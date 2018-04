+++++ DEVISENMARKT +++++

EUR/USD 1,2279 -0,0% 1,2282 1,2299

EUR/JPY 131,26 +0,1% 131,13 131,02

EUR/CHF 1,1803 +0,0% 1,1799 1,1800

GBP/EUR 1,1461 +0,0% 1,1418 1,1448

USD/JPY 106,89 +0,1% 106,76 106,53

GBP/USD 1,4073 -0,1% 1,4087 1,4080

Bitcoin

BTC/USD 6.824,89 -0,1% 6.828,96 6.936,18

Der Yen profitierte als klassische Fluchtwährung zunächst etwas von den angekündigten chinesischen Vergeltungsmaßnahmen im Zollstreit mit den USA. Der Dollar gab aber auch zu anderen Währungen wie dem Euro und dem Pfund nach. Später rückte der Dollar dann wieder vor und stieg unter anderem auf 106,80 Yen. Im Tief zuvor war er bis auf 106 Yen gefallen. Zum Euro zeigte sich der Dollar unter dem Strich am Ende des Tages kaum verändert: Die Gemeinschaftswährung kostete etwa 1,2280 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,67 63,37 +0,5% 0,30 +5,6%

Brent/ICE 68,39 68,02 +0,5% 0,37 +4,3%

Die Abgaben beim Ölpreis verminderten sich, nachdem neue Daten einen beachtlichen Abbau der US-Lagerbestände zeigten. Zunächst war der Druck auf den Ölpreis noch größer geworden mit Befürchtungen, dass der Handelskrieg die Nachfrage nach Öl verringern könnte. Zudem hatte Bahrain am Mittwoch das Volumen der kürzlich entdeckten Öl- und Gasvorkommen bekanntgegeben. Sie umfassen demnach 80 Milliarden Barrel Öl und 10 bis 20 Billionen Kubikfuß Gas. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI fiel um 0,2 Prozent auf 63,37 Dollar. Brentöl verharrte bei 68,11 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.329,09 1.333,35 -0,3% -4,26 +2,0%

Silber (Spot) 16,30 16,32 -0,1% -0,02 -3,8%

Platin (Spot) 912,10 918,00 -0,6% -5,90 -1,9%

Kupfer-Future 3,02 3,01 +0,3% +0,01 -8,9%

Gold profitierte zunächst von seinem Status als vermeintlich sicherer Hafen, gab die Gewinne großenteils aber mit der Hoffnung auf eine doch noch kommende einvernehmliche Lösung im US-chinesischen Handelsstreit wieder ab. Der Preis für die Unze legte um 0,1 Prozent auf 1.334 Dollar zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSSTREIT USA / CHINA

US-Handelsminister Wilbur Ross rechnet trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit, dass sich beide Länder schlussendlich auf ein Abkommen verständigen werden. Ross wollte im Gespräch mit CNBC nicht näher umreißen, wann er die Zeit für eine Einigung mit dem Reich der Mitte kommen sieht. Er verlangte, dass die Kommunistische Führung ihre Wirtschaftspolitik ändern müsse, damit die US-Unternehmen unter gleichen Bedingungen antreten könnten.

SPANIEN/KATALONIEN

Mit Blick auf weitere Proteste der Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für Regierungseinrichtungen sowie Politiker, Richter und Staatsanwälte erhöht.

SYRIEN-KONFLIKT

Das Weiße Haus hat ein "rasches Ende" des US-Militäreinsatzes in Syrien angekündigt. Sprecherin Sarah Sanders machte in einer schriftlichen Erklärung aber auch deutlich, dass der Abzug nicht sofort erfolgen werde. Die USA blieben zusammen mit ihren Verbündeten dem Ziel verpflichtet, die verbliebene "niedrige Präsenz" von Dschihadisten der Miliz Islamischer Staat (IS) zu vernichten.

USA/MEXIKO

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret zur Entsendung der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko unterzeichnet. Die "Gesetzlosigkeit", die weiterhin an der südlichen Grenze der USA herrsche, sei "in fundamentaler Weise inkompatibel mit der Sicherheit und Souveränität des amerikanischen Volkes", heißt es in dem Vermerk. Trump hatte die Entsendung der Nationalgarde damit begründet, dass der von ihm geplante Bau einer Grenzmauer kaum Fortschritte mache.

VOLKSWAGEN

Die Trennung von der Prevent-Gruppe kostet VW einem Magazinbericht zufolge mehr als 200 Millionen Euro. Allein 159 Millionen Euro seien darauf verwendet worden, andere Zulieferer in die Lage zu versetzen, die Aufträge von Prevent-Töchtern zu übernehmen.

BEATE UHSE

Der insolvente Erotikkonzern hat eine wichtige Hürde für die Sanierung genommen. Die Gläubigerversammlung hat dem Insolvenzplan zugestimmt.

BARCLAYS

Die Ratingagentur Moody's hat Barclays um eine Stufe auf Baa3 abgesenkt. Der Ausblick bleibt stabil.

BHP BILLITON

ist nicht einverstanden mit der Klimapolitik der World Coal Association und verlässt den Lobbyverband für die Kohleindustrie deshalb. Der weltgrößte Kohleexporteur hatte im Dezember bereits angekündigt, seine Mitgliedschaft zu prüfen. Im Dezember war es die Forderung des Kohle-Verbandes, Australien solle seine Ziele für eine saubere Energieerzeugung aufgeben, die BHP gestört hatte.

FACEBOOK

Die Zahl der von dem Datenskandal bei Facebook betroffenen Nutzer ist deutlich höher als bislang angenommen. Die Daten von bis zu 87 Millionen Usern seien mit der britischen Firma Cambridge Analytics geteilt worden, teilte Facebook mit. Bisher war von rund 50 Millionen betroffenen Nutzern ausgegangen worden.

IMMOFINANZ

hat es 2017 im fortgeführten Geschäft zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Den Aktionären will Immofinanz eine Dividende von 7 Cent je Aktie nach 6 Cent zahlen. Für das laufende Geschäftsjahr ist eine Erhöhung auf 8 Cent geplant. Insgesamt stand bei dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmen unter dem Strich (inklusive Russland) wie erwartet noch ein Verlust von 537,1 Millionen Euro nach 421,8 Millionen im Vorjahr. Im fortgeführten Geschäft (ohne Russland) belief sich das Konzernergebnis auf 181,0 Millionen Euro. Die wichtige Kennziffer FFO 1 vor Steuern exklusive Ergebnis aus Immobilienverkäufen und Immobilienentwicklung kletterte um gut ein Drittel auf 71,4 Millionen Euro.

WPP

hat einen Rechtsstreit zwischen einer Mitarbeiterin und einem hohen Manager bei einer der Werbeagenturen des Unternehmens beigelegt. Die Chefin für die Öffentlichkeitsarbeit bei der WPP-Agentur J. Walter Thompson (JWT), Erin Johnson, hatte einem Manager rassistisches und sexistisches Verhalten vorgeworfen. Sie erhalte nun eine hohe Entschädigung, hieß es von einem Informanten.

