Rheinmetall soll für einen internationalen Kunden einen neuen Marinehafen schützen. Der Auftrag hat nach Angaben der Düsseldorfer Gesellschaft einen Wert im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Rheinmetall werde modernste Sensor- und Führungstechnologie installieren, um die Anlage vor unberechtigtem Zutritt, Schäden und Sabotage zu bewahren. Die Arbeiten sollen noch 2018 beginnen und voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein.

Patrizia kauft für 53 Mio Euro Portfolio mit gut 500 Apartments

Die Patrizia Immobilien AG hat ein Portfolio mit insgesamt 525 projektierten Studenten- und Business-Apartments in Leipzig und Mainz erworben. Christoph Langmack, Head of Acquisitions Residential, bezeichnete die Objekte als renditestark. "Beide Städte liegen in wachsenden Metropolregionen und sind geprägt durch einen deutlichen Nachfrageüberhang im Wohnimmobilienbereich", sagte er. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 53 Millionen Euro.

Manz erhält Auftrag für Gabelstapler-Batterien

Der Maschinenbauer Manz kann sich über einen Auftrag für Batteriezellen und deren Module für Elektro-Gabelstapler, fahrerlose Transportsysteme und die stationäre Energiespeicherung freuen. Wie die Manz AG mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Umsatz- und ertragswirksam werde der Auftrag in den Geschäftsjahren 2018 und 2019.

Isra Vision erhält Großauftrag für Dünnglasinspektion

Die Isra Vision AG hat einen Großauftrag für die Dünnglasinspektion erhalten. Der Auftrag mit einem Volumen von rund 3,5 Millionen Euro umfasst eine Lösungskombination aus Oberflächeninspektion und 3D-Deflektometrie, der berührungsfreien Vermessung spiegelnder Oberflächen, wie der Anbieter industrieller Bildverarbeitung und Oberflächeninspektion mitteilte. Damit würden alle Prozessschritte der Dünnglasproduktion bis zur Auslieferung abgedeckt.

Katjes International wächst zweistellig bei Umsatz und Ergebnis

Die Katjes International GmbH & Co KG hat 2017 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. 2018 soll es weiter aufwärts gehen. Der Umsatz der internationalen Beteiligungsgesellschaft wuchs vor allem dank des Erwerbs der italienischen Sperlari um 19,7 Prozent auf 268,7 Millionen Euro. Das operative Konzernergebnis (EBITDA) legte auf 59,9 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBITDA erreichte somit 21,1 Millionen nach 12,4 Millionen im Vorjahr. Die EBITDA-Marge stieg auf 7,9 von 5,5 Prozent.

Europäischer Automarkt im März erstmals rückläufig seit 2014

Der europäische Automarkt hat erstmals seit vier Jahren im März einen Rückgang verzeichnet. Ausgebremst wurden die Geschäfte nach Zuwächsen im Januar und Februar von einem Absatzeinbruch in Großbritannien sowie von schlechteren Verkäufen in Deutschland und Italien, wie der Herstellerverband Acea mitteilte.

Danone steigert Umsatz und bestätigt Ausblick

Gute Geschäfte mit Spezialnahrung und Wasser haben dem Nahrungsmittelkonzern Danone im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg beschert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte die Danone SA. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um 4,9 Prozent auf 6,09 Milliarden Euro.

Heineken wächst im ersten Quartal - Gewinn geht leicht zurück

Der Brauereikonzern Heineken hat im ersten Quartal von einem starken Bierabsatz in der Region Asien-Pazifik profitiert. In Europa ging der Absatz auch aufgrund der kalten Witterung zurück. Der nach Umsatz weltweit zweitgrößte Bierbrauer steigerte den Absatz organisch um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt betrug das Wachstum 15 Prozent. Organisch legte Heineken am stärksten in der Asien-Pazifik-Region mit 11 Prozent zu. In Europa war die Rate dagegen um 1,7 Prozent rückläufig.

Starwood Capital veröffentlicht Angebot für Immofinanz und CA Immo

US-Investor Starwood Capital will weiter bei den österreichischen Immobilienunternehmen Immofinanz und CA Immobilien einsteigen. Der Investor hat allerdings laut nun veröffentlichter Unterlagen sein öffentliches Übernahmeangebot nicht nachgebessert, das zumindest Immofinanz bereits als zu niedrig abgelehnt hat.

Total übernimmt französischen Versorger Direct Energie

Der französische Ölkonzern Total will sein Geschäft als Versorger ausbauen und dazu den börsennotierten Strom- und Gaslieferanten Direct Energie übernehmen. Mit den größten Aktionären des Unternehmens hat sich Total nach eigenen Angaben bereits auf den Kauf der von ihnen gehaltenen Kapitalmehrheit von 74,33 Prozent geeinigt. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro in bar.

Remy Cointreau mit leichtem Umsatzanstieg im vierten Quartal

Trotz eines starken Cognac-Absatzes hat der Spirituosenhersteller Remy Cointreau im vierten Quartal nur ein leichtes Wachstum verbucht. Wie der französische Konzern mitteilte, stiegen die Erlöse im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017/18 um 2,6 Prozent auf 265 Millionen Euro.

Eni will 7 Milliarden Euro in Italien investieren

Der Ölkonzern Eni will in großem Stil Geld in sein Geschäft im Heimatmarkt stecken. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es über die nächsten vier Jahre 7 Milliarden Euro in Italien investieren. Davon sind 1 Milliarde Euro für "grüne Aktivitäten" vorgesehen, etwa für Forschung und Entwicklung im Bereich umweltfreundlicher Technologien.

Facebook beginnt mit Umsetzung neuer Datenschutzregeln nach EU-Recht

Angesichts des Skandals um den millionenfachen Missbrauch von Nutzerdaten will Facebook den Datenschutz verbessern. Diese Woche werde Facebook damit beginnen, die neue EU-Gesetzgebung zum Datenschutz für alle Nutzer umzusetzen, kündigte der Konzern an. Unter anderem können Nutzer demnach das Gesichtserkennungsprogramm deaktivieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 07:03 ET (11:03 GMT)