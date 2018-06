Die Deutsche Bahn bestellt bis zu 1.000 Busse bei der Volkswagen-Tochter MAN Truck & Bus. Der Nutzfahrzeughersteller habe alle drei Lose für sich entscheiden können, teilte MAN mit. Die Stadt- und Überlandbusse sollen innerhalb von vier Jahren geliefert werden.

Osram senkt Prognose und will Neuaufstellung des Konzerns prüfen

Osram muss seine Wachstumserwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren und damit zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit. Vor dem Hintergrund der weltweiten Unwägbarkeiten in der Automobilbranche und Projektverschiebungen bei Kunden aus den Bereichen Mobile Devices und Gartenbau fällt die bislang erwartete Belebung im zweiten Halbjahr deutlich schwächer aus.

Deutsche Bahn warnt vor Großbaustellen in der Ferienzeit

Die Deutsche Bahn hat vor Großbaustellen in der Ferienzeit im Fernverkehr gewarnt. Wie die Bahn ihren Kunden mitteilte, wird unter anderem eine Umleitung zwischen Hamburg und Hannover vom 6. Juli bis 27. August zu längeren Reisezeiten führen. Vom 23. bis 26. Juli werde die Strecke von Nürnberg über Ingolstadt nach München komplett gesperrt.

DWS überträgt Teil der Fondsadministration an BNP Paribas

Zur Kostensenkung überträgt der Vermögensverwalter der Deutschen Bank, DWS, die Administration für in Deutschland und Luxemburg aufgelegte, aktiv gemanagte Fonds an eine Tochter der französischen Großbank BNP Paribas. Bis zum Jahresende soll die komplette DWS-Einheit samt Mitarbeitern an die BNP Paribas Securities Services übergehen, wie ein Sprecher sagte.

Jeffrey Tessler übernimmt Aufsichtsratsvorsitz bei Eurex

Deutsche-Börse-Vorstand Jeffrey Tessler übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz der Eurex Frankfurt AG und der Eurex Clearing AG. Er folgt damit auf Hugo Bänziger, der beide Mandate seit 2002 hielt und auf eigenen Wunsch ausscheidet, wie die Eurex-Muttergesellschaft Deutsche Börse mitteilte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Gregor Pottmeyer bestimmt.

Stada kauft Rechte an Anti-Schuppen Marke Nizoral von Janssen

Der Arzneimittelkonzern Stada hat von Janssen Pharmaceutica die Rechte am medizinischen Anti-Schuppenshampoo Nizoral erworben. Einen Kaufpreis nannte die Stada Arzneimittel AG nicht. Der Umsatz von Nizoral im EMEA-Raum (Europa, Naher Osten, Afrika) lag der Mitteilung zufolge im vergangenem Jahr bei etwa 33 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte der Einnahmen entfielen auf Russland, Italien, Großbritannien, Polen und den Mittleren Osten.

BP kauft Auto-Ladestationsunternehmen Chargemaster

Das britische Mineralöl- und Energie-Unternehmen BP baut sein Geschäft aus und übernimmt Chargemaster. Den Kaufpreis nannten die Briten nicht. Chargemaster aus Luton in Großbritannien bietet Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, darunter Ladegeräte für den privaten, geschäftlichen und öffentlichen Gebrauch an. Zudem betreibt die Gesellschaft, die größte ihrer Art in Großbritannien, ein eigenes öffentliches Ladesystem für Elektrofahrzeuge unter dem Namen Polar.

H&M verdient weniger als erwartet

Der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat wegen Logistikproblemen und stärkeren Preisnachlässen bei Auslaufware einen Gewinnrückgang um 21 Prozent im zweiten Quartal verbucht. Das Nettoergebnis erreichte nur noch 4,64 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet knapp 450 Millionen Euro, wie H&M mitteilte. Analysten hatten 100 Millionen Kronen mehr erwartet. Der Nettoumsatz stieg marginal auf 51,98 von 51,38 Milliarden Kronen.

IAG gründet österreichischen Billigflieger

Die Airline-Holding IAG geht ab Juli mit einer neuen Billigfluggesellschaft in Österreich an den Start. Die Fluglinie soll "Level" heißen und Kurzstreckenflüge anbieten, teilte die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia mit. Ab Wien sollen mit vier Maschinen des Typs A321 14 Ziele in Europa angeflogen werden. Dafür sollen in Wien 200 neue Stellen geschaffen werden.

Repsol kauft Stromerzeugung von Viesgo

Der spanische Ölkonzern Repsol nimmt 750 Millionen Euro für den Kauf von Unternehmensteilen des Energieunternehmens Viesgo in die Hand. Repsol erwirbt dafür zwei Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke mit einer Kapazität von zusammen 1.650 Megawatt sowie drei Wasserkraftwerke, wie die Spanier mitteilten. Außerdem übernehmen sie den Vertrieb von Gas und Strom an Endverbraucher.

Sanofi verkauft Generikasparte Zentiva für 1,9 Mrd Euro an Advent

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat sein Generikageschäft in Europa für 1,9 Milliarden Euro an den Investor Advent International verkauft. Der Aktienkaufvertrag für die Sparte Zentiva sei unterzeichnet worden und die Transaktion werde voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen, teilte die Sanofi SA mit. Sie steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Zumtobel rutscht in die Verlustzone und streicht Dividende

Ein harter Preiswettbewerb und der starke Euro haben dem Lichtkonzern Zumtobel Umsatzrückgänge und einen Nettoverlust im vergangenen Geschäftsjahr beschert. Auf eine Dividende müssen die Aktionäre verzichten, im laufenden Jahr soll es nur langsam besser werden. Zumtobel berichtete für das Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatzrückgang von 8,2 Prozent auf 1,197 Milliarden Euro.

US-Häfen befürchten Ausfälle durch Strafzölle

Die wachsenden Spannungen im Streit zwischen den USA und ihren Handelspartnern werden sich womöglich auch auf das Frachtaufkommen in den großen US-Häfen auswirken. Der Streit gehe zu Lasten von Arbeitsplätzen und Unternehmen, die vom Warenfluss in den Lieferketten abhängen. So sagte Gene Seroka, Executive Director des Hafens ins Los Angeles, die kürzlich von den USA und ihren Handelspartnern eingeführt oder vorgeschlagen Strafzölle würden etwa 15 Prozent der gesamten Fracht betreffen, die durch den Hafen Los Angeles geschleust werde. Los Angeles ist der größte US-Containerhafen.

