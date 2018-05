SAF-Holland zieht Auftrag über Achssysteme in den USA an Land

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland hat einen Großauftrag für Achssysteme aus den USA erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es den Mietflottenbetreiber XTRA Lease mit komplett ausgestatteten Achssystemen beliefern. Im ersten Schritt bezieht sich das Liefervolumen auf rund 6.000 Trailer.

Vapiano steigert operativen Gewinn überproportional

hat im ersten Quartal dank des Ausbaus des margenstarken Liefer- und Mitnahmegeschäfts und eines leicht höheren Umsatzes pro Gast den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und unter dem Strich den Verlust reduziert. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen, das sich auf Pizza und Pasta spezialisiert.

Senvion-CEO tritt zurück

Das Windenergieunternehmen Senvion verliert seinen Chef. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Jürgen Geißinger am Mittwoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung den Rücktritt von seinen Ämtern als CEO und Vorstandsmitglied der Senvion SA erklärt. Kommissarischer CEO wird der aktuelle Finanzvorstand Kumar Manav Sharma.

Stemmer Imaging etwas optimistischer für 2017/18

Die Stemmer Imaging AG hat aufgrund der Wachstumsdynamik im dritten Geschäftsquartal ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 leicht erhöht. Wie der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie mitteilte, rechnet er im laufenden Geschäftsjahr nun mit einem Konzernumsatz zwischen 99 und 101 Millionen Euro.

Niederländische Broadview will Westag & Getalit übernehmen

Die Westag & Getalit AG wechselt voraussichtlich den Besitzer. Das niederländische Unternehmen Broadview hat einen Kaufvertrag mit der Liechtensteiner Stiftung Gethalia über 75,50 Prozent der Stammaktien von Westag & Getalit zum Preis von 30,26 Euro je Anteilsschein geschlossen. Der Verkauf umfasst damit 37,75 Prozent aller Aktien von Westag & Getalit.

Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann profitiert weiter von Nordamerika

Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann hat im ersten Quartal 2018 an die gute Entwicklung des Jahres 2017 anknüpfen und von dem weiterhin starken Marktumfeld in Nordamerika profitieren können. Von Januar bis März kletterte der Umsatz um 56,6 Prozent auf 94,2 Millionen Euro.

Tui baut Vorstandsressorts um

Der Reisekonzern Tui schneidet seine Vorstandsressorts neu zu. Vorstandschef Friedrich Joussen hofft durch die Neuorganisation auf höhere Synergien und weitere Wachstumsmöglichkeiten. Die weltweiten Reiseveranstalter werden künftig im Vorstandsressort Märkte & Airlines unter der Leitung von David Burling gebündelt.

Vienna Insurance Group steigert Gewinn und bekräftigt Ziele

Die Vienna Insurance Group hat im ersten Quartal dank Verbesserungen in Osteuropa und geringerer Schadenszahlungen im Vergleich zum Prämienaufkommen den Gewinn überproportional gesteigert. Der größte österreichische Versicherer bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr sowie für 2020.

Julius Bär steigert verwaltetes Vermögen

Die Kunden der Schweizer Bank Julius Bär haben dem Institut in den ersten vier Monaten des Jahres mehr Geld anvertraut. Auch der im April wieder gestiegene US-Dollar trug dazu bei, dass Julius Bär bei den Assets under Management erstmals die Marke von 400 Milliarden Franken übertraf.

Konzernumbau drückt Gewinn bei Marks & Spencer um 62 Prozent

Der britische Kaufhauskonzern Marks & Spencer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor Steuern 62 Prozent weniger verdient als im Vorjahr. Grund dafür sind die Kosten für ein Umbauprogramm, bei dem unter anderem in Großbritannien mehr als 100 Filialen bis 2022 geschlossen werden sollen.

Foxconn-Tochter peilt größten Börsengang in China seit drei Jahren an

Eine Tochter des Apple-Auftragsfertigers Foxconn peilt den größten Börsengang in China seit dem Jahr 2015 an. Die in Shenzhen ansässige Foxconn Industrial Internet Co will mit dem Gang aufs Schanghaier Parkett bis zu 27,1 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 3,67 Milliarden Euro - einsammeln, wie aus dem Börsenprospekt hervorgeht.

Sony bringt nächste Playstation erst in drei Jahren

Freunde von Videospielen müssen sich für die fünfte Generation der Playstation von Sony noch eine Weile gedulden. Sony will sich noch drei Jahre Zeit geben, sagte der für die Spielkonsole zuständige Manager. Bisher hat Sony die Playstation seit Veröffentlichung der ersten Version 1994 nach sechs bis sieben Jahren erneuert.

