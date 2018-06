Am frühen Dienstagmorgen gibt der Dollar etwas nach, nachdem US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China nachgelegt hat. Trump will nun chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Strafzöllen belegen. Erst am Freitag hatte der Präsident Zölle auf Waren für 50 Milliarden Dollar beschlossen, worauf Peking Zölle auf US-Waren im vergleichbaren Wert androhte. Ursprünglich hatte Trump im April den US-Handelsbeauftragten angewiesen, eine Liste chinesischer Waren im Wert von 100 Milliarden Dollar zu erstellen, die mit Strafzöllen belegt werden sollten. Gesucht ist in dieser Gemengelage der als Fluchtwährung beliebte Yen. Auch der Franken verzeichnet Zulauf.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,42 65,85 -0,7% -0,43 +9,5%

Brent/ICE 74,83 75,34 -0,7% -0,51 +15,3%

Die Ölpreise stiegen kräftig, wobei die globaler gehandelte Sorte Brent gegenüber der US-Sorte WTI jüngste Verluste zum Teil wieder aufholte. WTI verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 65,78 Dollar je Fass, Brent um 2,5 Prozent auf 75,26 Dollar. Die von China angedrohten Zölle auf US-Öl dürfte die Nachfrage nach Brent in China erhöhen, hieß es zur Begründung der Diskrepanz. Insgesamt wurde der Ölmarkt von Meldungen gestützt, wonach die vom Erdölkartell Opec angepeilten Fördersteigerungen deutlich kleiner ausfallen dürften, als vom Markt erwartet. Im späten Verlauf trieb die Meldung zusätzlich, wonach laut Daten von Vortexa die iranischen Ölexperte im April und Mai im Zuge des Rückzugs der USA aus dem Atomabkommen von 2,76 Millionen auf 2,15 Millionen Barrel je Tag gesunken sind.

Nach der Erholung vom Montag lässt die jüngste Entwicklung im Zollstreit zwischen den USA und China die Ölpreise am Dienstag wieder zurückfallen. Beobachter verweisen ferner auf die steigende US-Ölproduktion und die Verunsicherung vor der Opec-Konferenz am Freitag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.282,52 1.279,03 +0,3% +3,49 -1,6%

Silber (Spot) 16,46 16,43 +0,2% +0,03 -2,8%

Platin (Spot) 881,15 884,00 -0,3% -2,85 -5,2%

Kupfer-Future 3,10 3,11 -0,1% -0,00 -6,8%

Der Goldpreis verlor 1 Dollar auf 1.278 Dollar und erholte sich damit trotz der Handelsproblematik nicht. Die Feinunze war zum Vorwochenschluss im Verbund mit anderen Rohstoffen wie Industriemetallen mit der Verschärfung im Handelsstreit auf ein Sechsmonatstief gerutscht.

Am Dienstagmorgen verschafft die jüngste Eskalation im Handelsstreit dem als sicherer Hafen geltenden Edelmetall wieder Zulauf. Gold dürfte über dies vom wieder etwas billigeren Dollar profitieren.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG, 17.30 UHR +++++

FLÜCHTLINGSPOLITIK EUROPA

Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Berlin gegen zwischenstaatliche Abmachungen für die Rücknahme von Asylbewerbern ausgesprochen. Europa dürfe keine Lösung suchen, "ohne bilaterale oder zwischenstaatliche Dynamiken einzuschalten, die das Risiko in sich haben, zum Schengen-Ende zu führen", sagte Conte. Conte verlangte gleichzeitig einen völlig neuen Ansatz bei der Bewältigung des Flüchtlingsansturms und ein Ende des umstrittenen Dublin-Systems. Sollte der Premier bei dieser Linie bleiben, sind das schlechte Nachrichten für Merkel. Bis zum EU-Gipfel Ende des Monats will sie versuchen, zwischenstaatliche Einigungen mit einigen Ländern wie Italien und Griechenland zu erzielen.

POLITIK USA / KOREA

Südkorea und die USA haben eine für August geplante gemeinsame Militärübung abgesagt, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. Für weitere Übungen sei noch keine Entscheidung getroffen worden. US-Präsident Donald Trump hatte bei seinem historischen Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der vergangenen Woche überraschend angekündigt, dass die USA ihre "provozierenden" Militärübungen mit Südkorea für die Dauer der Verhandlungen mit Pjöngjang aussetzen würden.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht nach wie vor eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr als angemessen an. Zum Wirtschaftswachstum sagte Bostic, seine Erwartungen hätten sich seit Jahresende kaum verändert. Die Fed habe den sogenannten neutralen Zinssatz, bei dem die Geldpolitik weder akkomodierend noch restriktiv sei, auch nach der Zinserhöhung in der vergangenen Woche noch nicht erreicht. Wo dieses Niveau liege, sei aber nicht präzise zu bestimmen.

VONOVIA I

hat die für den Vollzug des Übernahmeangebots für die Victoria Park AB festgelegte Mindestannahmeschwelle von über 50 Prozent der Stimmrechte erreicht.

VONOVIA II

Der Immobilienkonzern will weiter durch Übernahmen wachsen, wie Vonovia-Chef Rolf Buch der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sagte. In den nächsten Jahren werde "die Musik bei Vonovia weiter in Deutschland spielen", kündigte Buch an. "Unser Fokus liegt nicht auf bestimmten Ländern, sondern auf Regionen und Zentren wie Berlin, München, Münster oder dem Ruhrgebiet. Dazu kommen jetzt Stockholm, Wien und - wenn sich die Chance ergibt - Paris."

GEA

Der als aktivistisch bekannte US-Hedgefonds Elliott hat seinen Anteil an dem Anlagenbauer Gea aufgestockt und kommt nun auf 5,03 Prozent, verglichen mit 3,01 Prozent im vergangenem Herbst.

K+S

Das kanadisches Kaliwerk bereitet K+S Probleme. Schwierigkeiten in der Produktion würden das operative Ergebnis im zweiten Quartal belasten, sagte Vorstand Mark Roberts dem Handelsblatt. Wie stark die Probleme das Ergebnis von K+S im zweiten Quartal beeinträchtigen werden, dazu machte Roberts keine Angaben. An der Prognose, die der Konzern zuletzt für die Kalisparte wie auch für das gesamte Unternehmen ausgegeben hat, halte man jedenfalls weiterhin fest: "Wir wollen unseren Umsatz spürbar und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber 2017 deutlich steigern", sagte Roberts.

CAPSENSIXX

platziert seine 847.550 Aktien zu 16,00 Euro das Stück, entsprechend einer Gesamtsumme von 13,56 Millionen Euro. Die Preisspanne hatte auf 16,00 bis 19,00 Euro gelautet. Die Notierungsaufnahme ist für den 21. Juni vorgesehen. Von den platzierten Aktien stammen 330.000 aus einer Kapitalerhöhung. Der bisherige Alleingesellschafter PEH Wertpapier AG hat 407.000 Aktien sowie im Rahmen der Mehrzuteilungsoption weitere 110.550 Aktien am Kapitalmarkt untergebracht.

ROCHE

erwirbt die restlichen Aktien an Foundation Medicine für 2,4 Milliarden US-Dollar.

WELLS FARGO

dürfte diese Woche eine Restrukturierung der Vermögensverwaltung ankündigen. Die US-Großbank plant die Zusammenlegung der beiden großen Sparten Wealth Brokerage Services und Private Client Group innerhalb des Bereichs, sagten informierte Personen. Hintergrund des Vorhabens seien Turbulenzen in dem Geschäft mit vermögenden Kunden.

ZTE

Der US-Senat hat eine Gesetzentwurf zur Wiedereinführung eines Verkaufsverbots von Komponenten an den chinesischen Technologiekonzern ZTE verabschiedetet erteilt. ZTE hatte wiederholt gegen US-Sanktionen verstoßen, und der Geheimdienst hatte gewarnt, das chinesische Unternehmen könne seine technische Ausrüstung zur Ausspionierung von Amerikanern einsetzen. ZTE hatte den Vorwurf zurückgewiesen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)