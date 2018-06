Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der EU-Gipfel hat sich nach der Blockade Italiens in der Migrationsfrage geeinigt. Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs hätten sich auf Schlussfolgerungen einschließlich der Migration verständigt, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach stundenlangen Beratungen in der Nacht zum Freitag mit. Italien hatte am Donnerstag laut AFP alle Gipfelbeschlüsse wegen Forderungen in der Flüchtlingsfrage zunächst blockiert. Rom sieht sich als Hauptankunftsland für Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute von den anderen EU-Staaten allein gelassen. Denn nach den EU-Regeln ist normalerweise das Erstankunftsland für Asylbewerber zuständig. Aus Protest hat Italien bereits Schiffen mit vor Libyen geretteten Flüchtlingen die Einfahrt in seine Häfen verweigert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sucht bei dem Gipfel politische Rückendeckung im deutschen Asylstreit mit der CSU. Ihr Ziel waren Vereinbarungen mit einzelnen EU-Staaten zur Rückführung bereits registrierter Asylbewerber. Ohne Einigung auf europäischer Ebene will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sie in einem nationalen Alleingang an deutschen Grenzen zurückweisen. Die CSU hat Merkel eine Frist bis zum Wochenende gesetzt.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die großen US-Banken haben den zweiten Teil des jüngsten Banken-Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve mit Ausnahme der US-Tochter der Deutschen Bank allesamt bestanden. Die Fed kam zu dem Schluss, dass die Kapitalverwendungspläne der Institute den Erwartungen der Notenbank entsprechen. Insgesamt dürfen die Institute 95 Prozent ihrer erwarteten Gewinne an ihre Anleger zurückgeben. Sechs Banken müssen ihre Kapitalpläne nach dem Willen der Fed allerdings zurückgefahren. Goldman Sachs und Morgan Stanley müssen vorerst von ihren Plänen Abstand nehmen, ihre Dividenden oder Aktienrückkäufe zu erhöhen. JPMorgan, American Express, KeyCorp und die M&T Bank Corp mussten ihre Kapitalverwendungspläne jeweils beschneiden. Die erste Runde des Stresstests hatten die US-Großbanken trotz verschärfter Bedingungen sicher bestanden - auch die US-Tochter der Deutschen Bank, die nun scheiterte. Die Fed bemängelte unter anderem "materiellen Schwächen" bei den internen Abläufen und Kontrollen der US-Tochter der Deutschen Bank.

Nach dem Bankenstresstest haben diverse Banken angekündigt, ihre Dividenden anzuheben und eigene Aktien zurückzukaufen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:20 DE/Akasol AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Möglicher weiterer Termin im Laufe des Tages:

Thyssenkrupp AG, voraussichtlich AR-Sitzung mit Abstimmung

zur Zusammenlegung des Stahlgeschäfts mit dem von Tata Steel

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Bauer 0,10 EUR

Dt. Euroshop 1,45 EUR

MBB 1,32 EUR

MS Industrie AG 0,03 EUR

PEH Wertpapier 1,10 EUR

Surteco 0,80 EUR

Umweltbank 0,32 EUR

USU Software 0,40 EUR

VIB Vermögen 0,60 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Mai

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +1,6% gg Vm

08:00 Import-/Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,6% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -7.500 gg Vm

zuvor: -11.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,2%

zuvor: 5,2%

-FR

08:45 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch Mai

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-1,0% gg Vj

zuvor: -1,5% gg Vm/+0,2% gg Vj

-GB

10:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj

2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj

4. Quartal: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj

-EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +1,0% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vj

-US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 60,0

zuvor: 62,7

16:00 Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan

Juni (2. Umfrage)

PROGNOSE: 99,0

1. Umfrage: 99,3

zuvor: 98,0

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.725,90 0,24

Nikkei-225 22.282,99 0,06

Schanghai-Composite 2.829,70 1,54

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.177,23 -1,39

DAX-Future 12.207,00 -0,48

XDAX 12.221,49 -0,48

MDAX 25.582,36 -1,48

TecDAX 2.647,70 -2,70

EuroStoxx50 3.365,52 -0,93

Stoxx50 3.020,12 -0,52

Dow-Jones 24.216,05 0,41

S&P-500-Index 2.716,31 0,62

Nasdaq-Comp. 7.503,68 0,79

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 162,30% -14

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,68 -0,68 -0,06

Deutschland 10 Jahre 0,32 0,32 -0,11

USA 2 Jahre 2,52 2,51 0,63

USA 10 Jahre 2,85 2,84 0,44

Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01

Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Die Börsen werden zunächst deutlich im Plus erwartet. Positiv wird zum einen gewertet, dass die Wall Street mit Gewinnen aus dem Handel gegangen ist. Zum anderen dürfte für einige Erleichterung sorgen, dass sich die EU auf eine gemeinsame Migrationspolitik in Brüssel geeinigt hat. Dies sorgt dafür, dass der Euro am Morgen erst einmal um einen US-Cent nach oben schießt. Der feste Euro dürfte allerdings den Aktienmarkt in seiner Bestrebung nach einer deutlichen Erholungsbewegung bereits schnell wieder ausbremsen. Zudem ist zu befürchten, dass institutionelle Anleger steigende Kurse dazu nutzen könnten, ihr Risiko herunterzufahren. Fraglich ist, ob die Fonds den letzten Handelstag des ersten Halbjahres 2018 dazu nutzen werden, ihre Positionen anzupassen. Am Vortag war zu erkennen, dass vor allem die großen Gewinner der ersten sechs Monate am Aktienmarkt teils massiv verkauft wurden.

Rückblick: Schwächer - Nach dem Plus des Vortages ging es an den Börsen schon wieder nach unten. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelte weiter und der EU-Gipfel in Brüssel barg viel Sprengstoff für die deutsche Politik, aber auch für Europa. Nach der Gewinnwarnung von Osram gehörte der Sektor der Automobilhersteller und -zulieferer mit einem Minus von 2,2 Prozent zu den schwächsten. Gesucht waren die als defensiv geltenden Aktien von Lebensmittelkonzernen wie Nestle (+0,8 Prozent) oder Diageo (+0,9 Prozent). Als "ziemlich übel" werteten Händler die Geschäftszahlen von Zumtobel, deren Aktie um 13,3 Prozent einbrach. Trotz eines guten TZwischenberichts verloren Tullow Oil 2,6 Prozent. Der Markt konzentrierte sich auf die Rückstellungen für eine mögliche Klage durch Seadrill. Deren Aktien sprangen um 5,2 Prozent nach oben. Die Aktien der britischen Pub-Kette Greene King verloren nach enttäuschenden Geschäftszahlen 9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Die Automobillastigkeit von DAX & Co rächte sich. Nach der Gewinnwarnung von Daimler in der vergangenen Woche sah sich nun Osram infolge des Handelsstreits zu einer Prognosesenkung gezwungen. Osram brachen um fast 22 Prozent ein. Anleger fürchteten, dass weitere Branchenunternehmen folgen werden, und nahmen die Aktien von Zulieferern in Sippenhaft. Hella verloren 5,1 Prozent, Schaeffler 5,7 Prozent, Leoni 3,6 Prozent, Infineon 4,2 und Continental 2,5 Prozent. Der erneut gestiegene Ölpreis belastete weiterhin die Aktie der Lufthansa, die 2,1 Prozent im Minus schloss. Kurz vor dem Halbjahresultimo machten Anleger Kasse bei einigen Aktien, die im ersten Halbjahr sehr gut gelaufen waren. Isra Vision fielen um 9,1 Prozent. Für Wirecard ging es um 6,3 Prozent nach unten. Gegen den Trend legten Shop-Apotheke um 7,1 Prozent zu. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass Amazon in den USA die Versand-Apotheke Pillpack gekauft hatte. Sollte Amazon auch Ambitionen in Europa besitzen, wäre Shop-Apotheke ein interessanter Übernahme-Kandidat, so Händler. Enttäuschende Geschäftszahlen drückten Fielmann um gut 13 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

