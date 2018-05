US-Präsident Donald Trump hält einem Magazinbericht zufolge den Druck auf die deutschen Autohersteller aufrecht. Er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten, sagte Trump laut Wirtschaftswoche Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron bei dessen Besuch in Washington im April. Das Magazin beruft sich auf mehrere Diplomaten aus Europa und den USA.

Humanoptics erhält US-Zulassung für künstliche Iris - Aktie hebt ab

Die Humanoptics AG hat in den USA die Zulassung für ein wichtiges Produkt erhalten: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die künstliche Iris des Erlangener Spezialisten für Augenimpantate zugelassen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist das Produkt das einzig in den USA zugelassene in dieser Kategorie. Anleger reagieren erfreut auf die Zulassung, die Aktie springt um 60 Prozent auf 14,10 Euro in die Höhe.

IATA: Gewinne von Fluggesellschaften 2018 geringer als erwartet

Die Fluggesellschaften rund um den Globus dürften dem Internationalen Luftfahrtverband (Iata) zufolge dieses Jahr wegen des jüngsten Ölpreisanstiegs weniger verdienen als bisher erwartet. Iata-CEO Alexandre de Juniac geht aber nicht davon aus, dass es zu größeren Verlusten kommt. Eine konkrete Prognose gab der Manager gegenüber Journalisten in Sydney nicht ab und verwies auf kommende Woche Montag, wenn der Verband einen neuen Ausblick vorlegen will.

Marktexperten: Weltweiter Smartphone-Verkauf in diesem Jahr leicht rückläufig

Der weltweite Markt für Smartphones wird nach Einschätzung des US-Marktforschungsunternehmens IDC in diesem Jahr leicht schrumpfen und im kommenden Jahr wieder an Fahrt aufnehmen. Wie das IDC mitteilte, wird ein Rückgang der Verkaufszahlen von 0,2 Prozent in diesem Jahr auf 1,462 Milliarden Geräte erwartet. Angetrieben durch erste 5G-kompatible Geräte ab dem zweiten Quartal rechnen die Marktforscher 2019 wieder mit einem Zuwachs von 3 Prozent.

CRH stellt europäisches Vertriebsgeschäft auf Prüfstand

Der irische Baustoffkonzern CRH will die Profitabilität seines europäischen Vertriebsgeschäfts verbessern. Im Zuge einer strategischen Überprüfung sollen die Margen des Geschäfts erhöht werden, kündigte der Konzern an. Grundsätzlich gibt es laut CRH verschiedene Optionen für den Bereich. Vergangenes Jahr erzielte das europäische Vertriebsgeschäft Umsätze von 4,15 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 207 Millionen Euro.

Buffett wollte für 3 Milliarden USD bei Uber einsteigen - Kreise

Warren Buffett hat Anfang dieses Jahr den Einstieg beim Fahrdienstvermittler Uber geprüft, beide Seiten konnten sich aber nicht auf die Konditionen einigen. Wie Informanten berichten, hatte Buffett dem US-Unternehmen eine Investition von 3 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Die Gespräche fanden etwa zur gleichen Zeit statt, als sich die japanische Softbank für mehrere Milliarden an Uber beteiligte.

