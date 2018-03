MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.12 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.630,10 +1,24% -3,00%

Euro-Stoxx-50 3.316,12 +0,55% -5,36%

Stoxx-50 2.932,46 +0,67% -7,72%

DAX 11.969,02 +0,70% -7,34%

FTSE 6.955,35 +0,48% -9,96%

CAC 5.116,80 +0,42% -3,68%

Nikkei-225 20.766,10 +0,72% -8,78%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 158,64 -36

++++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,77 65,88 -0,2% -0,11 +9,1%

Brent/ICE 70,40 70,45 -0,1% -0,05 +6,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.348,15 1.347,31 +0,1% +0,84 +3,5%

Silber (Spot) 16,62 16,57 +0,3% +0,06 -1,9%

Platin (Spot) 950,55 949,25 +0,1% +1,30 +2,3%

Kupfer-Future 2,94 2,98 -1,4% -0,04 -11,1%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte am Montag mit Gewinnen in den Handel starten. Nach der schwächsten Woche seit zwei Jahren sei zunächst einmal mit einer Erholung zu rechnen, vermuten Teilnehmer. Auch in fundamentaler Hinsicht stehen die Zeichen auf Entspannung: so berichten Medien, dass die USA und China in Gesprächen sind, um einen Handelskrieg zu vermeiden. Finanzminister Steven Mnuchin hat sich bereits "verhalten zuversichtlich" über die Chance einer Vereinbarung geäußert.

In der Vorwoche hatte die Aussicht auf einen weltweit zunehmenden Protektionismus die Aktionäre verschreckt. So hatte der S&P-500 um 6 Prozent nachgegeben, der Nasdaq-Composite noch etwas mehr, verursacht auch durch den Datenmissbrauch bei Facebook. Konjunkturseitig steht lediglich der Chicago Fed National Activity Index für Februar auf der Agenda, daneben werden Aussagen von Fed-Vertretern erwartet.

Die Facebook-Aktie setzt ihren Abstieg in abgemilderter Form fort. Vorbörslich gibt sie weitere 0,8 Prozent ab. Dagegen rücken Dropbox um weitere 3,6 Prozent vor. Der Cloud-Anbieter hat in der Vorwoche ein fulminantes Börsendebüt aufs Parkett gelegt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen bauen die Gewinne leicht aus. Die Verunsicherung unter den Anlegern ist weiterhin hoch, konziliante Töne von US-Finanzminister Steven Mnuchin vom Wochenende heben indes ein wenig die Stimmung. Mnuchin hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sich China und die USA im Handelsstreit einigen können, und die Einführung von Strafzöllen vermieden werden kann. Givaudan will Naturex kaufen. Naturex schießen um 40,8 Prozent auf 133,80 Euro hoch. Givaudan verlieren 1,1 Prozent. Smurfit Kappa geben 4,4 Prozent nach. Das irische Verpackungs-Unternehmen hat erneut ein Angebot vom Konkurrenten International Paper (IP) abgelehnt. Die Übernahme von Alpiq Engineering Services durch Bouygues (gemeinsam mit Colas Rail) stellt keinen Belastungsfaktor für die Aktie dar. Mit dem Kauf stärke Bouygues ihr Energie- und Servicegeschäft, sagt Bryan Garnier. Bouygues gewinnen 0,6 Prozent, Alpiq Holding steigen am schweizerischen Aktienmarkt 6,4 Prozent. Roche rücken um 1,3 Prozent vor. Hier stützt die Mitteilung über eine positive Phase-3-Studie zum Wirkstoff Tecentriq. Ein weiteres Mal hat der Großaktionär bei Thyssenkrupp, Cevian, seine Meinung kundgetan, dass die Erneuerung des Industriekonzerns trotz der beschlossenen Trennung von der Stahlsparte nicht weit genug gehe.Thyssenkrupp steigen 1,2 Prozent. LPKF bauen ihr Plus nach den endgültigen Zahlen auf 4,3 Prozent aus. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen sei etwas deutlicher als erwartet erfolgt, heißt es zur Begründung.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 18.00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2415 +0,43% 1,2365 1,2365 +3,3%

EUR/JPY 130,51 +0,85% 129,85 129,73 -3,5%

EUR/CHF 1,1744 +0,38% 1,1716 1,1709 +0,3%

EUR/GBP 0,8729 -0,09% 0,8737 1,1442 -1,8%

USD/JPY 105,13 +0,42% 105,00 104,89 -6,7%

GBP/USD 1,4220 +0,51% 1,4154 1,4149 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 8.277,71 -4,0% 8.530,08 8.667,35 -39,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Trotz äußerst negativer Vorgaben von der Wall Street haben die meisten Börsen in Ostasien und Australien ihre anfängliche Schwäche überwunden und ins Plus gedreht oder wenigstens ihre Verluste verringert. Die Angst vor einem Handelskrieg lasse nach, sagten Marktteilnehmer und verwiesen auf Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin. Dieser hatte dem Sender Fox News gesagt, er sei vorsichtig optimistisch, dass die USA und China eine Lösung finden würden. Die Analysten von Oxford Economics halten den Ausverkauf der vergangenen Woche für übertrieben. Der Kurs des südkoreanischen Stahlkonzerns Posco stieg um 2 Prozent. Für die Aktien des chinesischen Stahlherstellers Angang Steel ging es hingegen in Hongkong im Sog fallender Stahlpreise um 2,2 Prozent nach unten. Die Aktien des Aluminiumkonzerns Chalco verbilligten sich um 0,2 Prozent. In Tokio standen vor allem Technologiewerte unter Druck, nachdem die Branchenwerte in den USA am Freitag überdurchschnittlich heftige Kursverluste verzeichnet hatten. Unter anderem fiel der Kurs des Chipherstellers Tokyo Electron um 1 Prozent. Unterstützung dürfte die Tokioter Börse auch vom Devisenmarkt bekommen haben, denn der Yen gab einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne zum US-Dollar wieder ab.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen sind uneinheitlich in die neue Woche gestartet. "Ohne eine Verbesserung der Risikostimmung ist eine dauerhafte Verlangsamung oder gar eine Umkehr der jüngsten Abflüsse aus Unternehmensanleihen nur schwer vorstellbar", heißt es am Morgen von den Creditstrategen der Commerzbank.

Nicht zu übersehen ist jedoch, wie sich der Spread zwischen dem iTraxx Europe und dem iTraxx Senior Financials jüngst deutlich ausgeweitet hat. Während die beiden iTraxx-Indizes lange Zeit auf einem vergleichbaren Level notierten, ist der Spreead nun auf deutliche 8 Basispunkte auseinander gelaufen. Dies zeigt die Zurückhaltung der Investoren gegenüber den Finanzwerten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Commerzbank-Chef Zielke verdient 2017 mehr

Commerzbank-Chef Martin Zielke hat im vergangenen Jahr mehr verdient, liegt beim Gehalt aber weiter hinter John Cryan von der Deutschen Bank. Die Gesamtvergütung von Zielke stieg 2017 auf 2,04 Millionen Euro von 1,60 Millionen. Der Manager leitet Deutschlands zweitgrößte Bank sei Mai 2016, sodass er im Vorjahr nicht für das gesamte Jahr als CEO Gehalt erhalten hatte.

Commerzbank erwartet auch 2018 Gewinn und will Dividende zahlen

Die Commerzbank rechnet auch dieses Jahr mit einem Gewinn und bekräftigt ihre Absicht, nach der langen Durststrecke wieder eine Dividende zu zahlen. "Wir streben an, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende auszuschütten", heißt es im Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr. Über die Höhe oder die Ausschüttungsquote machte die Bank keine Angaben. Den Konzernüberschuss sieht die Commerzbank "signifikant" über dem Vorjahr, da keine nennenswerten Restrukurierungsaufwendungen mehr anfielen.

Siemens und Atos stärken strategische Zusammenarbeit

Siemens und das französische Softwareunternehmen Atos SE bauen ihre seit 2011 bestehende strategische Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren aus. Bis 2020 soll das gemeinsame Innovations- und Investitionsprogramm um 100 Millionen auf 330 Millionen Euro aufgestockt werden, teilte das Münchener Unternehmen mit. Damit sei es nun dreimal so umfangreich wie zum Zeitpunkt der Auflegung und unterstütze die strategische IoT-Mindsphere-Kooperation zwischen beiden Unternehmen weiter.

Thyssenkrupp: Buchprüfung mit Tata Steel fast abgeschlossen

Der Zusammenschluss der Stahlsparte von Thyssenkrupp mit Tata Steel schreitet voran. Die Due Diligence sei so gut wie abgeschlossen, sagte ein Sprecher von Thyssenkrupp am Montagmorgen. Thyssenkrupp habe bereits im Dezember eine Einigung mit den Arbeitnehmern über die Rahmenbedingungen des neuen Unternehmens erzielt. Tata Steel Europe sei im Moment dabei, eine vergleichbare Vereinbarung mit der Mitbestimmung in den Niederlanden und Großbritannien zu erarbeiten. Diese Einigung ist ein wesentlicher Schritt für die Gründung des Joint Ventures.

Großaktionär Cevian fordert Wandel bei Thyssenkrupp

Der schwedische Finanzinvestor Cevian macht weiter Druck auf einen Umbau von Thyssenkrupp. Der Großaktionär des DAX-Konzerns kritisiert die komplexe Struktur und fordert einen deutlichen Wandel. "Thyssenkrupp ist der wohl komplexeste Industriekonzern, der in Deutschland zu finden ist. Außerdem ist er derjenige mit der schlechtesten Performance. Das betrifft die operativen Renditen im Vergleich zu Wettbewerbern genauso wie die Entwicklung des Aktienkurses seit sieben Jahren", sagte Lars Förberg, Mitbegründer von Cevian, dem Handelsblatt. Er sieht bei dem Konzern in dieser Hinsicht massiven Nachholbedarf.

Aurelius-AR-Vorsitzender Wössner legt Amt aus Altersgründen nieder

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 26, 2018 07:20 ET (11:20 GMT)