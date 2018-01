Die Volkswagen-Tochter Skoda hat das vergangene Jahr mit einem starken Absatzplus abgeschlossen und damit 2017 einen neuen Rekord erzielt. Besonders hohe Zuwächse erzielte der tschechische Autohersteller in Osteuropa. China blieb mit großem Abstand der wichtigste Einzelmarkt für Skoda noch vor Deutschland.

Schoeller-Bleckmann schreibt operativ wieder schwarze Zahlen

Die österreichische Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG hat von der Erholung am US-Markt für Ölfeldausrüstungen profitiert und 2017 mehr Aufträge und Umsatz eingefahren. Auf operativer Basis verzeichnete das Unternehmen aus Ternitz laut eigenen Angaben einen Gewinn gegenüber einem Verlust im Jahr zuvor.

Abschreibungen und US-Steuerreform belasten Ericsson

Der Telekommunikationsausrüster Telefon AB LM Ericsson wird im Zuge des Konzernumbaus im vierten Quartal eine Abschreibung von 14,2 Milliarden schwedischen Kronen (rund 1,44 Milliarden Euro) verbuchen. Hinzu kommt nach Angaben des mit schwierigen Marktbedingungen kämpfenden Unternehmens eine unbare Belastung von 1 Milliarde Kronen aufgrund der US-Steuerreform.

Airbus-Chef Enders kritisiert Trumps Handelspolitik scharf

Der Chef des europäischen Flugzeugbauers Airbus, Tom Enders, hat der Regierung von Donald Trump Protektionismus vorgeworfen. Gleichzeitig kritisierte Enders den US-Konkurrenten Boeing dafür, die aktuelle nationale Stimmung in den USA auszunutzen. Bei einer Veranstaltung des britischen Verbandes des Luft- und Raumfahrtbranche sagte Enders, die USA würden "nicht mehr für den Freihandel kämpfen". Stattdessen ergreife die Trump-Regierung Maßnahmen, um den US-Markt für ausländische Konkurrenten zu schließen.

BP bucht weitere 1,7 Mrd Dollar Belastungen für Ölkatastrophe

Der Ölkonzern BP bekommt immer noch die Folgen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko im Jahr 2010 zu spüren. Dabei lägen die finanziellen Belastungen aber im Rahmen, und das vom Gericht überwachte Entschädigungsprogramm neige sich dem Ende zu, teilte das Unternehmen mit. Im vierten Quartal rechnet BP mit einer nicht operativen Belastung nach Steuern von 1,7 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Vergleichsprogramms.

Große Nachfrage nach SUVs lässt Absatz von Peugeot steigen

Sportliche Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge haben Peugeot 2017 zu einem Absatzplus von 15 Prozent verholfen. Insgesamt verkauften die Franzosen, denen inzwischen auch der deutsche Hersteller Opel gehört, 3,63 Millionen Fahrzeuge. Nahezu ein Viertel entfiel laut Peugeot auf SUVs.

Fiat-Chrysler-CEO schließt Verkauf von Marken aus

Fiat Chrysler will seine profitablen Marken Jeep und Ram behalten und den Autokonzern nicht aufspalten. CEO Sergio Marchionne sagte in Detroit, dass man nicht die Absicht habe, Teile des italienischen Konzerns an chinesische Käufer oder andere mögliche Interessenten zu verkaufen. Der Topmanager, der Anfang 2019 als CEO zurücktreten wird, kündigte für den 1. Juni 2018 einen neuen strategischen Plan an.

Schweizer Bauchemiekonzern Sika kauft in Italien zu

Der Bauchemie-Konzern Sika erwirbt die Mehrheit an der italienischen Index Construction Systems and Products. Einen Kaufpreis für den Hersteller von Abdichtungssystemen für Dächer und Bauwerke nannte die Sika AG nicht. Mit der Übernahme erweitere das Schweizer Unternehmen seine Produktpalette und stärke seine Position auf dem italienischen Markt.

Philipp Lahm übernimmt Schneekoppe

Der Fußballstar Philipp Lahm übernimmt den Naturkosthersteller Schneekoppe. Durch den Erwerb der vom Krefelder Unternehmer Gerald Wagener an der Schneekoppe Nutrition GmbH gehaltenen Anteile habe die Philipp Lahm Holding GmbH künftig eine qualifizierte Mehrheit an dem Unternehmen. Sie war bisher bereits gemeinsam mit dem Unternehmer Olaf Stiller und dem Geschäftsführer der Schneekoppe GmbH, Markus Klein, beteiligt.

