Kurz vor der Hauptversammlung von Thyssenkrupp am Freitag in Bochum fordert ein Investor einen weitreichenden Konzernumbau von Vorstandschef Heinrich Hiesinger. "Mit der Stahlfusion ist es nicht getan, der Konzernumbau muss weitergehen", sagte Ingo Speich, Fondsmanager von Union Investment, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). Die geplante Ausgliederung des traditionsreichen Stahlgeschäfts im Zuge eines Gemeinschaftskonzerns mit dem indischen Hersteller Tata bezeichnete Speich als einen ersten Schritt, "aber es sollten weitere folgen".

Zalando profitiert vom Endspurt zum Jahresende

Der Online-Modehändler Zalando SE hat operativ im vierten Quartal trotz eines extrem schwachen Oktobers und nur einer kleinen Erholung in der deutschen Textilbranche zum Jahresende mehr verdient als im Vorjahr. Nach einer Delle im dritten Quartal reichte die Verbesserung im Schlussquartal, um beim operativen Gewinn etwa auf Ebene des Vorjahres herauszukommen.

Zugbauer Alstom erhöht dank mehrerer Großaufträge den Umsatz

Die französische Alstom SA hat dank mehrerer Großaufträge in Frankreich, Südafrika und Saudi-Arabien ihren Umsatz und Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal erhöht. Der Umsatz bei dem Zughersteller für den Zeitraum Oktober bis Dezember betrug 1,76 Milliarden Euro nach 1,66 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Unternehmen verbuchte im dritten Quartal Aufträge im Volumen von 1,68 Milliarden Euro nach 1,02 Milliarden Euro.

Boeing sichert sich über Joint Venture Versorgung mit Flugzeugsitzen

Die Nachfrage nach Flugzeugen boomt, und Hersteller wie Airbus und Boeing bauen die Fertigung entsprechend aus. Als Flaschenhals haben sich in den vergangenen Jahren Flugzeugsitze erwiesen, und das, obwohl sich sehr viele Startups in Stellung gebracht haben, um die vielen Flugzeugbauer und -leasingunternehmen mit Sitzen und anderen Innenraumteilen zu beliefern.

Burberry bestätigt trotz Umsatzrückgang im 3Q Prognose

Der Luxusmodehersteller Burberry hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte das britische Unternehmen aber. In den drei Monaten per Ende Dezember ging der Einzelhandelsumsatz auf 719 Millionen britische Pfund zurück, von 735 Millionen Pfund im Vorjahresquartal. Bereinigt um Währungseffekte stiegen die Einnahmen um 1 Prozent, teilte die Burberry Group mit.

Casino Guichard-Perrachon mit rückläufigem Umsatz im 4. Quartal

Der französische Einzelhandelskonzern Casino Guichard-Perrachon hat im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2017 einen Umsatzrückgang um 0,3 Prozent auf 10,0 Milliarden Euro verzeichnet. Sowohl in Frankreich als auch in Latein-Amerika verbuchte das Unternehmen Rückgänge in seinen Convenience-Läden als auch in den Casino-Supermärkten. Das Einzelhandelsunternehmen betreibt eine Reihe von Supermarktketten in Frankreich und anderen Ländern.

Celgene verhandelt über Kauf von Juno Therapeutics - Kreise

Der US-Biotechkonzern Celgene führt laut Kreisen Gespräche über einen Kauf des kleineren Konkurrenten Juno Therapeutics. Damit hat die Celgene Corp den nächsten großen Branchedeal in der Pipeline, nur wenige Tage nach der Bekanntgabe einer großen Übernahme zu Stärkung ihres Portfolios mit Blutkrebsmedikamenten.

E-Scooter-Entwickler beurteilt Marktchance für E-Autos skeptisch

Der Mitbegründer des erfolgreichen Post-Elektrolieferwagens E-Scooter sieht die Chancen für reine Elektroautos auf mittlere Sicht sehr skeptisch. Günther Schuh, Professor an der RWTH in Aachen, sagte dem Magazin Auto Motor und Sport, angesichts der beschränkten Möglichkeiten seien E-Autos zu teuer. "Hier wird der Nutzen reduziert und der Preis verdoppelt. Dann ist der Markt tot", sagte er dem Magazin.

Ford rechnet 2018 mit Gewinnrückgang

Der US-Autobauer Ford rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang, weil steigende Rohstoffkosten und ungünstige Währungskosten belasten werden. Die Einsparungen und die hohe Nachfrage nach Pick-Ups werde diese Entwicklung nicht vollständig kompensieren können, teilte der Konzern mit. Aber im Unterschied zum heimischen Wettbewerber General Motors sieht Ford keine Belastung infolge der US-Steuerreform.

Santander verlegt Investmentbanking teilweise nach Madrid - Zeitung

Die spanische Banco Santander will die Kapitalisierung ihres britischen Investment-Banking-Geschäfts um 2,3 Milliarden britische Pfund zurückfahren. Dies ist laut der Zeitschrift Expansion ein erster Schritt, um Aktivitäten auf andere Unternehmensbereiche in Großbritannien und Spanien zu transferieren. Wie die Zeitung weiter schreibt, werde nach der Transaktion das Großkundengeschäft von Santander, Abbey National Treasury Services, auf ein Kapital von 250 Millionen Pfund kommen.

S&T übertrifft Gewinnprognose und will 2018 weiter wachsen

Der österreichische Technologiekonzern S&T hat im vergangenen Jahr seine Umsatzziel knapp erreicht und die Gewinnprognose übertroffen. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz auf rund 860 Millionen Euro nach 503,7 Millionen Euro im Vorjahr, wie die im TecDAX notierte S&T AG mitteilte. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) dürfte mehr als 60 Millionen Euro erreicht haben. 2016 hatte S&T ein EBITDA von 34,4 Millionen Euro erzielt.

Lottoanbieter Zeal reduziert Risiko-Exposure

Der Lottoanbieter Zeal Network hat mit der Einführung einer neuen Hedgingstruktur seine Risiken verringert. Das Risiko-Exposure in den Jahren 2018 und 2019 reduziere sich um 10 Millionen Euro pro Jahr oder insgesamt 20 Millionen Euro, teilte die Zeal Network SE mit. Zudem werden 10 Millionen Euro an liquiden Mitteln freigesetzt, die Kapitaleffizienz der Absicherungsgeschäfte werde im Vergleich zu bisherigen Struktur um 30 Prozent erhöhe.

Informa will B2B-Event-Riesen UBM für 3,8 Milliarden Pfund kaufen

Die auf Business-Kommunikation und Konferenzen spezialisierten britischen Firmen UBM und Informa wollen sich zusammenschließen. Nachdem beide Seiten am Dienstag entsprechende Verhandlungen bestätigt hatten, nannten sie am Mittwoch genauere Konditionen. Danach will Informa den Wettbewerber UBM für 3,83 Milliarden Pfund übernehmen. Die Gespräche dauerten an.

Melrose legt feindliche Offerte für Zulieferer GKN vor

Nachdem der Luftfahrt- und Automobilzulieferer GKN das Übernahmeangebot von Melrose abgelehnt hat, hat sich die Beteiligungsgesellschaft direkt an die Aktionäre gewandt und ihre Offerte aufgestockt. Die Melrose Industries plc unterbreitete den Anteilseignern eine feindliche Offerte von 7,4 Milliarden Pfund Sterling in bar und Aktien für eines der ältesten Unternehmen Großbritanniens, wie GKN plc mitteilte.

Nissan wird in den USA vermutlich ein neues Werk bauen

Der japanische Autobauer Nissan geht davon aus, im Zuge seiner Expansion in den kommenden vier bis fünf Jahren ein neues Werk in den USA bauen zu müssen. Normalerweise könne ein solches Werk in jedem Nafta-Mitgliedsland gebaut werden, sagte Nissan-CEO Hiroto Saikawa auf der Automobilmesse in Detroit, "aber in der gegenwärtigen Situation sind wir eher geneigt, in den USA zu investieren."

Pearson-Ergebnis von Wechselkursen belastet - Aktie fällt

Das Geschäft von Pearson ist im abgelaufenen Geschäftsjahr gut gelaufen, Wechselkurseffekte schmälerten allerdings den Gewinn. Die für Schul- und Lehrbücher bekannte britische Mediengruppe erklärte, das Ergebnis werde am oberen Ende der eigenen Prognose liegen. Von der US-Steuerreform wird Pearson nicht profitieren: Der effektive Steuersatz bleibt zwischen 20 und 22 Prozent. 2017 drückt ein einmaliger latenter Steueraufwand den Gewinn, hieß es ferner.

