zuletzt unverändert bei 2,95 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.21 Uhr

EUR/USD 1,1769 -0,1% 1,1782 1,1809

EUR/JPY 129,87 +0,2% 129,67 129,78

EUR/CHF 1,1622 +0,1% 1,1614 1,1627

GBP/EUR 1,1355 -0,0% 1,1418 1,1334

USD/JPY 110,35 +0,3% 110,06 109,91

GBP/USD 1,3365 -0,1% 1,3381 1,3383

Bitcoin

BTC/USD 6.861,59 +1,0% 6.795,75 6.744,56

Der Euro zog mit dem Rückenwind aus Italien zum Dollar leicht an. Er erreichte im Tageshoch 1,1821, kostete zuletzt mit 1,1785 aber nur wenig mehr als am Freitag vor dem G7-Eklat. Abwärts ging es aber mit dem Kanada-Dollar ("Loonie") und dem Peso, denn nach dem gescheiterten G7-Gipfel dürften sich die Aussichten auf erfolgreiche Neuverhandlungen des Nafta-Abkommens zwischen Kanada, Mexiko und den USA eingetrübt haben. Der Dollar verteuerte sich von 1,2925 auf 1,2986 Kanada-Dollar bzw. von 20,28 auf 20,57 Peso. US-Präsident Trump hatte im Nachhinein seine Unterschrift bei der G7-Abschlusserklärung zurückgezogen und dies vor allem mit der Kritik des kanadischen Regierungschef Justin Trudeau an den US-Strafzöllen auf Stahl und dessen Gegendrohung mit Strafzöllen begründet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,22 66,10 +0,2% 0,12 +10,8%

Brent/ICE 76,52 76,46 +0,1% 0,06 +17,9%

Die Ölpreise zogen im Verlauf etwas an, nachdem sie gleich zu Beginn nachgegeben hatten. Brentöl teduzierte das Minus auf 0,1 Prozent und kostete 76,35 Dollar. US-Öl der Sorte WTI legte um 0,5 Prozent zu. Berichte, wonach Saudi-Arabien und auch Russland die Ölförderung zuletzt wieder erhöht haben sollen, belasteten tendenziell zwar, aktuell spiele der Markt aber stärker die Spekulation auf Produktionsunterbrechungen in Iran und Venezuela, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.297,58 1.300,48 -0,2% -2,90 -0,4%

Silber (Spot) 16,89 16,92 -0,2% -0,03 -0,3%

Platin (Spot) 904,85 904,00 +0,1% +0,85 -2,7%

Kupfer-Future 3,25 3,26 -0,2% -0,01 -2,3%

Beim Gold gab es unter dem Strich kaum Bewegung. Die Feinunze kostete rund 1.300 Dollar. In Asien rutschte das Edelmetall mit der schwindenden Nachfrage für den "sicheren Hafen" Gold wieder etwas deutlicher unter dieses Niveau.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

INTERNATIONALER HANDEL I

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Chefs von internationalen Wirtschaftsorganisationen haben sich nach dem Scheitern des G7-Gipfels klar zum Welthandel bekannt. "Handelspolitische Zusammenarbeit und Abstimmung sind für uns mehr denn je von höchster Wichtigkeit", erklärte die Kanzlerin gemeinsam mit der WTO, dem IWF, der Weltarbeitsorganisation (ILO), der OECD, der Weltbank sowie der Afrikanischen Entwicklungsbank nach einem Treffen. Internationaler Handel und freie Märkte seien notwendig, um in der ganzen Welt für Wachstum und funktionierende Lieferketten zu sorgen, hieß es in der Erklärung weiter.

INTERNATIONALER HANDEL II

Nach dem gescheiterten G7-Gipfel hat die britische Regierung die USA zur Einhaltung der zunächst einstimmig getroffenen Vereinbarungen ermahnt. "Wir hoffen, dass die USA den Verpflichtungen nachkommen, die sie eingegangen sind", sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May. Im britischen Parlament wiederholte May angesichts des Debakels in Kanada die massive Kritik an den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU.

INTERNATIONALER HANDEL III

Kanada will die Ratifizierung des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP beschleunigen, um die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA auszugleichen.

GRIECHENLAND

Die Bundesregierung will umfassende Schuldenerleichterungen für Griechenland verhindern und erwägt, Athen stattdessen mit einem zusätzlichen Milliardenpolster unterstützen. Das gehe aus Verhandlungspapieren der europäischen Unterhändler hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorlägen, wie die Zeitung in ihrer Dienstagausgabe berichtet.

USA

Drei Monate nach seiner Berufung in die US-Regierung hat der oberste Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, einen Herzanfall erlitten. Präsidentensprecherin Sarah Sanders teilte mit, die Herzattacke sei "sehr milde" gewesen. Kudlow sei in "gutem Zustand". Die Ärzte erwarteten, dass er "rasch und vollkommen" genesen werde.

VOLKSWAGEN

rechnet damit, dass sich die Produktion von bis zu 250.000 Autos verzögern könnte, während die neuen Testverfahren für die Abgasmessungen in Europa eingeführt werden. Im zweiten Halbjahr würden geschätzt 200.000 bis 250.000 Wagen später als geplant gebaut, wenn der neue Testzyklus WLTP umgesetzt werde. Das WLTP-Testverfahren wird eingeführt, nachdem die gesamte Branche in Verruf geraten ist, teils weil VW 2015 die Manipulation von Abgastestes eingestehen musste.

RYANAIR

hat eine britische Flugbegleiter-Gewerkschaft offiziell anerkannt. Die Gewerkschaft Unite the Union werde die in Großbritannien angestellten Flugbegleiter vertreten, teilte Ryanair mit. Eine Woche zuvor hatte das irische Unternehmen bereits zwei Flugbegleiter-Gewerkschaften in Italien anerkannt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)