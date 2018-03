Bei Aurelius scheidet Mark Wössner im Mai aus dem Aufsichtsrat aus. Er habe der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats aus Altersgründen mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai niederlege, teilte das Unternehmen aus München mit.

Niederlande-Tochter von Beate Uhse kann dank Kredit weiter agieren

Die niederländische Tochtergesellschaft des insolventen Erotikkonzerns Beate Uhse kann dank eines Kredits zunächst weiterarbeiten. Die Prime Capital Debt SCS - SICAV-FIS Robus Recovery Sub-Fund habe der Beate Uhse Netherlands BV ein Massedarlehen von 5,0 Millionen Euro zugesagt, teilte das Unternehmen mit. Das Darlehen diene der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Rahmen der eigenverwalteten Insolvenz sowie der weiteren Sanierung des Konzerns.

Funkwerk zahlt erstmals seit 10 Jahren wieder Dividende

Die Funkwerk AG will für das abgelaufene Jahr erstmals seit 10 Jahren wieder eine Dividende zahlen, nachdem das Thüringer Unternehmen den operativen Gewinn um mehr als ein Drittel steigern konnte. Hierzu trugen die gute Auftragslage und somit komplett ausgelastete Produktionskapazitäten, mehr margenstarken Umsatzanteile und der Wegfall von Einmalbelastungen bei, wie das Unternehmen mitteilte, das analoge und digitale Kommunikationstechnik für Bahn, Binnenschifffahrt und Gebäudeschutz produziert.

LPKF schreibt wieder schwarze Zahlen

Nach zwei verlustreichen Jahren hat der Lasermaschinenhersteller LPKF 2017 wieder einen Gewinn eingefahren. 2018 will das Unternehmen aus Garbsen den Fokus verstärkt auf die Verbesserung der Profitabilität in den einzelnen Produktbereichen legen, insbesondere in den Segmenten Welding und Electronics, wie es bei der Vorlage des Geschäftsberichts hieß. Dabei werde der ROCE (Return on Capital Employed) als wesentliche Kennzahl stärker beachtet. Die LPKF Laser & Electronics AG teilte zudem mit, dass sich der Aufsichtsrat verkleinern werde.

Nordex gewinnt 21,6-Megawatt-Auftrag von PNE Wind

Nordex hat einen weiteren Auftrag von der PNE Wind AG erhalten. Das Unternehmen soll für den Windpark Gerdau sechs Anlagen der Baureihe N131/3600 errichten und diese dann bis zu 20 Jahre technisch betreuen. PNE hat die Anschlussgenehmigung in der ersten Ausschreibungsrunde 2018 erhalten, wie es weiter hieß.

Hochtief erhält Aufträge aus Australien und USA

Die zur australischen Cimic gehörende Thiess hat einen Auftrag vom Bergbaukonzern BHP erhalten. Für 185 Millionen australische Dollar, umgerechnet 115 Millionen Euro, sollen Dienstleistungen beim Kohleabbau in Mount Arthur erbracht werden, wie die Hochtief-Tochter mitteilte. Zudem habe das Joint Venture Turner/Martin-Harris einen Auftrag im Zusammenhang mit dem Ausbau des Las Vegas Convention Center erhalten. Der Wert des Expansionsprojekts wurde auf geschätzt 860 Millionen US-Dollar beziffert. Turner gehört zur deutschen Hochtief AG.

Alzchem erhöht Gewinn und sieht weiteres Wachstum

Der Spezialchemie-Anbieter Alzchem hat im vergangenen Jahr dank der regen Nachfrage nach Futtermittelzusatzstoffen Umsatz und Gewinn erhöht. Für das laufende Jahr stellte der Konzern weiteres Wachstum in Aussicht. Dabei soll das operative Ergebnis erneut überproportional zum Umsatz steigen. Im vergangenen Jahr verbesserte Alzchem das Konzernjahresergebnis um 34,6 Prozent auf 20,57 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 8,2 Prozent auf 353,9 Millionen Euro zu. Das Plus geht dabei wesentlich auf das Absatzwachstum der Marken Creamino (Futtermittelzusatzstoff) und Creapure (Nahrungsergänzungsmittel) sowie auf die Verbreitung der Produktpalette zurück.

Automobilzulieferer Progress-Werk Oberkirch wächst kräftig

Der Automobilzulieferer Progress-Werk Oberkirch (PWO) hat 2017 sein Ergebnisziel erreicht und beim Umsatz sogar besser abgeschnitten. Die Gesellschaft, die unter anderem Elektronik- und Motorengehäuse fertigt, stellte für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz soll weiter zulegen, und das EBIT vor Währungseffekten soll sich überproportional verbessern.

Dana erhöht Offerte für Drivelinesparte von GKN

Der US-Autozulieferer Dana stockt seine Offerte für das Driveline-Geschäft der britischen GKN um 140 Millionen US-Dollar auf. Damit steige das Gebot auf rund 1,77 Milliarden Dollar plus der Übernahme von 1 Milliarde Dollar Pensionsverpflichtungen sowie der Ausgabe von 133 Millionen Dana-Anteilen an die GKN-Aktionäre.

Springer steigt bei britischer Immoplattform Purplebricks ein

Axel Springer steigt für 125 Millionen britische Pfund als Minderheitsaktionär bei der britischen digitalen Immobilienplattform Purplebricks ein. Europas größtes digitales Verlagshaus, das unter anderem Bild und Welt verlegt, will 11,5 Prozent an Purplebricks erwerben. Springer will die Anteile über eine Kapitalerhöhung und dem Kauf bestehender Aktien erwerben. Der Preis betrage rund 3,60 Pfund je Aktie. Springer wolle an einem innovativen, schnell wachsenden Geschäftsmodell in neuen Märkten partizipieren.

Volvo baut SUVs für Geely-Marke Lynk in Belgien

Die zur chinesischen Geely gehörende Volvo Cars wird ab 2019 in ihrem Werk im belgischen Ghent Sport-Utility-Fahrzeuge (SUV) der Marke Lynk bauen. Die SUVs wären die ersten Fahrzeuge einer chinesischen Marke, die in Europa gefertigt werden. Dabei soll die Produktionslinie des kompakten Volvo-SUVs XC40 genutzt werden. Dies ermögliche Einsparungen und zudem ein schnelleres Herauffahren der Fertigung.

Softbank will 1 Miliarde Dollar in Lkw-Vermittler pumpen - Kreise

Die japanische Softbank Group wird möglicherweise 1 Milliarde US-Dollar in einen chinesischen Lkw-Fahrdienstvermittler investieren. Unterstützt werde das Investitionsziel, die Manbang Group, vom Internetriesen Tencent Holdings Ltd und einer Private-Equity-Firma, die vom Milliardär Jack Ma mitbegründet worden sei, berichteten mit den Softbank-Plänen vertraute Personen.

