Stellenstreichungen Aktien erworben. Tailored Brands brachen um 21,7 Prozent ein. Das Unternehmen enttäuschte mit Umsätzen auf vergleichbarer Basis. Nach einer Abstufung durch JPM fielen Oracle um 4,9 Prozent. Dropbox schossen um 14,1 Prozent empor und markierten ein Rekordhoch. Anfang der Woche hatte der Konzern wichtige Ergänzungen zu seiner SMR-Speichertechnologie bekannt gegeben. Seitdem gewinnt die Aktie. Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen im Fahrwasser anziehender Pendants aus Europa nach dem Rücksetzer des Vortages.

Anders als die Fed beließ die EZB die Zinsen erwartungsgemäß unangetastet, verschob aber die Erwartungen an die erste Zinserhöhung zeitlich weiter nach hinten. Zwar hatte die EZB angekündigt, ihre Anleihekäufe ab Oktober zu halbieren, doch dies war so erwartet worden. Der neue Zinsausblick mit einer Zinsanhebung erst nach dem Sommer 2019 brachte Bewegung am Devisenmarkt, wo der Euro kräftig abwertete. Nach einem kurzen Hüpfer auf das Tageshoch von 1,1852 Dollar fiel die Gemeinschaftswährung wie ein Stein auf zuletzt 1,1594 Dollar. Der ICE-Dollarindex kletterte um 1,1 Prozent. Im asiatischen Handel bewegte sich die Gemeinschaftswährung unter der Marke von 1,16 Dollar seitwärts.

Die Ölpreise zeigten sich uneinheitlich. WTI profitierte abermals von den am Vortag gemeldeten niedrigeren US-Rohölvorräten und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf das Zweiwochenhoch von 66,89 Dollar je Barrel. Die globaler gehandelte Sorte Brent gab dagegen 1,0 Prozent auf 75,94 Dollar ab. Die bevorstehende Opec-Konferenz, auf der möglicherweise höhere Fördermengen beschlossen werden, dämpfte hier die Stimmung in Verbindung mit der erneut auf Rekordniveau gekletterten US-Förderung.

Der Goldpreis legte ungeachtet der Aussicht auf stärker steigende US-Zinsen zu. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.304 Dollar im späten Handel und damit auf ein Zweimonatshoch. Höhere Zinsen sind eigentlich negativ für das zinslos gehaltene Edelmetall. Doch im Euroraum lasse die erste Zinserhöhung seit der Finanzkrise weiter auf sich warten, hieß es. Gold werde derzeit vor allem zur Absicherung gegen die steigende Inflation gekauft, erklärten Beobachter den Preisanstieg. Nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen waren nun die US-Importpreise im Mai wegen der höheren Ölpreise merklich gestiegen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation. Allerdings profitierte Gold auch vom Handelsstreit.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die US-Wirtschaft ihren Schwung aus den Steuersenkungen im kommenden Jahr und 2020 verlieren wird. Das Wachstum werde sich dann verlangsamen, warnte der IWF. Damit zeigt sich der Währungsfonds deutlich pessimistischer als das Weiße Haus, das innerhalb von fünf Jahren eine Wachstumsbeschleunigung auf nachhaltige 3 Prozent ausgemacht haben will. Der IWF rechnet dagegen nur mit einem etwa halb so hohen Wert.

Das Direktorium des Eurorettungsfonds (ESM) hat am Donnerstag einer weiteren Auszahlung an das hochverschuldete Griechenland in Höhe von einer Milliarde Euro zugestimmt. Damit ist die letzte Tranche der von den Finanzministern der Eurogruppe im Januar bewilligten Zahlung von 6,7 Milliarden Euro ausgezahlt.

Nach mehrstündigen getrennten Sondersitzungen der Fraktionen von CDU und CSU hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber den Hauptforderungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Asylpolitik unnachgiebig gezeigt. Nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder lehnte die CDU-Vorsitzende am Donnerstagabend erneut Seehofers Plan ab, Flüchtlinge mit einem bereits in einem anderen Land gestellten Asylantrag an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

Media- Saturn verhandle über den Kauf von 15 Prozent am börsennotierten russischen Wettbewerber M.video, teilte Media-Saturn-Mehrheitsgesellschafterin Ceconomy mit. Gleichzeitig würde Media-Saturn ihr russisches Mediamarkt-Geschäft an die Industriegruppe Safmar verkaufen, die Mutter von M.video. Media Saturn würde umgerechnet bis zu 258 Millionen Euro für die Transaktion zahlen. Sollte es endgültig dazu kommen, würde diese das Nettoergebnis von Ceconomy 2017/18 mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag in Euro belasten.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich für die Schließung des Flughafens Tegel ausgesprochen und stellte sich damit gegen das Ergebnis einer Volksabstimmung vom vergangenen September. Damals hatten 56 Prozent der Wähler für eine Weiternutzung Tegels neben dem künftigen Hauptstadtflughafen BER gestimmt.

hat mit ihren Geschäftszahlen sowohl die Umsatz- wie auch die Gewinnerwartungen des Marktes im zweiten Quartal übertroffen. Für das dritte Quartal stellte die Gesellschaft einen adjustierten Überschuss von 1,68 Dollar je Aktie und Erlöse von 2,24 Milliarden Dollar in Aussicht. Dies lag über der Analystenprognose von 1,61 Dollar bzw. 2,22 Milliarden Dollar.

Der US-Telekommunikationskonzern AT&T hat keine Zeit verloren und die Übernahme von Time Warner eigenen Angaben vom Donnerstag zufolge vollzogen. Nur Stunden vor hatte das US-Justizministerium beschlossen, keinen Aufschub des Deals zu verfolgen. Mit dem Deal im Volumen von rund 81 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien wächst die Schuldenlast von AT&T auf mehr als 180 Milliarden Dollar.

