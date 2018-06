Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat den parteilosen Juristen Giuseppe Conte binnen weniger Tage zum zweiten Mal mit der Regierungsbildung beauftragt. Das gab das Präsidialamt in Rom am Donnerstagabend bekannt, nachdem Mattarella Conte zu einem Gespräch empfangen hatte. Conte habe dem Staatschef seine Kabinettsliste vorgelegt. Die neue Regierung soll am Freitag vereidigt werden. Vorgeschlagen wurde Conte von den Chefs der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega, Luigi Di Maio und Matteo Salvini, die sich zuvor erneut auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt hatten. Laut Conte soll Salvini in der neuen Regierung den Posten des Innenministers erhalten, Di Maio soll Minister für wirtschaftliche Entwicklung werden. Beide werden zudem Vizeregierungschefs. Wirtschafts- und Finanzminister wird der Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria, wie dieser erklärte. Der umstrittene Euro-Kritiker Paolo Savona erhält das Amt des Ministers für europäische Angelegenheiten. Als Außenminister ist der ausgewiesene Pro-Europäer Enzo Moavero Milanesi vorgesehen. Ein erster Anlauf zur Regierungsbildung war am Sonntag gescheitert, nachdem Mattarella die vorgelegte Kabinettsliste Contes nicht akzeptiert hatte. Hindernis war die Personalie des Euro-Kritikers Savona, den die künftigen Koalitionspartner zum Wirtschafts- und Finanzminister machen wollten.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy droht am Freitag im Parlament die Abwahl. Die fünf Abgeordneten der baskischen Nationalisten (PNV) erklärten am Donnerstag, sie würden dem von den oppositionellen Sozialisten (PSOE) eingebrachten Misstrauensantrag zustimmen. Damit dürfte dieser die erforderliche absolute Mehrheit von 176 der 350 Abgeordneten erreichen. Bei einer Abwahl des rechtskonservativen Rajoy würde ihm PSOE-Chef Pedro Sánchez umgehend im Amt folgen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

09:20 DE/STS Group AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

11:00 DE/Grammer AG, Telefon-PK zur Investorenvereinbarung

mit dem strategischen Partner Ningbo Jifeng

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-IT

09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 52,7

zuvor: 53,5

-FR

09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,1

1. Veröff.: 55,1

zuvor: 53,8

-DE

09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,8

1. Veröff.: 56,8

zuvor: 58,1

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

Mai (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,5

1. Veröff.: 55,5

zuvor: 56,2

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,9

-US

14:30 Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +190.000 gg Vm

zuvor: +164.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 3,9%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,20% gg Vm

zuvor: +0,15% gg Vm

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

Mai (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,8

1. Veröff.: 56,6

zuvor: 56,5

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 58,1 Punkte

zuvor: 57,3 Punkte

16:00 Bauausgaben April

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -1,7% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.711,60 0,23

Nikkei-225 22.186,44 -0,07

Schanghai-Composite 3.076,35 -0,62

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.604,89 -1,40

DAX-Future 12.635,00 -1,38

XDAX 12.639,70 -1,37

MDAX 26.326,97 -0,11

TecDAX 2.786,44 -0,43

EuroStoxx50 3.406,65 -1,00

Stoxx50 3.049,46 -0,88

Dow-Jones 24.415,84 -1,02

S&P-500-Index 2.705,27 -0,69

Nasdaq-Comp. 7.442,12 -0,27

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 161,75 -8

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,69 -0,69 -0,08

Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,09

USA 2 Jahre 2,43 2,43 0,54

USA 10 Jahre 2,86 2,86 0,45

Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01

Japan 10 Jahre 0,04 0,03 -0,01

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der erneute Kursabschwung vom Donnerstag dürfte am Freitag erst einmal in eine abwartende Haltung umschlagen. Vorbörslich rechnen Marktteilnehmer mit einem kleinen Erholungsansatz. In Asien zeigen sich die Märkte in engen Grenzen uneinheitlich, auch von der Währungsseite kommen erst einmal keine Impulse mehr. Damit bleibt es laut Händlern bei den politischen Börsen. "Diese haben allerdings keine kurzen Beine", sagt ein Marktteilnehmer. Denn eigentlich handele es sich um wirtschaftspolitische Börsen, wie der Handelsstreit und die Lage in Italien zeigten. Von kurzen Beinen könne man wenn überhaupt nur in Madrid sprechen, dort läuft alles auf eine Abwahl von Regierungschef Mariano Rajoy hinaus. In Italien sei die Frage, welche Teile ihres Programms die voraussichtlich nun entstehende populistische Regierung wie und wann umsetze, und welche Auswirkungen das auf die Märkte habe. Daneben fürchten die Märkte weiterhin eine Eskalation des Handelsstreits. In den USA gehörten Transportwerte am Donnerstag zu den großen Verlierern. Neue Impulse werden zudem vom offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Mai erwartet sowie vom ISM-Index.

Rückblick: Der zuletzt wieder etwas positivere Grundton an Europa Börsen ist am Nachmittag schon wieder verloren gegangen. Die italienischen Renditen drehten nach einem Rückgang am Vormittag wieder nach oben. Ebenfalls negativ bewertet wurden die nun verhängten US-Strafzölle auf europäischen Stahl. Dazu hieß es, nun drohe eine Eskalation. Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit möglichen Gegenzöllen vorbereitet. Thyssenkrupp gaben 1,3 Prozent ab. CRH gewannen gut 3 Prozent, der irische Baustoffkonzern will die Profitabilität seines europäischen Vertriebsgeschäfts verbessern. Für Firstgroup ging es nach schwachen Zahlen und der Ankündigung des Rücktritts des Unternehmenschefs an der Londoner Börse um 19 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Deutsche Bank brachen um 7,1 Prozent ein. Anlass waren Berichte, nach denen das US-Geschäft bei der US-Einlagensicherung auf einer Liste für Problembanken steht. Daimler und VW verloren je 1,9 Prozent, BMW 1 Prozent. Laut Wirtschaftswoche soll Trump den französischen Präsidenten Emmanuel Macron darüber informiert haben, deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt aussperren zu wollen. Unter Druck standen auch Lufthansa mit einem Minus von 1,7 Prozent, die Vereinigung IATA rechnet wegen des teureren Öls mit niedrigeren Gewinnen in der Branche. Gegen den Trend stiegen Deutsche Börse um 1,2 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einem positiv aufgenommenen Investorentag am Mittwoch. Im TecDAX fielen SMA Solar um knapp 6 Prozent. Der Vorstandschef hat zuletzt Aktien für mehrere Millionen Euro verkauft. Puma gewannen im SDAX 6,8 Prozent auf den neuen Rekordkurs von 519 Euro. Die Aktie darf sich Hoffnungen auf einen Aufstieg in den MDAX machen. In der vierten deutschen Reihe brachen Epigenomics um 31 Prozent ein, weil ein Darmkrebs-Früherkennungstest des Unternehmens nicht in die aktualisierten Richtlinien für Darmkrebs-Früherkennung in den USA aufgenommen wurde. Dagegen explodierte der Kurs von Humanoptics um gut 350 Prozent. Die FDA hat die künstliche Iris des Spezialisten für Augenimplantate zugelassen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Dialog Semiconductor gab nach Angaben eines Händlers von Lang & Schwarz 4,5 Prozent ab. Der iPhone-Hersteller Apple benötigt weniger Smartphone-Chips von Dialog. Der TecDAX-Konzern rechnet damit, dass sein Jahresumsatz deshalb um rund 5 Prozent niedriger ausfallen werde als bislang erwartet. Deutsche Bank erholten sich um 3,7 Prozent. Die Aktie war im regulären Geschäft massiv unter Druck geraten und hatte über 7 Prozent verloren.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)