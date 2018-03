Gazprom wird Linde voraussichtlich ab 2021 aus einer neuen Quelle im äußersten Osten Russlands mit Helium versorgen. Beide Seiten schlossen einen langfristigen Abnahmevertrag für die Lieferung von "bedeutenden Mengen" des Edelgases, dessen Bedarf weltweit steigt. Das Gas kommt aus der noch im Bau befindlichen Amur-Heliumanlage in der Nähe der Stadt Blagoweschtschensk an der Grenze zu China.

RWE darf Anteil an Eon künftig nicht aufstocken

RWE wird in Zukunft keine Kontrolle über Eon erlangen, wenn die Neuordnung der deutschen Energielandschaft abgeschlossen ist. Wie beide Unternehmen in Essen verkündeten, darf RWE den vorgesehenen Anteil von knapp 17 Prozent nicht aufstocken. Außerdem ist es RWE nicht erlaubt, Eon-Anteile an andere Energieversorger zu verkaufen.

Volkswagen profitiert von Kernmarke und Lkw-Geschäft

Volkswagen hat im vergangenen Jahr von der breiten Aufstellung mit Autos für den Massenmarkt als auch Premiumwagen profitiert und den Gewinn kräftig gesteigert. Rückenwind erhielt der DAX-Konzern auch vom Lkw-Geschäft, das wegen der guten Branchenlage zunehmend besser läuft. Der verhaltene Ausblick, den VW bereits Ende Februar anlässlich der präsentierten Eckzahlen für den Konzern vorgelegt hat, wurde bestätigt.

Cancom stärkt mit Ocean-Beteiligung internationales Geschäft

Das TecDAX-Unternehmen Cancom übernimmt eine deutliche Mehrheit am britischen Unternehmen Ocean Intelligent Communications und stärkt so sein internationales Geschäft mit Managed Services, also individuell vereinbarten IT-Dienstleistungen für Unternehmen und Institutionen. Cancom erwirbt 82,1 Prozent der Anteile an der Firma aus London. Gründer und mehrere Mitglieder des Managements bleiben als Minderheitsgesellschafter am Unternehmen beteiligt. Ein Kaufpreis wird nicht genannt.

Hannover Rück verdient im vierten Quartal deutlich mehr

Die Hannover Rück hat das ungewöhnlich schadensreiche Jahr 2017 auch dank eines unerwartet deutlichen Gewinnanstiegs im Schlussquartal gut weggesteckt. Die Anfang Februar genannte Gewinnprognose von mehr als 1 Milliarde Euro nach Steuern bestätigte der MDAX-Konzern. Im Gesamtjahr 2017 sank der Gewinn der Hannover Rück um 18 Prozent auf 959 Millionen Euro.

Hohe F&E-Kosten drücken Morphosys tiefer in die roten Zahlen

Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hat seinen Verlust im vergangenen Jahr bei steigenden Erlösen ausgeweitet. Grund waren die deutlich höheren Ausgaben für die hauseigene Forschung- und Entwicklung. 2018 will das TecDAX-Unternehmen in einer ähnlichen Größenordnung investieren. Der Umsatz kletterte 2017 um gut ein Drittel auf 66,8 Millionen Euro.

Nordex erhält Auftrag für 12-Megawatt-Windpark

Nordex hat einen weiteren Auftrag für einen Windpark in Frankreich erhalten. Dabei handele es sich um das 12-Megawatt-Projekt "Graincourt", teilte das TecDAX-Unternehmen mit. Der Auftragsumfang enthalte die Entwicklung des Projekts, die schlüsselfertige Errichtung des Parks und den Service der Anlagen über 20 Jahre. Baustart sei für Oktober geplant.

Wacker Chemie zahlt insgesamt 4,50 Euro Dividende

Wacker Chemie will für das vergangene Jahr eine reguläre Dividende von 2,50 je Aktie zahlen, 50 Cent mehr als im Vorjahr. Zudem sollen die Aktionäre eine Sonderdividende von 2 Euro je Aktie erhalten. Insgesamt werden damit 223,5 Millionen Euro ausgeschüttet. Der MDAX-Konzern begründete das mit der Veräußerung der Anteile an dem Wafer-Hersteller Siltronic, der sehr guten Entwicklung der Nettofinanzschulden sowie den positiven Perspektiven für das Unternehmen.

Volks- und Raiffeisenbanken steigern Jahresüberschuss 2017 leicht

Die Volks- und Raiffeisenbanken haben im vergangenen Jahr ihren Betriebsgewinn gesteigert und auch unter dem Strich ein höheres Ergebnis erzielt. Sie profitierten dabei von höheren Provisionsüberschüssen und niedrigeren Kosten. "Dank Kraftanstrengungen bei den Kosten und dem signifikanten Geschäftswachstum konnte das Ergebnis des Vorjahres im anspruchsvollen Umfeld einer anhaltenden Niedrigzinsphase, eines hohen Wettbewerbs und steigender regulatorischer Anforderungen gehalten werden", sagte die neue BVR-Präsidentin Marija Kolak.

Zahl der Volksbanken 2017 weiter gesunken

Die Zahl der Volks- und Raiffeisenbanken ist auch 2017 weiter geschrumpft. "Die Zahl der Kreditgenossenschaften sank zum Ende des Jahres 2017 auf 915 Banken. Das sind fusionsbedingt 57 Banken weniger als im Vorjahr", sagte Marija Kolak, die neue Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) auf der Jahrespressekonferenz in Frankfurt. Der Verband hatte einen Rückgang in etwa dieser Größenordnung prognostiziert.

Arcelormittal will eigene Aktien für bis zu 280 Mio USD zurückkaufen

Der Stahlkonzern Arcelormittal legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 280 Millionen US-Dollar auf. Erworben werden sollen bis zu 7 Millionen eigene Aktien, teile das in Luxemburg ansässige Unternehmen mit. Die erworbenen Papiere sollen den Aktienoptionsprogrammen für die Mitarbeiter und das Management dienen. Der Rückkauf ist auf den Zeitraum bis Mai 2020 angelegt.

ING zieht neue Manager-Vergütung nach Protesten zurück

Die niederländische Bank ING rudert bei den ihr vorgeschlagenen Änderungen der Manager-Vergütung zurück. Nach Protesten von Aktionären sind die Vorschläge für die Hauptversammlung vom Tisch. Die ING wollte die Vergütung ihres CEO an den europäischen Median anpassen. "Wir haben erkannt, dass wir die öffentliche Reaktion in den Niederlanden auf dieses sensible Thema unterschätzt haben", teilte die ING mit.

OMV setzt sich bis 2025 ehrgeizige Wachstumsziele

Der Gas-und Ölkonzern OMV hat sich für die nächsten sieben Jahre ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis zum Jahr 2025 soll das um sogenannte CCS-Effekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten im Vergleich zu 2017 um 70 Prozent auf mehr als 5 Milliarden Euro steigen, kündigte der Wiener Konzern auf einem Kapitalmarkttag in London an. Beim CCS-Ergebnis rechnen die Österreicher die Lagerhaltungsgewinne oder -verluste heraus.

United Continental erhöht Ausblick für das erste Quartal

Die US-Fluggesellschaft United Continental wird angesichts des Wachstums sowohl im Heimatmarkt als auch international zuversichtlicher. Die Airline hat die Prognose für das erste Quartal angehoben. Die Aktie steigt vorbörslich um 1,7 Prozent.

