Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat in Indien Aufträge für die Lieferung von 26 schlüsselfertigen Windkraft-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 326 Megawatt (MW) erhalten. Autraggeber seien verschiedene Energieerzeuger und Industriekunden des Landes, teilte das Unternehmen mit Sitz in Spanien mit. Siemens Gamesa werde die gesamte Infrastruktur zusätzlich zur Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von insgesamt 163 Windturbinen bereitstellen.

Instone Real Estate Group plant Börsengang in Frankfurt

Das Immobilienunternehmen Instone Real Estate will seine Aktien im Laufe des Jahres im Prime Standard an die Frankfurter Börse bringen. Mit dem IPO will das Unternehmen aus Essen sein Unternehmensprofil schärfen und zukünftiges Wachstum beschleunigen. Dazu will die Instone Real Estate Group BV im Zuge einer Kapitalerhöhung neue Aktien ausgeben, um damit einen Bruttoerlös von rund 150 Millionen Euro zu erzielen.

Steinhoff besorgt sich mit PSG-Anteilsverkauf weiteres Geld

Der wegen Bilanzunregelmäßigkeiten in die Schlagzeilen geratene Möbelkonzern Steinhoff verkauft weiteres Tafelsilber, um mit dem Geld seine Verschuldung zu senken und für Liquidität zu sorgen. Das MDAX-Unternehmen verkauft nun weitere 29,5 Millionen Aktien der südafrikanischen Investmentgesellschaft PSG Group. Dazu kündigte Steinhoff ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren an, in dem die PSG-Aktien angeboten werden.

Airbus-Hubschraubergeschäft ist 2017 rückläufig

Airbus hat 2017 weniger Hubschrauber ausgeliefert und weniger Neubestellungen erhalten als im Jahr zuvor. Angesichts der anhaltenden Schwäche des Segments will der europäische Hersteller nun die Effizienz seiner Helikoptersparte steigern. Insgesamt fertigte Airbus im vergangenen Jahr 409 Hubschrauber, im Jahr zuvor hatte der Boeing-Konkurrenz 418 Stück an Kunden übergeben.

Icahn und Deason drängen Xerox zum eigenen Verkauf - Kreise

Zwei Großaktionäre drängen den Kopiermaschinen- und Druckerhersteller Xerox laut Kreisen dazu, seinen eigenen Verkauf zu prüfen. Die beiden Milliardäre Carl Icahn und Darwin Deason, mit ihren jeweiligen Beteiligungen größter bzw drittgrößter Xerox-Anteilseigner, haben sich für diese Forderung zusammengetan, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

Lockheed warnt vor Kostensteigerung durch US-Haushaltssperre

Der US-Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin rechnet wegen der Haushaltssperre in den USA mit einem starken Anstieg der Beschaffungskosten und Verzögerungen bei der Lieferung wichtiger Ausrüstung. Die Haushaltssperre war am Freitag um Mitternacht in Kraft getreten, nachdem sich Republikaner und Demokraten im Senat nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Damit steht auch der Militäretat in Frage.

Mail.ru kauft E-Spiele-Anbieter Esforce für 120 Mio US-Dollar

Das russische Internetunternehmen Mail.ru nimmt 120 Millionen US-Dollar in die Hand, um sich im Markt für E-Sport zu verstärken. Die Russen erwerben dazu das heimische Unternehmen Esforce, das sich auf die Austragung von Turnieren mit Computerspielen spezialisiert hat, bei denen mehrere Teams gegeneinander antreten. Mail.ru kauft das Unternehmen für 100 Millionen US-Dollar in bar, wobei ein Teil des Kaufpreises die Übernahme der Schulden ausmacht.

Richemont will Modehändler Yoox Net-a-Porter ganz übernehmen

Der Luxusgüterkonzern Richemont will den italienischen Modehändler Yoox Net-a-Porter komplett übernehmen. Der Schweizer Konzern bietet laut eigener Mitteilung 38,00 Euro je Aktie für die Yoox Net-a-Porter Group SpA, das ist ein Aufschlag von knapp 26 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Richemont ist bereits mit knapp 25 Prozent am Unternehmen beteiligt.

Sanofi bietet für Hämophilie-Spezialist Bioverativ 11,6 Mrd USD

Der französische Pharmakonzern Sanofi will das auf die Therapie von Hämophilie (Bluterkrankheit) spezialisierte Biotechunternehmen Bioverativ für rund 11,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Je Bioverativ-Aktie bietet die Sanofi SA nach eigenen Angaben 105 Dollar in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 64 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Amazon eröffnet Supermarkt ohne Kassen in Seattle

Der weltweit größte Onlinehändler Amazon eröffnet am Montag einen Supermarkt ohne Kassen und Kassierer. Die Kunden können durch den 170 Quadratmeter großen Laden in Seattle spazieren, sich die gewünschten Waren in ihre Taschen füllen und den Supermarkt, ohne Schlange an einer Kasse zu stehen, wieder verlassen. Sie bezahlen per App - registriert, gewogen und abgerechnet werden ihre Einkäufe demnach von Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz.

Aktien von HNA-Töchtern brechen ein

Für den Großaktionär der Deutschen Bank, die chinesische HNA Group, war der Montag ein schlechter Tag an der Börse. Drei der Töchter des Mischkonzerns fielen um 10 Prozent, das Maximum, das bis zur Handelsaussetzung an den Börsen in Schanghai und Shenzhen möglich ist. Ausgelöst wurden die Kursverluste von Berichten aus der vergangenen Woche, wonach HNA vor dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen stehen könnte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2018 07:06 ET (12:06 GMT)