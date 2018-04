Mit einem kräftigen Neugeschäftswachstum im ersten Quartal sieht die Leasinggesellschaft Grenke eine gute Grundlage für das Erreichen ihrer Ziele 2018. Das Neugeschäft - das ist die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - stieg im Leasingbereich gegenüber Vorjahr um 23,3 Prozent auf 549,2 Millionen Euro, wie Grenke mitteilte. Im Factoring legte die Summe der angekauften Forderungen um 19,6 Prozent auf 116,8 Millionen Euro zu.

Börsenkandidat Nfon beginnt Finanzmarktkommunikation

Nfon, ein Anbieter virtueller Telefonanlagen aus München, unternimmt mit der erstmaligen Veröffentlichung finanzieller Eckdaten für 2017 einen Schritt in Richtung Kapitalmarkt. Unternehmenschef Hans Szymanski wollte sich in einer Telefonkonferenz zwar nicht zur Frage eines möglicherweise baldigen Börsengangs äußern, bestätigte aber, dass Nfon mit der Finanzmarktkommunikation begonnen habe. Als mögliches Indiz für einen Börsengang kann gesehen werden, dass Nfon bereits über eine Wertpapierkennnummer verfügt.

Porsche beteiligt sich am israelischen Startup Anagog

Die Porsche Digital GmbH hat eine Minderheitsbeteiligung am israelischen Startup-Unternehmen Anagog erworben. Das 2010 gegründete Startup mit Sitz in Tel Aviv beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter und ist auf die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) im Mobilitätskontext spezialisiert, wie der Sportwagenbauer Porsche AG mitteilte. Die von Anagog programmierte und patentierte Software ermöglicht es, Kundenverhalten in bestimmten Situationen besser zu verstehen und zu antizipieren. Dadurch können beispielsweise intelligente Parkoptionen angeboten werden.

Chinas Regierung stützt Versicherungskonzern Anbang mit Finanzspritze

Die chinesische Regierung greift dem strauchelnden Versicherungskonzern Anbang mit einer Finanzspritze von fast 61 Milliarden Yuan (7,9 Milliarden Euro) unter die Arme. Wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte, sollen dadurch das Risikomanagement des Konzerns gestärkt sowie seine Liquidität und Stabilität gesichert werden. Demnach stammt das Geld aus einem Fonds, der von der chinesischen Versicherungsregulierungsbehörde eingesetzt wurde.

Indische Jet Airways kauft 75 Boeing-Flugzeuge

Die indische Fluggesellschaft Jet Airways plant den Kauf von 75 Boeing 737. Zum Listenpreis läge der Auftragswert bei etwa 9 Milliarden US-Dollar, obgleich die Fluglinien bei Großaufträgen üblicherweise hohe Nachlässe erhalten. Jet Airways will damit die Expansion voranbringen, zu der von der indischen Regierung gedrängt wurde, um die Verbindungen in dem Land zu verbessern.

Peugeot will mehr Nutzfahrzeuge in Großbritannien fertigen

Der französische Autobauer Peugeot will die Fertigung von leichten Nutzfahrzeugen in seinem Werk in Luton in der Nähe von London ausbauen. Die dafür geplanten Investitionen bezifferte die Opel-Mutter nicht. Die Kapazität des Werks soll auf 100.000 Stück pro Jahr steigen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. 2017 rollten 60.000 Vivaro von den Bändern.

Swiss Re rechnet mit maximal 10%-Beteiligung durch Softbank

Der Rückversicherer Swiss Re setzt seine Gespräche mit der japanischen Technologieholding Softbank über einen möglichen Einstieg fort. Swiss Re gehe nicht davon aus, dass sich die Softbank Group Corp mit mehr als 10 Prozent am Unternehmen beteiligt, teilte der Konzern mit Sitz in Zürich mit. Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag würde sich die Investition damit auf maximal 3,52 Milliarden US-Dollar summieren.

Wirecard vereinbart Partnerschaft mit Credit Agricole

Der Bezahldienstleister Wirecard und die Credit Agricole Payment Services (CAPS) wollen ab 2019 neue E-Commerce Zahlungsakzeptanz- und Abwicklungs-Services anbieten. Dazu hätten beide Seiten einen Vertrag unterzeichnet, teilte Wirecard mit. Teil der Partnerschaft sollen Lösungen sein, um schnelle und einfache Zahlungen im Einklang mit neuester Technologie anzubieten.

Voltabox kauft Ingenieurdienstleister Concurrent Design

Der Batteriespezialist Voltabox kauft den amerikanischen Ingenieurdienstleister Concurrent Design. Der Zukauf des Unternehmens mit mehr als 20 Mitarbeitern steigere die Entwicklungskapazitäten, teilte das Unternehmen aus Delbrück mit. Die Übernahme sei ein erster Schritt der Wachstumsstrategie, weitere Akquisitionen seien in Planung.

Volvo steigert Pkw-Absatz im ersten Quartal um 14 Prozent

Volvo Cars hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 14,1 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der schwedische Pkw-Hersteller verzeichnete Wachstum in allen Regionen, profitierte aber besonders von starker Nachfrage in den USA (plus 49 Prozent) und in China (plus 23 Prozent). Insgesamt setzte das zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Unternehmen gut 147.000 Fahrzeuge im ersten Vierteljahr ab.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2018 07:06 ET (11:06 GMT)