Schwächer - Im Fokus standen die neuen Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump am Donnerstag für Aluminium und Stahl aus der EU, Kanada und Mexiko erlassen hat. Teilnehmer befürchteten zunehmende Handelskriege und weltweiten Protektionismus, zumal auch die Verhandlungen mit China noch laufen. Vor allem die Aktien von großen Produzenten und weltumspannenden Unternehmen wurden abverkauft. Hier lastete die Sorge vor niedrigeren Unternehmengewinnen, rasch steigender Inflation und einem Abwürgen des weltweiten Wachstums. Daneben blieb die Italien-Krise im Bewusstsein der Akteure und drückte vor allem die Bankenwerte. Stahl- und Aluminiumwerte waren Profiteure der neuen Strafzölle. US Steel gewannen 1,7 Prozent und Nucor 0,1 Prozent. Die Harley-Davidson-Aktie fiel um 2,1 Prozent. Die Produkte des Motorradbauers gehören zu denen, die die EU mit Gegenzöllen belegen will. Unter den Aktien von Unternehmen, die von den US-Zöllen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, verloren Caterpillar 2,3 Prozent und Boeing 1,7 Prozent. General Motors (GM) schoss um 12,9 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern Softbank investiert über seinen Vision Fund 2,25 Milliarden US-Dollar in die General-Motors-Tochter GM Cruise Holdings LLC. US-Anleihen konnten sich leicht erholen nach den Verlusten am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1 Basispunkt auf 2,85 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.39 Uhr

EUR/USD 1,1672 -0,2% 1,1693 1,1673

EUR/JPY 127,31 +0,1% 127,20 126,92

EUR/CHF 1,1529 +0,0% 1,1526 1,1487

GBP/EUR 1,1364 -0,0% 1,1418 1,1390

USD/JPY 109,07 +0,3% 108,78 108,75

GBP/USD 1,3264 -0,2% 1,3292 1,3295

Bitcoin

BTC/USD 7.507,49 -0,8% 7.571,19 7.571,60

Am Devisenmarkt konnte der Euro die Vortagesgewinne halten. Er wurde mit 1,1690 Dollar bezahlt. Dabei halfen dem Euro starke europäische Inflationsdaten. Im asiatischen Handel bewegte sich der Euro in einer Spanne zwischen 1,1670 und 1,17 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,86 67,04 -0,3% -0,18 +11,9%

Brent/ICE 77,38 77,56 -0,2% -0,18 +19,2%

Nach der kräftigen Vortageserholung zeigten sich die Ölpreise uneinheitlich. Hintergrund war die Unsicherheit in Bezug auf das weitere Vorgehen der Opec. "Die Erwartung, dass das Kartell die Förderung auf der Sitzung im Juni anheben könnte, hatte die Preise zuletzt nach unten geschickt", sagte Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Diese Erwartung habe sich etwas relativiert, so der Teilnehmer weiter. Seit der Fördermengenbegrenzung im Januar 2017 ging es für die Ölpreise um rund 35 Prozent nach oben. Allerdings läuft die Vereinbarung Ende des Jahres aus. Zwischenzeitlich hatte der WTI-Preis am Donnerstag die Verluste begrenzt. Denn die wöchentlichen US-Lagerdaten wiesen bei Rohöl einen deutlichen Rückgang aus, während mit einem leichten Plus gerechnet worden war. Doch schließlich sank der Preis für ein Barrel WTI um 1,8 Prozent auf 66,99 Dollar, Brent stieg um 0,1 Prozent auf 77,59 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.298,46 1.298,30 +0,0% +0,16 -0,3%

Silber (Spot) 16,42 16,44 -0,1% -0,02 -3,1%

Platin (Spot) 906,65 906,50 +0,0% +0,15 -2,5%

Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,2% -0,01 -8,1%

Der Goldpreis bewegte sich kaum und pendelte weiter um die Marke von 1.300 Dollar. Der Preis für die Feinunze gab im späten Geschäft 0,1 Prozent ab auf 1.300 Dollar. Im asiatischen Handel zeigte er sich wenig verändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

STRAFZÖLLE USA/EU

Die Bundesregierung hat nach der Verhängung der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium ihre Kritik an den Maßnahmen bekräftigt und darauf hingewiesen, dass die EU die Vorbereitungen für Gegenmaßnahmen getroffen habe. Gleichzeitig warnte sie in einem weniger scharfen Ton als zum Beispiel die EU-Kommission vor den negativen Folgen eines Handelskonfliktes.

AUSWIRKUNGEN US-STRAFZÖLLE

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat nach der Verhängung der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium vor schweren Folgen eines Handelskrieges für die deutsche Wirtschaft gewarnt. "Der 'Worst case' für die deutsche Wirtschaft wäre eine Eskalation zum Handelskrieg" mit der Einführung von Zöllen auf Autos durch die USA, sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai konstant gezeigt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verharrte bei 51,1 Punkten. Während sich die Lage bei den Neuaufträgen und der Produktion verbessert habe, seien die neuen Exportverkäufe erneut schwächer gewesen, teilten Caixin und Markit mit.

NORDKOREA-KONFLIKT

Erst vor wenigen Tagen sagte US-Präsident Donald Trump seinen historischen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ab - nun aber scheinen die Chancen zu wachsen, dass das Treffen doch stattfindet. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Donnerstag nach Gesprächen mit einem hochrangigen nordkoreanischen Gesandten in New York, die Vorbereitungen für den Gipfel gingen "in die richtige Richtung".

US-NOTENBANK

Die Federal-Reserve-Gouverneurin Lael Brainard hat weitere allmähliche Zinserhöhungen angesichts des angespannten Arbeitsmarktes und der steigenden Inflation als angemessen bezeichnet. Sie warnte jedoch mit Blick auf die politische Krise in Italien und die Aussicht auf einen Handelskrieg, dass die globalen Entwicklungen einige Risiken für den Ausblick der US-Notenbank darstellen.

DIALOG SEMICONDUCTOR

Der iPhone-Hersteller Apple benötigt weniger Smartphone-Chips von Dialog Semiconductor. Der TecDAX-Konzern rechnet damit, dass sein Jahresumsatz deshalb um rund 5 Prozent niedriger ausfallen werde als bislang erwartet. An der Prognose, dass der Umsatz insgesamt wachsen soll, ändere dies aber nichts, teilte die Dialog Semiconductor mit. Wie auch in den Vorjahren werde sich der Umsatz vor allem in der zweiten Jahreshälfte stark entwickeln.

DEUTSCHE BANK

S&P bescheinigt der Deutschen Bank eine schlechtere Bonität. Die Ratingagentur senkte die langfristige Einstufung auf BBB+ von A-, das Kurzfristrating wurde unterdessen mit A-2 bestätigt. Der Ratingausblick sei stabil. Das Rating der Bank liegt damit zwar weiter im Investmentbereich, allerdings drohen nun höhere Finanzierungskosten. S&P hatte das Langfristrating von Deutschlands größter Bank im April auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)