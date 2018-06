Am Rentenmarkt tat sich wenig, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stagnierte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.24 Uhr

EUR/USD 1,1654 -0,1% 1,1664 1,1633

EUR/JPY 127,59 -0,5% 128,20 127,87

EUR/CHF 1,1506 -0,2% 1,1530 1,1515

GBP/EUR 1,1381 -0,0% 1,1418 1,1405

USD/JPY 109,49 -0,4% 109,92 109,91

GBP/USD 1,3262 -0,0% 1,3267 1,3268

Bitcoin

BTC/USD 6.172,67 -0,4% 6.194,83 6.206,42

Der Euro stieg auf den höchsten Stand seit einer Woche und kam mit den Trump-Drohungen temporär etwas zurück. Gestützt wurde die Gemeinschaftswährung von den Einkaufsmanagerindizes der Eurozone , die besser ausgefallen waren als erwartet - zumindest der Sammelindex und der Index der Dienstleister. Der Euro kostete zuletzt 1,1662 Dollar nach 1,1610 Dollar am Vorabend. Im Vortagestief war er lediglich bei 1,1520 Dollar umgegangen. Der ICE-Dollarindex verlor 0,1 Prozent.

Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für sich reklamiert hat, geht es mit der Lira am Morgen gegenüber Dollar und Euro deutlich nach oben. Die Devise steigt auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Allerdings gehen Analysten nur von einer kurzfristigen Rally der Lira aus, da dann die langfristigen Sorgen in Bezug auf die weitere Lira-Entwicklung wieder die Oberhand gewinnen dürften. "Die Anmerkungen Präsident Erdogans zur Geldpolitik während des Wahlkampfes - die weiter niedrigeren Zinssätze und die Absicht, eine aktivere Rolle in der Geldpolitik zu spielen - haben Bedenken über die zukünftige Richtung der Geldpolitik aufgeworfen," heißt es von Goldman Sachs. Aktuell kostet der Dollar 4,6320 Lira, nach 4,6358 Lira im Tageshoch am Freitag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,42 68,58 -0,2% -0,16 +15,2%

Brent/ICE 74,26 75,55 -1,7% -1,29 +14,4%

Die Preise zogen signifikant an, US-Öl stieg auf ein Vierwochenhoch. Die Opec soll sich auf eine Steigerung der Erdölförderung mit großen Ölstaaten außerhalb des Kartells geeinigt haben, die deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Brent verteuerte sich daraufhin um 3,4 Prozent auf 75,55 Dollar, WTI stieg um 4,6 Prozent auf 68,58 Dollar und verbuchte den höchsten Tagessatz seit November 2016. In den USA war zudem die Anzahl der aktiven Förderanlagen auf Wochensicht gesunken. Am Morgen setzen im asiatischen Geschäft Gewinnmitnahmen ein.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.267,38 1.269,59 -0,2% -2,21 -2,7%

Silber (Spot) 16,37 16,46 -0,5% -0,09 -3,3%

Platin (Spot) 875,40 877,25 -0,2% -1,85 -5,8%

Kupfer-Future 3,03 3,03 +0,2% +0,01 -8,9%

Der Goldpreis legte um 0,3 Prozent auf 1.270 Dollar pro Feinunze im späten Geschäft zu und profitierte etwas vom leicht schwächelnden Dollar. Auf Wochensicht büßte das Edelmetall 0,6 Prozent ein. Gold profitiere derzeit einfach nicht von seinem Ruf als sicherer Hafen, sondern stehe im Schatten der Zinserhöhungsdiskussion. Die wechselseitigen Zölle dürften den Preisanstieg befeuern und stünden daher tendenziell für eine straffere Geldpolitik, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

HANDELSKONFLIKT

Der Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Agustin Carstens, fürchtet, dass die Einführung von Zöllen eine Abwärtsspirale in Gang setzen könnte. Zölle würden zu Entwicklungen bei den Wechselkursen führen, die weitere willkürliche Politikschritte nach sich ziehen könnten. Schon die Erwartung einer Eskalation des Protektionismus führe dazu, dass Investitionen in manchen Ländern sänken.

Daimler-Chef Dieter Zetsche fordert die Unterstützung der Politik im drohenden Handelskrieg mit den USA. "Die Schlüsselfaktoren für unseren heutigen Wohlstand waren Innovation und freier Handel. Das gilt auch für die Zukunft. Deshalb wünsche ich mir, dass sich die Politik für freie und faire Märkte starkmacht", sagte er der BamS.

Im Handelsstreit mit China fürchten viele US-Bauern um ihre Existenz. Seine Branche könne es sich nicht leisten, das Riesenreich als Kunden zu verlieren, sagte Davie Stephens, Vizechef des amerikanischen Soja-Verbands und Soja-Farmer aus dem US-Bundesstaat Kentucky der WamS. Sojabohnen sind für die USA das wichtigste landwirtschaftliche Exportgut.

ÖLMARKT

Nach der Einigung der Opec auf eine höhere Ölproduktion haben auch die nicht zu dem Erdöl-Förderkartell gehörenden Länder den Plänen zugestimmt. Der russische Energieminister Alexander Novak sagte, sein Land unterstütze einen Plan der Organisation der Erdöl exportierenden Länder, die Rohölproduktion ab dem nächsten Monat um nominal eine Million Barrel pro Tag zu erhöhen. Es wird jedoch erwartet, dass der tatsächliche Anstieg bei etwa real 600.000 Barrel pro Tag liegt.

GELDPOLITIK GLOBAL

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat die Zentralbanken der Industrieländer aufgefordert, ihre Geldpolitik zu normalisieren. BIZ-Generalmanager Agustin Carstens sagte bei der Vorstellung des Jahresberichts: "Um Handlungsspielraum zurückzugewinnen, ist in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften die Normalisierung der Geldpolitik unabdingbar."

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank gibt ihren Banken mehr Bewegungsfreiheit zur Vergabe von Krediten und senkt den Mindestreservesatz für die Geldhäuser um 0,5 Prozentpunkte. Dies gilt ab dem 5. Juli. Die People's Bank of China gibt somit mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Mitteln für Geschäftsbanken frei, um die Kreditvergabe anzukurbeln.

GELDPOLITIK JAPAN

Bei der Bank of Japan wächst die Sorge über die Nebenwirkungen der ultralockeren Geldpolitik. Aus dem am Montag veröffentlichten Sitzungsprotokoll des geldpolitischen Rats vom 14. und 15. Juni geht hervor, dass ein Ratsmitglied des neun Mitglieder umfassenden Gremiums erklärte, die Geschäftsbanken seien mit nicht realisierten Investitionsverlusten konfrontiert.

EU-FISKALPOLITIK

Der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, hält ein Euro-Zonen-Budget für "durchaus sinnvoll". Der deutsch-französische Vorschlag sage ausdrücklich, "dass es keine Transfers geben soll", erklärte Regling im Gespräch mit der SZ.

WIRTSCHAFTSPOLITIK ITALIEN

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hält einen Austritt Italiens aus der Eurozone für ausgeschlossen. "Keine italienische Regierung wird den Fehler machen, die Eurozone zu verlassen. Das würde die italienische Wirtschaft umbringen", sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

INNENPOLITIK USA

Illegale Einwanderer in den USA sollen nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump künftig sofort und ohne Verfahren wieder ausgewiesen werden.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Nach einem hart ausgefochtenen Wahlkampf hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für sich reklamiert. Erdogan sagte, die Zahlen zeigten klar, dass die Nation ihm die Präsidentschaft übertragen habe. Die Wahlkommission bestätigte am frühen Montagmorgen den Wahlsieg des AKP-Kandidaten. Die türkische Opposition hat sich indes alarmiert über Berichte zu Manipulationen bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen gezeigt.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Asyl-Streit hat Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Unionsparteien davor gewarnt, einen Koalitionsbruch zu riskieren. CDU und CSU seien gewählt worden, um vier Jahre gemeinsam zu regieren und Probleme zu lösen, sagte der Regierungschef den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der anhaltende Streit zwischen CDU und CSU schadet der Union in der Wählergunst und kostet die Große Koalition ihre Mehrheit. Im Emnid-Sonntagstrend verliert die Union zwei Prozentpunkte und erreicht nur noch 31 Prozent. Die SPD kommt unverändert auf 18 Prozent. Damit liegt die Große Koalition zusammen nur noch bei 49 Prozent.

BAUFÖRDERUNG DEUTSCHLAND

Beim geplanten Baukindergeld, das Familien künftig finanziell entlasten soll, will die Bundesregierung Medienberichten zufolge die Bedingungen zum Erhalt der Förderung verschärfen. Um die Kosten des Vorhabens zu beschränken, soll demnach eine Obergrenze für die Wohnfläche eingeführt werden, bis zu der Eigenheime gefördert werden. Für eine vierköpfige Familie liege diese Grenze bei 120 Quadratmetern.

LANDWIRTSCHAFT DEUTSCHLAND

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, rechnet bei der diesjährigen Ernte mit Totalverlusten. "Wir haben in diesem Jahr den wärmsten Mai seit Wetteraufzeichnung erlebt", sagte Rukwied der BamS: "(...) Wir gehen deshalb in einigen Regionen von Ernteausfällen von 50 bis 60 Prozent, bis hin zum Totalverlust aus. Das bedroht Existenzen."

RTL

Die Mediengruppe RTL will dem Vormarsch globaler Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video mit einem eigenen Video-on-demand Angebot entgegentreten. "Das lineare Fernsehen ist unser Rückgrat, aber wir werden in den nächsten Jahren stark in unsere Viedo-on-demand-Angebote investieren", sagte der Chef der RTL-Group, Bert Habets, im Gespräch mit der FAZ.

RWE

