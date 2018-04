MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.649,40 +0,19% -2,28%

Euro-Stoxx-50 3.498,17 +0,35% -0,17%

Stoxx-50 3.055,43 +0,51% -3,85%

DAX 12.458,32 +0,29% -3,56%

FTSE 7.394,03 +0,20% -4,01%

CAC 5.441,92 +0,53% +2,43%

Nikkei-225 22.319,61 +0,47% -1,96%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 158,09% +32

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,46 68,05 +0,6% 0,41 +14,0%

Brent/ICE 74,48 74,00 +0,6% 0,48 +13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.324,89 1.323,15 +0,1% +1,75 +1,7%

Silber (Spot) 16,58 16,55 +0,2% +0,03 -2,1%

Platin (Spot) 911,80 909,50 +0,3% +2,30 -1,9%

Kupfer-Future 3,11 3,13 -0,9% -0,03 -6,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street dürfte es am Donnerstag zunächst beim richtungslosen Handel des Vortages bleiben. Dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen weiterhin hartnäckig über der psychologisch wichtigen Marke von 3 Prozent verharrt, würgt weiterhin jede Kauflaune ab. Zwar kommt die Zehnjahresrendite von ihren jüngsten Hochs wieder etwas zurück, gleichwohl bleibt die drei vor dem Komma für Investoren furchteinflössend. Trotz des derzeit lustlosen Handels am Gesamtmarkt dürften Einzelwerte weiterhin mit zum Teil heftigen Kursausschlägen auf die Geschäftszahlen des jeweiligen Unternehmens reagieren. Bereits am Vortag spielte die Musik bei Einzelwerten, während der Gesamtmarkt vor sich hin dümpelte. Insgesamt können sich Anleger über die Berichtsperiode in den USA nicht beschweren, denn diese läuft zum ersten Quartal besser als erwartet. Selbst ein überzeugender Facebook-Geschäftsbericht kann die Risikoafreude am Markt nicht beflügeln. Immerhin steigen die Aktie des sozialen Netzwerks vorbörslich um 6,7 Prozent. Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung hat Facebook im Auftaktquartal erneut zu starkem Wachstum verholfen. Der Konzern zeigte sich von dem Datenmissbrauchsskandal unbeeindruckt und übertraf die Markterwartungen. Der Nettogewinn stieg überproportional um 63 Prozent.

AMD schießen um 9,5 Prozent nach oben. Der Halbleiterhersteller hat im Auftaktquartal 2018 sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes locker übertroffen. Zudem lag auch der Ausblick für das laufende Quartal über den Prognosen der Analysten.

Für Visa geht es um 2,2 Prozent nach oben. Der Kreditkartenanbieter hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen geschlagen und seinen Ausblick angehoben.

AT&T büßen 4,1 Prozent ein. Der Telekommunikationskonzern hat im ersten Quartal bei leicht rückläufigen Umsätzen mehr verdient. Bereinigt verfehlte AT&T beim Gewinn die Markterwartungen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:50 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten

und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt

15:00 FR/Kering SA, HV, u.a. Beschluss zur Übertragung von

70 Prozent der Puma-Aktien auf die eigenen Aktionäre

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

OMV AG Ergebnis 1Q

Grammer AG Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 228.000

zuvor: 232.000

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

PROGNOSE: +1,8% gg Vm

zuvor: revidiert +3,0% gg Vm; vorläufig +3,1% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die EZB-Sitzung und die Berichtssaison zum ersten Quartal prägen die Aktienmärkte. Vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen treten die großen Indizes mehr oder weniger auf der Stelle. "Die Frage ist, ob die EZB die geldpolitische Wende thematisiert", sagt ein Teilnehmer. Sollte sich EZB-Präsident Mario Draghi eher taubenhaft äußern, könnte der Euro aus dem Seitwärtsmarkt nach unten herausfallen. Das wiederum könnte die europäischen Märkte mit Rückenwind von der Währungsseite tendenziell stützen. Nicht gut kommen die Zahlen und die gesenkte Kapazitätswachstumsprognose der Lufthansa an. Die Aktie verliert 5,9 Prozent. Nach der Zahlenvorlage geht es für Covestro um 2,4 Prozent nach unten, was im Handel für Erstaunen sorgt. Gute Quartalszahlen würden offenbar ignoriert und stattdessen konzentrierten sich Anleger auf die längerfristigen Wachstumsperspektiven, heißt es. VW ziehen um 2,2 Prozent an. Der operative Gewinn liege deutlich unter Erwarten, der bestätigte Ausblick stütze dagegen, heißt es. Analysten heben den Cashflow sehr positiv hervor. Zufrieden äußern sich Händler mit den Zahlen der Deutschen Börse. Die Aktie steigt um 0,7 Prozent. Nach schwachen Erstquartalszahlen liegt die Aktie der Deutschen Bank mit 0,1 Prozent im Plus. Für die Nokia-Aktie geht es um 7,6 Prozent nach unten. Der bereinigte Nettogewinn ist klar unter der Prognose geblieben. Philips Lighting hat einen deutlich höheren Gewinneinbruch vermeldet. Die Aktie bricht um 11 Prozent ein.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,2184 +0,18% 1,2175 1,2180 +1,4%

EUR/JPY 133,07 +0,01% 133,17 133,11 -1,6%

EUR/CHF 1,1983 +0,19% 1,1966 1,1972 +2,3%

EUR/GBP 0,8724 -0,06% 0,8734 1,1444 -1,9%

USD/JPY 109,21 -0,17% 109,37 109,30 -3,1%

GBP/USD 1,3966 +0,24% 1,3941 1,3939 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 8.884,40 -2,8% 8.930,73 8.906,58 -35,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Keine einheitliche Tendenz zeigte sich an den Börsen. Übergeordnet belastete die über die psychologisch wichtige Marke von 3,00 Prozent gestiegene Rendite zehnjähriger US-Anleihen. Dies verhinderte an der Wall Street trotz vielfach überzeugender Quartalsausweise von US-Unternehmen eine kräftigere Erholung. Daneben nahm aber auch Berichtssaison in Asien Fahrt auf. An der Börse in Seoul legte der Kospi nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben zu. Im Blickpunkt stand die Aktie von Index-Schwergewicht Samsung, die um 3,5 Prozent zulegte. Der Konzern lieferte starke Ergebnisse. Allerdings fragten sich Anleger, wie lange der größte Smartphone-Hersteller der Welt sein Tempo beibehalten könne. Hynix sprangen in Taipeh um 5 Prozent nach oben, Taiwan Semiconductor verloren dagegen 1,3 Prozent. In Tokio stützte vor allem der schwächere Yen. Dies stützte vor allem die exportabhängigen Werte. So stiegen Sony um 0,6 Prozent, Mazda Motor verbesserten sich um 1,0 Prozent. In Sydney, wo am Vortag wegen eines Feiertages kein Handel stattfand, zeigte sich der S&P/ASX-200 mit einer leicht negativen Tendenz. In China ging es mit den Kursen deutlicher nach unten. Am Vortag hatte noch die Hoffnung auf wirtschaftsfreundliche Reformen die Märkte beflügelt. Der Staatsrat hatte zusätzliche Steuererleichterungen vorgestellt. Börsianer verwiesen aber auf Sorgen, dass sich der Handelsstreit mit den USA auf den chinesischen Technologiebereich ausweiten könne. Auslöser der Befürchtungen sind die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung. So wurde US-Firmen in der vergangenen Woche verboten, Produkte an ZTE zu verkaufen. Auch in Hongkong standen vor allem die Technologiewerte unter Druck. Händler verwiesen als Stimmungsbremser zudem auf die langsamer wachsenden Gewinne der staatlichen Unternehmen. Canon verloren in Tokio 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat einen Anstieg des Gewinns um 4 Prozent verzeichnet.

+++++ CREDIT +++++

Vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB halten Anleger an den Kreditmärkten still. Angesichts der Risikoaversion wegen der zuletzt stark gestiegenen Marktzinsen richten sich alle Blicke auf EZB-Präsident Draghi. Nach Einschätzung der Commerzbank überwiegen die Abwärtsrisiken an den Rentenmärkten, da bereits deutlich langsamere Zinsanhebungen eingepreist seien, und die Renditedifferenz zwischen US-Treasuries und Bunds so hoch sei wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Gesenkte Wachstumsprognose drückt Lufthansa-Aktie

Die Deutsche Lufthansa hat im traditionell schwierigen Winterquartal ihren Konzernverlust verringert, Analysten hatten im Konsens jedoch mit einem kleinen Gewinn gerechnet. Signifikante Einmalkosten bei der Tochter Eurowings für die Integration der übernommenen Teile von Air Berlin schmälerten den operativen Gewinn. Die Prognose für das Kapazitätswachstum im laufenden Jahr nahm der DAX-Konzern leicht zurück und erwischte den Markt damit auf dem falschen Fuß.

Siemens Gamesa mit bisher größtem Auftrag aus Indien

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 06:58 ET (10:58 GMT)