Plänen der chinesischen Regierung, die Regulierungsbehörden der Sektoren zusammenzuführen. Die Fusion soll der regulatorischen Willkür ein Ende setzen und damit den Abbau der Verschuldung im Finanzsektor vorantreiben. Zudem wird die chinesische Zentralbank (PBoC) neue Zuständigkeiten wahrnehmen, da bestimmte Aufgaben, darunter die Ausarbeitung wichtiger Vorschriften und die Aufsicht, auf die Zentralbank übergehen. Erneut mit Abgaben zeigten sich die Ölpreise. Hier belastete erneut der Streit innerhalb der Opec um den idealen Ölpreis. Marktbeobachter befürchten, dass der Streit die von den Opec-Mitgliedern vereinbarten Fördermengenbegrenzungen gefährden könnte. Zudem dürfte die US-Produktion nach einer Schätzung der Energy Information Administration weiter steigen.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen stehen am Dienstag weiter unter Druck. Obwohl die Emissionstätigkeit jüngst deutlich angezogen hat, sorgt nach Aussage eines Marktteilnehmers die gestiegene Risikobereitschaft der Investoren für eine gute Aufnahme. Bei den nachrangigen Papieren wie auch den Hochzinsanleihen sollten die Spreads auch in den kommenden Tagen weiter zusammenlaufen, erwartet er.

China genehmigt Bayer die Monsanto-Übernahme unter Auflagen

Bayer ist bei der Übernahme des Saatgutkonzerns Monsanto wieder ein Stück vorangekommen. Chinas Handelsministerium gab das Vorhaben unter bestimmten Auflagen frei. So muss sich der deutsche Pharma- und Agrochemiekonzern von seinem globalen Gemüsesaatengeschäft sowie anderen Saatgütern trennen.

BMW erzielt auch im Februar einen Rekordabsatz

BMW setzt seine Rekordserie fort. Zum Jahresauftakt hatte der Premiumhersteller den besten Januar aller Zeiten gesehen und auch im Februar erzielte BMW einen Absatz-Rekord für diesen Monat. Weltweit wurden 178.910 BMW, Mini oder Rolls-Royce ausgeliefert, das war ein Anstieg um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn stiegen die Verkäufe um 4,8 Prozent auf 348.459 Fahrzeuge.

Eon-Chef will Stellenabbau nach Innogy-Übernahme ohne Kündigungen

Die nach der Übernahme der Innogy geplanten Stellenstreichungen will Eon-Chef Johannes Teyssen ohne betriebsbedingte Kündigungen schaffen. "Wir haben bisher noch nie betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen. So wird es auch weiter sein", sagte Teyssen bei der Vorstellung des Megadeals in der Energiebranche mit RWE in Essen. Durch den Kauf der Netzsparte von Innogy wird der Mitarbeiterstamm von derzeit 43.000 auf über 70.000 kräftig anwachsen.

Linde sichert sich Helium-Lieferung aus Ostrussland

