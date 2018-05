Etwas fester - Europas Börsen profitierten von der Schwäche des Euro, der unter die Marke von 1,2000 Dollar rutschte. Ferner stützte die Entspannung im Stahl-Handelsstreit zwischen der EU und den USA, nachdem US-Präsident Donald Trump den Europäern einen weiteren Monat Schonfrist gewährt hatte. Für Kursbewegungen sorgte die Bilanzsaison. Novo Nordisk (+4,3 Prozent) überzeugte im ersten Quartal auf der Ertragsseite. Nach anfänglichen Gewinnen schloss die Aktie von Standard Chartered 1 Prozent im Minus. "Ich sehe hier keinen Grund, dass die Konsensschätzung nach den Zahlen nach oben genommen wird", meinte ein Marktteilnehmer. Vivendi stiegen um 3,9 Prozent. Händler führten dies auf die sehr positive Aufnahme einer Unternehmenspräsentation zum geplanten Börsengang von Universal Music Group (UMG) zurück. Automobilwerte gewannen im Schnitt 1,7 Prozent, gestützt vom schwächeren Euro und einem insgesamt überraschend gut ausgefallenen US-Absatz im April. Gute Zahlen von Apple gaben den europäischen Zulieferern und allgemein den Chipwerten Auftrieb: Infineon gewannen 4,5 Prozent, STMicro 4,6 Prozent und die Kurse der Zulieferer Dialog und AMS bis zu 8,7 Prozent. Air France-KLM (+6,4 Prozent) profitierten von Spekulationen, dass die Folgen des Pilotenstreiks weniger gravierend als befürchtet ausfallen dürften.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Mit einem Plus von 4,3 Prozent waren Deutsche Börse zusammen mit Infineon Tagesgewinner im DAX. Das Unternehmen gelte als großer Gewinner der seit Jahresbeginn stark gestiegenen Volatilität an den Aktienmärkten, hieß es. Von "durchwachsen" ausgefallenen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer bei Hugo Boss. So seien die Margen besser als erwartet ausgefallen, die Umsätze auf vergleichbarer Basis aber mit plus 5 Prozent nur im erwarteten Rahmen geblieben. Boss schlossen 0,9 Prozent fester. Aixtron erholten sich von den jüngsten Verlusten und stiegen nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank um 6,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Eher kleinere Bewegungen verzeichneten die Aktien der Unternehmen, die am Mittwoch nachbörslich Zahlen ausgewiesen hatten. Morphosys tendierten unverändert, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Qiagen gaben um 0,3 Prozent nach, Alstria Office um 0,5 Prozent. Der Gesamtmarkt geriet mit der Wall Street etwas unter Druck.

USA / WALL STREET

Leichter - Der Höhepunkt des Tages war die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die für einige nervöse Bewegungen und letztlich eine Abwärtstendenz sorgte. Belastet habe eine falkenhafte Komponente, denn die Währungshüter sehen nun die Inflation mittelfristig nahe beim Ziel von 2 Prozent. Bislang hatte die zurückgebliebene Teuerung der Fed eine geldpolitische Straffung erschwert. Zweites Hauptthema waren die Quartalszahlen von Apple, die positiv überrascht hatten und für eine relative Stärke des Technologiesektors sorgten. Apple legten um 4,5 Prozent zu. Die Clorox-Aktie fiel in Reaktion auf die Zahlen des Herstellers von Reinigungsmitteln um 0,7 Prozent. Für Yum Brands ging es um 7,5 Prozent nach unten. Der Betreiber von Fast-Food-Ketten steigerte im ersten Quartal den Gewinn überraschend deutlich. Mastercard übertraf die Erwartungen, der Kurs stieg um 3 Prozent auf ein Rekordhoch. Nach einer Gewinnwarnung brachen Diebold Nixdorf um gut 16 Prozent ein. Die Quartalszahlen von T-Mobile US kamen zunächst gut an, doch drehte die Aktie nach unten ab und fiel schließlich um 4 Prozent. Möglicherweise hätten Unsicherheiten rund um die geplante Fusion mit Sprint belastet, unkten Marktteilnehmer.

Am Anleihemarkt zeigten sich die Notierungen etwas leichter, belastet von den Fed-Aussagen zur Inflation. Die Rendite zehnjähriger US-Titel legte um 1 Basispunkt zu auf 2,98 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr

EUR/USD 1,1989 +0,3% 1,1956 1,1968

EUR/JPY 131,38 +0,0% 131,33 131,56

EUR/CHF 1,1952 +0,1% 1,1940 1,1940

GBP/EUR 1,1349 -0,0% 1,1418 1,1369

USD/JPY 109,59 -0,2% 109,84 109,93

GBP/USD 1,3606 +0,2% 1,3577 1,3605

Bitcoin

BTC/USD 9.249,88 +0,1% 9.240,63 9.108,21

Am Devisenmarkt ging es im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank volatil zu, wobei der Dollar übergeordnet Stärke auf breiter Front zeigte. Am Nachmittag europäischer Zeit fiel der Euro deutlicher unter die 1,20er Marke und setzte so seinen jüngsten Schwächekurs fort. Der Dollar ist seit längerem Profiteur der straffen US- Geldpolitik , die sich im Gegensatz zu der der meisten großen Notenbanken befindet. Mit der Fed-Entscheidung geriet der Dollar denn auch nur vorübergehend unter Druck. Letztlich blieb die US-Devise Sieger in dem Gefecht, weil am Markt nach den Fed-Aussagen weiter insgesamt vier Zinserhöhungen im laufenden jahr für möglich gehalten werden. Der Euro sackte auf 1,1938 Dollar ab, den tiefsten Stand seit Januar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,83 67,93 -0,1% -0,10 +12,9%

Brent/ICE 73,12 73,36 -0,3% -0,24 +12,1%

Thema am Ölmarkt war weiter ein möglicher Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran. In diesem Fall dürften neue Sanktionen gegen Teheran zur Folge haben, dass weniger iranisches Öl auf den Markt kommt. Daneben stützten auch Meldungen, dass der IWF Venezuela beschuldigt, keine adäquaten Wirtschaftsdaten geliefert zu haben. "Das ist ein weiterer Sargnagel für die venezolanische Ölindustrie", sagte Marktanalyst Phil Flynn von Price Futures Group. Dagegen gaben die wöchentlichen Daten zu den Lagerbeständen der USA dem Markt einen zwischenzeitlichen Dämpfer, denn sie zeigten einen deutlichen Aufbau. Zum US-Settlement stieg der Preis für die US-Sorte WTI dann um 1 Prozent auf 67,93 Dollar je Fass, später belief sich das Plus auf 0,6 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.309,80 1.305,03 +0,4% +4,77 +0,5%

Silber (Spot) 16,42 16,39 +0,2% +0,04 -3,0%

Platin (Spot) 897,50 895,00 +0,3% +2,50 -3,4%

Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,0% -0,00 -8,1%

Gold erholte sich kaum von dem Rücksetzer, den das Edelmetall im Zuge der Dollar-Aufwertung am Dienstag verzeichnet hatte. Der Preis stieg um einen halben Dollar auf gut 1.304 je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK EZB

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält es für möglich, dass die EZB ihr Kaufprogramm in diesem Jahr beendet und 2019 mit Zinserhöhungen beginnt. "Marktteilnehmer erwarten eine erste Zinsanhebung etwa zur Mitte des Jahres 2019, was mir nicht ganz unrealistisch erscheint", sagte Weidmann bei einer Rede.

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Auf chinesische Telekommunikationsfirmen könnten Restriktionen in den USA zukommen. Die Trump-Regierung erwäge, einige Unternehmen am Verkauf von Telekom-Ausrüstung in den USA zu hindern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Weiße Haus begründe dies mit Sorgen um die nationale Sicherheit. Unter den betroffenen Firmen wären Huawei und ZTE, die beiden führenden Hersteller von Telekommunikationsequipment. Sie sind zuletzt immer stärker ins internationale Kreuzfeuer geraten. Die US-Regierung befürchtet, dass Peking über die Hersteller in Telekommunikationsanlagen eindringen und die Kommunikation abhören oder lahmlegen könnte.

DEUTSCHE BÖRSE

Im Rahmen der neuen Strategie sollen rund 300 Stellen wegfallen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere Konzerninsider. Das entspräche etwa jeder zwanzigsten Stelle. Wie das Handelsblatt weiter berichtet, betrifft der Stellenabbau vor allem die Standorte Deutschland und Luxemburg.

EON - RWE - VATTENFALL

Eon ist bereit, den Wettbewerbern RWE und Vattenfall restliche Atomstrom-Mengen abzunehmen. "Für Gespräche in dieser Hinsicht stehen wir bereit", erklärte die Eon-Nukleartochter Preußen Elektra. Grundsätzlich wolle das Unternehmen seine Kernkraftwerke bis zum letzten möglichen Kalendertag betreiben. Spätestens Ende 2022 müssen die letzten Meiler wegen des Atomausstiegs vom Netz gehen. Ein neuer Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums sieht vor, dass RWE und Vattenfall die überschüssige Strommengen aus ihren AKW an die Wettbewerber ENBW und Eon gegen Bezahlung weiterreichen können sollen.

FRESENIUS

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17

Umsatz 8.121 -2,9% 8.112 -3,0% 8.362

EBIT vor Sondereinflüssen 1.054 -13% 1.068 -12% 1.216

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 450 -2% 477 +4% 457

Erg je Stammaktie verwässert 0,79 -5% 0,78 -6% 0,83

Die Jahresziele haben unverändert Bestand, wie Fresenius bereits vor etwas weniger als zwei Wochen bekräftigt hatte.

VONOVIA

