MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.713,30 +0,25% +0,07%

Euro-Stoxx-50 3.489,24 +0,33% -0,42%

Stoxx-50 3.044,39 +0,07% -4,20%

DAX 12.588,05 +0,02% -2,55%

FTSE 7.288,08 +0,86% -6,01%

CAC 5.372,77 +0,36% +1,13%

Nikkei-225 22.158,20 +1,42% -2,67%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 159,22 -17

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,47 66,52 +1,4% 0,95 +12,0%

Brent/ICE 72,34 71,58 +1,1% 0,76 +10,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.349,00 1.347,46 +0,1% +1,54 +3,5%

Silber (Spot) 16,93 16,78 +0,9% +0,15 -0,1%

Platin (Spot) 946,10 937,00 +1,0% +9,10 +1,8%

Kupfer-Future 3,14 3,10 +1,9% +0,06 -5,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Weiter aufwärts dürfte es zur Wochenmitte an der Wall Street gehen. Die Berichtssaison steht dabei erneut im Vordergrund und dürfte, auch in Ermangelung neuer US-Konjunkturdaten, für den Markt die Richtung vorgeben. Lediglich der am Abend anstehende Konjunkturbericht der US-Notenbank, das "Beige Book", könnte für einen Impuls sorgen. Die weiter bestehenden geopolitischen Probleme werden von den Investoren dagegen derzeit weitgehend ausgeblendet. Nach den zuletzt überzeugenden Quartalsberichten gibt es mit den Zahlen von IBM nun erstmals eine Enttäuschung. Nachdem es dem Unternehmen im vierten Quartal gelungen war, erstmals seit 23 Quartalen wieder die Einnahmen zu steigern, schaffte es dies zwar erneut. Allerdings zeigen sich die Investoren enttäuscht von der Margenentwicklung, deren Schwäche den Nettogewinn um 4 Prozent sinken ließ. Für die Aktie geht es vor der Startglocke deutlich nach unten. Für die Aktie von United Continental geht es dagegen nach oben. Die Muttergesellschaft von United Airlines hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Vor dem Handelsstart legt mit Morgan Stanley die letzte der US-Großbanken ihr Zahlenwerk vor. Nach der Schlussglocke folgen dann unter anderem noch Alcoa und American Express.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

22:05 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Bei einem insgesamt ruhigen Geschäft zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag wenig bewegt. Die hiesigen Aktienmärkte können die guten Vorlagen aus den USA und Asien nicht recht umsetzen. Trotz der politischen Entspannung im Korea-Konflikt halten sich die Anleger zurück. Im Blick steht der Beginn der Berichtssaison - es ist noch zu früh für eine Tendenzaussage, aber der starke Euro scheint Probleme zu bereiten. Der Autozulieferer Continental muss die Margenprognose für das Gesamtjahr zurücknehmen. Conti rechnet wegen Wechselkurs- und Bewertungseffekten nur noch mit einer bereinigten EBIT-Marge von "mehr als" 10 Prozent statt bislang "rund" 10,5 Prozent. Das erwischt viele Anleger auf dem falschen Fuß. "Der Markt hatte sich eher auf eine Prognoseerhöhung eingestellt als auf eine Gewinnwarnung ", sagt ein Händler. Deshalb sei die Enttäuschung nun relativ groß. Continental geben deutlich nach. Den Rohstoff-Sektor, der die Branchengewinner in Europa anführt, treiben die guten Produktionszahlen von Rio Tinto. Die Aktien legen um 3 Prozent zu. Im MDAX ziehen Salzgitter um 1,2 Prozent an, für Aurubis geht es 5,9 Prozent nach oben. Die Titel des Kosmetikkonzerns L'Oreal geben trotz der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von bis zu 500 Millionen Euro um 0,5 Prozent nach. Gute Geschäftszahlen von Joghurthersteller Danone treiben die Aktie um 2,6 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.55 Uhr Di, 17.03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2371 -0,03% 1,2377 1,2345 +3,0%

EUR/JPY 132,65 +0,17% 132,89 132,26 -1,9%

EUR/CHF 1,1976 +0,17% 1,1973 1,1921 +2,3%

EUR/GBP 0,8707 +0,56% 0,8653 1,1591 -2,1%

USD/JPY 107,23 +0,20% 107,36 107,12 -4,8%

GBP/USD 1,4207 -0,59% 1,4305 1,4311 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.082,30 +2,1% 7.953,81 8.125,28 -40,8%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Der Börsenoptimismus in den USA und Europa ist am Mittwoch nach Asien übergeschwappt. Dabei gab es einen frischen Impuls vor allem von der weiteren Entspannung in Korea. So hat das Weiße Haus Kontakte mit Nordkorea "auf höchster Ebene" bestätigt. Dies trieb die Kurse an vielen Börsen der Region, selbstredend auch in Südkorea, wo der Kospi um 1,2 Prozent vorrückte. Auch die Stärke der Technologiewerte an der Wall Street setzte sich in Asien fort. Kräftig im Aufwind präsentierte sich der Markt in Tokio, wo der Nikkei 1,4 Prozent zulegte auf 22.158 Punkte, gestützt vor allem vom schwächelnden Yen, der die Exportchance der japanischen Unternehmen befördert. Eine starke Erholungsbewegung legte der Markt in Schanghai aufs Parkett, der nach frühen Verlusten ins Plus drehte und im späten Geschäft 0,6 Prozent zulegte. Am Vortag hatte die chinesische Notenbank die Reserveanforderungen der Banken gesenkt. Allerdings hieß es, dass das Gros der frei werdenden Mittel an die Notenbank zurückfließe, um die Kredite zu bezahlen. Daher sei von dem Schritt nur eine geringfügige Steigerung der Liquidität zu erwarten, sagten Analysten der Mizuho Bank. Die frühen Verluste seien im Zusammenhang mit Liquiditätssorgen und Handelsspannungen zu sehen, sagte Sean Quek, Aktienresearch-Leiter bei der OCBC Bank. Derweil standen heimische Autowerte unter Druck, nachdem China seinen Markt für ausländische Autounternehmen stärker öffnen will. Guangzhou Auto und Brilliance sanken jeweils um die 10 Prozent. In Australien ging es den vierten Tag in Folge aufwärts, unterstützt wurde der Markt von Rohstoff- und Konsumwerten. Ölwerte profitierten vom steigenden Ölpreis.

+++++ CREDIT +++++

Kaum verändert auf niedrigerem Niveau zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Händler weisen darauf hin, dass die derzeit geringe Volatilität an den Zinsmärkten zu weiteren Preisrückgängen bei den damit verbundenen Produkten führe. Dies sei jedoch ein rechnerischer Zusammenhang, der keine unmittelbare Markterwartung spiegele. Fundamental sorge jedoch die Rückkehr der Risikoneigung für eine weitere Spread-Einengung. Im Fokus des Markte steht vor allem das Beige Book der US-Notenbank am Abend. Es könnte Indikationen für die weiteren Zinsschritte in den USA liefern.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Continental senkt wegen Ergebnisbelastung Margenprognose 2018

Der Autozulieferer Continental muss die Margenprognose für das Gesamtjahr wegen einer Belastung im Reifengeschäft leicht zurücknehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, rechnet er aufgrund von Wechselkurs- und Bewertungseffekten des Bestandes im laufenden Jahr auf Konzernebene nur noch mit einer bereinigten EBIT-Marge von "mehr als" 10 Prozent statt bislang "rund" 10,5 Prozent. Grund sei eine Belastung von rund 150 Millionen Euro im ersten Halbjahr, die größtenteils den Reifenbereich betreffe.

Durchsuchungen bei Porsche wegen Dieselskandals

Wegen Betrugverdachts im Zusammenhang mit dem Dieselskandal haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch zahlreiche Gebäude der VW-Tochter Porsche durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, durchsuchten 33 Staatsanwälte und 160 Polizisten insgesamt zehn Objekte in Baden-Württemberg und Bayern. Unter den drei Beschuldigten sei auch ein Mitglied des Vorstands.

Evotec meldet Erfolg in Allianz mit Bayer

Evotec hat im Rahmen einer Allianz mit Bayer einen weiteren Wirkstoffkandidaten in die klinische Phase I überführt. Die Substanz zielt laut dem Hamburger Unternehmen auf die Behandlung von Endometriose ab, einer schmerzhaften gynäkologischen Erkrankung, die weltweit etwa 176 Millionen Frauen betrifft. Der Schritt löse eine Meilensteinzahlung an Evotec aus, sagte eine Sprecherin. Zur Höhe konnte sie keine Angaben machen.

DIC Asset: Hohe Annahmequote bei Dividendenausschüttung in Aktien

Die DIC Asset AG hat durch die erstmalige Ausschüttung einer Dividende in Form von Aktien einen zweistelligen Millionenbetrag an Barmitteln im Unternehmen halten können, die nun für weiteres Wachstum verwendet werden können. Wie das Immobilienunternehmen mitteilte, gaben Aktionäre von rund 44 Prozent oder 30 Millionen der dividendenberechtigten Aktien der Ausschüttung der Dividende in Aktien den Vorzug gegenüber einer Barauszahlung.

Rheinmetall schützt neuen Marinehafen

April 18, 2018 07:03 ET (11:03 GMT)