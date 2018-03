Elringklinger rechnet nach einem durchwachsenen Jahr weiterhin mit Gegenwind, die operative Marge dürfte sich aber schrittweise verbessern. Den Aktionären will der Autozulieferer für 2017 trotz des Gewinnrückgangs eine stabile Dividende von 0,50 Euro je Aktie zahlen. Angesichts des um gut 7 Prozent höheren Auftragseingangs rechnet das im SDAX notierte Unternehmen 2018 mit einem höheren Umsatz.

Heidelberger Druck sichert sich bessere Zinskonditionen

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine neue syndizierte Kreditlinie zu verbesserten Konditionen mit ihrer Bankengruppe vereinbart. Mit einem auf 320 Millionen Euro erhöhten Volumen und einer Laufzeit bis März 2023 verschaffe sich das Unternehmen finanzielle Flexibilität und langfristige Planungssicherheit, wie der Druckmaschinenhersteller mitteilte.

Süss Microtec enttäuscht mit schwachem Ausblick

Süss Microtec, ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat mit seinem Ausblick auf das laufende Jahr enttäuscht. Die Aktien bauen ihr Minus nach Veröffentlichung der endgültigen Geschäftszahlen auf 10,3 Prozent aus. Der Grund ist, dass der Konzern nicht damit rechnet, in der ersten Jahreshälfte 2018 den hohen Auftragseingang des Vorjahres von 94,5 Millionen Euro zu erreichen.

Coca-Cola senkt Zuckergehalt wegen neuer Steuer in Großbritannien

Wegen einer anstehenden Steuer in Großbritannien hat eine Reihe von Herstellern schon im Vorfeld den Zuckergehalt in Getränken gesenkt. Wie die Verbraucherorganisation Foodwatch auf der Grundlage eigener Recherchen mitteilte, senkte etwa Coca-Cola den Zuckergehalt bei seinen Marken Fanta und Sprite für den britischen Markt von 6,9 auf 4,6 beziehungsweise von 6,6 auf 3,3 Gramm pro 100 Milliliter. Auch der Konzern Britvic, Branchenzweiter in Großbritannien, und weitere Hersteller wurden aktiv.

Brüssel fordert von Facebook in Datenskandal ultimativ Erklärung

Die EU-Kommission hat dem Facebook-Konzern eine zweiwöchige Frist gesetzt, um die Fragen zum Datenskandal zu beantworten. Justizkommissarin Vera Jourova richtete am Montagabend ein Schreiben an den Internetriesen mit der Aufforderung, die Rolle des Unternehmens Cambridge Analytica aufzuklären und die Frage zu beantworten, ob die persönlichen Daten europäischer Facebook-Nutzer betroffen waren.

Immofinanz lehnt Starwood-Offerte als zu niedrig ab

Immofinanz lehnt die Offerte der US-Investmentfirma Starwood für einen Anteilskauf als zu niedrig ab. Unter Berücksichtigung der sich nachhaltig verbessernden Kennzahlen und des positiven Geschäftsausblicks erachte der Vorstand den Angebotspreis von 2,10 Euro je Aktie als nicht angemessen, schrieb das Unternehmen. Der Preis, cum Dividende, liege rund 25 Prozent unter dem Nettovermögenswert (EPRA NAV) je Immofinanz-Aktie.

Indus sieht 2018 Zuwachs bei Umsatz und Gewinn - höhere Dividende

Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding rechnet nach einem guten Jahresstart für 2018 mit einem Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis. Nach einem Gewinnwachstum im vergangenen Jahr will Indus nun eine um 0,15 Euro höhere Dividende von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Indus-Chef Jürgen Abromeit, der im Sommer sein Amt niederlegen wird, warnte allerdings vor politische Risiken.

Nordex erwartet flaues Jahr und erst mittelfristig Besserung

Der Windanlagenbauer Nordex hat es derzeit nicht leicht: Der Strukturwandel in der Windindustrie, ein harter Preiswettbewerb, eine flaue Nachfrage und Projektverschiebungen haben die Hamburger 2017 belastet und nur knapp in der Gewinnzone belassen. Für das laufende Jahr ist keine Besserung zu erwarten: Umsatz und Profitabilität dürften weiter abrutschen. Damit steht Nordex nicht alleine, auch die Wettbewerber haben zu kämpfen.

Ströer will höhere Dividende zahlen - Ausblick bestätigt

Der Außenwerber Ströer will seine Aktionäre am Geschäftserfolg 2017 mit einer höheren Dividende beteiligen. Sie soll um 0,20 Euro bzw 18 Prozent auf 1,30 Euro je Anteil steigen, wie das Unternehmen bei der Vorlage endgültiger Zahlen ankündigte. Die Ausschüttungsquote liege mit 40 Prozent im gesetzten Zielkorridor von 25 bis 50 Prozent, hieß es.

W&W verkauft Wüstenrot Bank an Bremer Kreditbank

Der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) verkauft die Wüstenrot Bank AG an die Bremer Kreditbank. Wie der Finanzkonzern mitteilte, wurde eine entsprechender Vertrag unterzeichnet. Angaben zum Kaufpreis machten die beiden Institute nicht.

Akzo Nobel verkauft Spezialchemie an Carlyle für 10,1 Mrd Euro

Akzo Nobel verkauft das Spezialchemiegeschäft an den US-Finanzinvestor Carlyle. Wie der niederländische Farben- und Spezialchemiekonzern mitteilte, liegt der Transaktion ein Unternehmenswert von 10,1 Milliarden Euro zugrunde. Die Nettoeinnahmen aus dem Deal bezifferte das Unternehmen auf 7,5 Milliarden Euro. Den Großteil der Summe will die Akzo Nobel NV an die Aktionäre weitergeben.

Arizona setzt Testfahrten von Uber nach Unfall aus

Nach dem tragischen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto von Uber hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Arizona Testfahrten des US-Unternehmens auf öffentlichen Straßen ausgesetzt. Bei den Tests mit autonom fahrenden Autos habe immer die Sicherheit im Mittelpunkt gestanden, so Gouverneur Doug Ducey. Der Unfall Mitte März sei in dieser Hinsicht ein unbestreitbares Versagen gewesen.

H&M verzeichnet Gewinneinbruch wegen schwacher Modeverkäufe

Hennes & Mauritz (H&M) hat im ersten Quartal wegen schwacher Modeverkäufe einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Frühjahrskollektion habe sich angesichts der kühlen Temperaturen schlecht verkauft, was sich auch in niedrigeren Umsätzen niedergeschlagen habe. Auch die Gewinnmarge verschlechterte sich substanziell, wie die Hennes & Mauritz AB mitteilte.

EZB entzieht estnischer Versobank Lizenz wegen Geldwäsche

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der estnischen Versobank die Lizenz entzogen. Die estnische Bankenaufsichtsbehörde, die diese Maßnahme bereits am 8. Februar bei der EZB beantragt hatte, begründete den Schritt mit ernsthaften Rechtsbrüchen, die sich über längere Zeit hingezogen hätten. Die EZB wirft der Bank vor, nicht genug gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung getan zu haben.

