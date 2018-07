===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA haben eine weitere Liste mit chinesischen Exportgütern im Wert von 200 Milliarden Dollar (170 Milliarden Euro) für mögliche Strafzölle vorgelegt. Die Strafzölle könnten im September in Kraft treten, sagte ein US-Regierungsbeamter am Dienstag. Das Büro des US-Handelsbeauftragten werde Gespräche über die betroffenen Produkte führen; es werde etwa zwei Monate dauern, die Liste fertigzustellen. Dann werde US-Präsident Donald Trump entscheiden, ob er die Zölle verhängt. Damit spitzt sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter zu. Erst am Freitag hatten die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. China verhängte wenig später Vergeltungszölle gleichen Ausmaßes. Trump hatte in den vergangenen Wochen bereits gedroht, auf chinesische Gegenmaßnahmen mit weiteren Zöllen auf Einfuhren im dreistelligen Milliardenbereich zu antworten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Zwischenbericht 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Deutsche Rohstoff AG 0,65 EUR

Hapag-Lloyd AG 0,57 EUR

MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 0,39 EUR

M1 Kliniken AG 0,30 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 CH/Auktion 0,5-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032

mit offenem Volumen

11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028

im Volumen von 4 Mrd EUR

11:30 PT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 0,75 bis 1 Mrd EUR,

davon

2,125-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028

2,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2034

12:00 CZ/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026

im Volumen von max. 6 Mrd CZK

Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2027

im Volumen von max. 4 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.780,70 -0,57

Nikkei-225 21.931,42 -1,20

Schanghai-Composite 2.774,78 -1,87

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.609,85 0,53

DAX-Future 12.594,00 0,27

XDAX 12.606,42 0,26

MDAX 26.368,68 1,03

TecDAX 2.809,70 1,07

EuroStoxx50 3.473,31 0,37

Stoxx50 3.099,61 0,32

Dow-Jones 24.919,66 0,58

S&P-500-Index 2.793,84 0,35

Nasdaq-Comp. 7.759,20 0,04

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 162,40 -15

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,56 -0,4 2,57 135,9

5 Jahre 2,74 -0,8 2,75 81,2

7 Jahre 2,81 -1,8 2,82 55,8

10 Jahre 2,84 -1,5 2,86 39,7

30 Jahre 2,95 -0,6 2,95 -11,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Mit fallenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Mittwoch. "Die Erholung wird erst einmal abgeblasen", sagt ein Händler. Der Handelskonflikt sei als Belastungsfaktor zurückgekehrt. Das Weiße Haus hat eine weitere Liste mit chinesischen Exportwaren über 200 Milliarden Dollar vorgelegt, die mit Zöllen von 10 Prozent belegt werden könnten. "Damit nimmt die Unsicherheit weiter zu", sagt ein Händler. Die Märkte hätten lange Zeit von Deregulierung und Globalisierung profitiert, nun seien sie mit Deglobalisierung und Regulierung konfrontiert. So genannte Domestic Shares mit wenig Export-Bezug dürften sich in diesem Umfeld noch am besten halten. Aus technischer Sicht habe der DAX sozusagen die Erholungs-Pflicht erfüllt, indem er am Dienstag fast exakt am 50-Prozent-Retracement von 12.637 Punkten angestoßen sei. Technisch eintrüben würde sich die Lage aber frühestens unter 12.530 und 12.490, sagt Holger Struck von hs-livetrading. Negativ sei das Umsatzverhalten: Die Erholung sei von geringen Umsätzen geprägt worden. Im Blick steht nun der Nato-Gipfel: "Mal sehen, ob Trump Entgegenkommen in der Zoll-Frage zeigt, wenn die Nato-Partner die Militärausgaben wie von ihm gefordert hochfahren sollten", sagt ein weiterer Marktteilnehmer. Daneben könnten die Erzeugerpreise in den USA die Märkte beeinflussen.

RÜCKBLICK: Etwas fester - An den Börsen hat sich eine moderat freundliche Stimmung durchgesetzt. Händler sprachen allerdings von einem dünnen Geschäft und dem möglichen Beginn einer Sommerflaute. Immerhin ließ die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison die Sorgen um den schwelenden Handelskonflikt in den Hintergrund treten. Die Gewinnerliste wurde von den Öl - und Gaswerten angeführt. Ihr Sektorindex stieg um 1,4 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung von weiter steigenden Energiepreisen. Eni legten um 1,3 Prozent zu, Royal Dutch Shell und Total um je 1,1 Prozent. Dagegen fiel der Index der Banken um 0,6 Prozent, und der Index der Telekom-Titel gab um 0,5 Prozent nach. Die Umstellung auf 5G werde die Telekombranche viel Geld kosten, sagte ein Händler. Für die Sky-Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben. Hintergrund war ein FT-Artikel, demzufolge 21st Century Fox ein neues Gebot für Sky vorbereite. ICAP brachen um knapp 36 Prozent ein. Das Unternehmen hat mit den Auswirkungen des erwarteten Brexits zu kämpfen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Covestro stiegen um 2,2 Prozent. Die "Platow-Börse" hatte den Titel zum Kauf empfohlen. Covestro sei einer der Gewinner der Fußball-WM. Sowohl die WM-Bälle als auch die Tribünenüberdachung im Moskauer Stadion bestünden zu wesentlichen Teilen aus Covestro-Produkten. Adidas zogen um 1,7 Prozent an. Dt. Post legten um 1,7 Prozent zu. Angesichts des Rückschlags um 30 Prozent in den vergangenen Monaten sprachen Händler aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung. Lufthansa fielen mit dem steigenden Ölpreis um 1,1 Prozent. Commerzbank gaben 1,4 Prozent ab. Nordex gewannen 4,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag erhalten hatte. Wacker Chemie stiegen um 3,8 Prozent, nachdem die Societe Generale den Wert zum Kauf empfohlen hatte. Mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank gewannen Hugo Boss 3,4 Prozent. Airbus zogen mit einer Kaufempfehlung von Bank of America-Merrill Lynch um 4 Prozent an. Drägerwerk kletterten um 4 Prozent, nachdem Metzler die Aktien auf hochgestuft hatte. Shop Apotheke gewannen knapp 8 Prozent. Die Online-Apotheke hatte den Umsatz mehr als verdoppelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Plus hat sich die Jenoptik-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Der Photonik-Konzern verstärkt sich durch eine Übernahme in Kanada und rechnet in der Folge mit einem höher als bislang erwarteten Jahresumsatz. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 4 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nach vier Handelstagen mit Aufschlägen nimmt der Dow-Jones-Index wieder Kurs auf das Niveau von 25.000 Punkten, unter das er Mitte Juni gerutscht war. Der Fokus der Investoren ist vor allem auf die beginnende US-Berichtssaison gerichtet. Das Thema Handelskonflikte rückte dagegen etwas in den Hintergrund, kann aber jederzeit wieder aufflammen. Am Freitag wartet mit den Zahlen der US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo schon ein erster Höhepunkt der Berichtssaison. Die Aktien der Institute gaben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab und verloren zwischen 0,3 und 0,6 Prozent. Der Banken-Sektor im S&P-500, der am Vortag noch um 2,7 Prozent zugelegt hatte, fiel um 0,6 Prozent. Pepsico hat im zweiten Quartal zwar seinen Umsatz um 2,4 Prozent gesteigert. Ungünstige Steuereffekte ließen aber den Nettogewinn um 14 Prozent einbrechen. Auf bereinigter Basis übertraf der Konzern jedoch die Prognosen der Analysten. Zudem zeigte sich Pepsico optimistisch, die gesetzten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Titel legten um 4,8 Prozent zu. Die Aktien von Alphabet rutschten im späten Handel leicht ins Minus, schlossen den Handel ab letztlich unverändert. Grund war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die Europäische Union eine weitere Geldbuße in Höhe von mehreren Milliarden Dollar gegen die Mutter von Google vorbereitet hat. Am Rentenmarkt tat sich dagegen wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Titel legte um 0,6 Basispunkte auf 2,87 Prozent zu.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.28 Uhr

EUR/USD 1,1727 -0,1% 1,1739 1,1732

EUR/JPY 130,29 -0,0% 130,30 130,47

EUR/CHF 1,1637 -0,1% 1,1646 1,1646

GBP/EUR 1,1307 -0,0% 1,1418 1,1318

USD/JPY 111,08 +0,1% 111,00 111,21

GBP/USD 1,3259 -0,1% 1,3276 1,3277

Bitcoin

BTC/USD 6.378,25 -0,4% 6.403,57 6.396,98

