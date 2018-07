Am Ölmarkt setzten die Preise ihren Anstieg fort, wenn auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während WTI zum Settlement um "nur" 1 Prozent auf 74,15 Dollar stieg, zog die europäische Referenzsorte Brent um 2 Prozent auf 79,42 Dollar an. Brent profitiere von einem innerlibyschen Streit um die Vermarktungsrechte für das Öl des nordafrikanischen Landes und Opec-Mitglieds, hieß es. Infolge dieses Streits könnten 780.000 Barrel Öl pro Tag weniger auf den Markt kommen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf eine deutlichere Erhöhung der Fördermenge durch Saudi-Arabien drücken zu Wochenbeginn auf die Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.250,25 1.253,17 -0,2% -2,92 -4,0%

Silber (Spot) 16,01 16,12 -0,6% -0,10 -5,4%

Platin (Spot) 845,35 853,35 -0,9% -8,00 -9,1%

Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 -11,5%

Der Goldpreis erholte sich nach der viertägigen Verlustserie leicht, auch gestützt von dem zum Euro schwächeren Dollar. Die wieder gestiegene Risikofreude der Anleger dämpfte jedoch das Interesse an dem Edelmetall. Die Feinunze notierte mit 1.252 Dollar 0,3 Prozent höher als am Donnerstag. Im asiatischen Handel gibt das Edelmetall seine Gewinne wieder ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

EU-FLÜCHTINGSPOLITIK

Die flüchtlingspolitischen Vereinbarungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit anderen EU-Staaten sind deutlich weitgehender als zunächst bekannt. Wie die Kanzlerin den Koaltionspartnern SPD und CSU mitteilte, erreichte sie in Brüssel außer mit Spanien und Griechenland noch mit 14 weiteren EU-Staaten Absprachen über eine Rücknahme von dort bereits registrierten Flüchtlingen. SPD-Chefin Andrea Nahles begrüßte am Samstag die EU-Gipfelergebnisse, meldete aber zugleich Vorbehalte an.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken, ein weiteres Anzeichen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums inmitten der zunehmenden Handelsspanne mit den USA. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,5 (Mai: 51,9), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor fiel um 0,1 auf 51,0 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten Unternehmensumfrage hervorgeht.

TRUMP/WTO

US-Präsident Donald Trump hat Berichte dementiert, wonach er einen Ausstieg der USA aus der Welthandelsorganisation (WTO) plant. "Ich spreche nicht von einem Ausstieg", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Reportern. Trump hatte die WTO in der Vergangenheit als "Katastrophe" bezeichnet.

ÖLPREISE

Saudi-Arabien wird seine Ölproduktion nach den Worten von US-Präsident Donald Trump deutlich ausweiten, um dem hohen Ölpreis entgegenzuwirken. Er habe König Salman von Saudi-Arabien gebeten, die Ölproduktion um bis zu zwei Millionen Barrel zu erhöhen, um Ausfälle infolge "der Turbulenzen und Störungen im Iran und Venezuela" auszugleichen, schrieb Trump am Samstag bei Twitter. Er fügte hinzu: "Preise zu hoch! Er hat zugestimmt!"

MEXIKO

US-Präsident Donald Trump hat dem linksgerichteten Politiker Andrés Manuel López Obrador zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Mexiko gratuliert. López Obrador gewann die Präsidentschaftswahl laut Nachwahlbefragungen deutlich. Seine beiden wichtigsten Konkurrenten bei der Wahl räumten ihre Niederlage ein.

NORDKOREA

Trotz seines Bekenntnisses zur atomaren Abrüstung beim Singapurer Gipfel betreibt Nordkorea laut Medienberichten sein Atomwaffenprogramm heimlich weiter. Nordkorea habe die Absicht, einen Teil seines atomaren Materials zu behalten und Produktionsstätten vor den USA zu verstecken, berichtete die Washington Post am Samstag unter Berufung auf US-Verantwortliche.

POLITIK/UN

Der ehemalige EU-Kommissar Antonio Vitorino wird neuer Vorsitzender der Internationalen Organisation für Migration der UN (IOM). US-Präsident Donald Trumps Kandidat Ken Isaacs konnte sich wegen des Vorwurfs islamfeindlicher Positionen nicht durchsetzen.

AUTO

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kann nicht ausschließen, dass er die deutschen Autobauer zu weiteren Rückrufen verpflichten wird. "Wir werden weiterprüfen", sagte der CSU-Politiker dem Handelsblatt. "Es handelt sich um ein laufendes Marktüberwachungsverfahren." Im Rahmen dessen würden auch Automarken aus anderen europäischen Ländern getestet.

EZB

Italien will den nächsten Chef der EZB-Bankenaufsicht stellen. Es gebe drei mögliche Bewerber für die Nachfolge von Daniele Nouy, erfuhr das Handelsblatt aus diplomatischen Kreisen in Brüssel. Der Chef der European Banking Authority (EBA) Andrea Enria und Ignazio Angeloni, Board-Mitglied der EZB-Bankenaufsicht, hätten gute Aussichten, das Amt zu bekommen. Als dritter möglicher Kandidat wurde der Vizegouverneur der Banca d'Italia, Fabio Panetta, genannt.

BMW

Der Autobauer BMW appelliert in einem Schreiben an den US-Handelsminister Wilbur Ross, von Strafzöllen auf Fahrzeugimporte abzusehen. "Die heimische Produktion von Automobilen hat keinen Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit der USA", heißt es in der Stellungnahme zu einer Untersuchung des Handelsministeriums, die Dow Jones Newswires vorliegt.

THYSSENKRUPP/TATA

führen ihre Stahlgeschäfte zusammen und schmieden den zweitgrößten europäischen Hersteller der Branche. Am Samstag unterzeichneten das deutsche und das britisch-niederländische Unternehmen nach Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsgremien den Vertrag zur Gründung des 50:50-Gemeinschaftsunternehmens Thyssenkrupp Tata Steel.

THYSSENKRUPP

Nach der Gründung des Stahl-Joint-Ventures von Thyssenkrupp und Tata Steel hat Thyssen-Großaktionär Cevian auf einen schnellen Umbau des DAX-Konzerns gepocht. "Das Joint Venture muss nun zügig und mit der nötigen Konsequenz realisiert werden, damit dessen volles Potential ausgeschöpft werden kann", sagte Lars Förberg, Gründungspartner von Cevian Capital. "Jetzt ist es dringend notwendig, die Gelegenheit zu nutzen, um die erhebliche und andauernde Underperformance der Industriesparten zu beseitigen."

VW

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess kann die Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler im Zusammenhang mit der Dieselaffäre nur schwer nachvollziehen. "Das war für mich in der Tat ein Riesenschock", sagte Diess in einem Interview mit Bild am Sonntag.

FREENET/CECONOMY

Freenet beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an Ceconomy. Die beiden Unternehmen vereinbarten die Übernahme von rund 32,6 Millionen Ceconomy-Aktien zum Stückpreis von 8,50 Euro durch Freenet. Das entspricht einem Aufschlag von ca. 18 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Stammaktie am Donnerstag. Freenet investiert damit insgesamt rund 277 Millionen Euro in Ceconomy.

STADA

hat den Gläubigern der Stada-Anleihe 2015/2022 (ISIN: XS1213831362) den Rückkauf der Schuldverschreibungen angeboten, und zwar zum Nominalbetrag nebst aufgelaufener Zinsen bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung. Das Rückkaufangebot beginnt am 29. Juni 2018 und endet am 10. Juli 2018 um 15.00 Uhr deutscher Zeit.

AIR BERLIN

Der arabischen Fluggesellschaft Etihad droht laut einem Zeitungsbericht eine Klage der Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Sie wollen von dem ehemaligen Miteigentümer Etihad 2 bis 3 Milliarden Euro einfordern, berichtet die Bild am Sonntag. Weil aber kein Geld für einen Prozess da sei, solle diesen ein Hedgefonds finanzieren.

CVC/RECORDATI

Die Familie Recordati verkauft ihren Mehrheitsanteil an dem gleichnamigen italienischen Pharmakonzern an ein Konsortium unter Führung der Private-Equity-Firma CVC Capital Partners. Das Konsortium aus Fonds vereinbarte den Kauf der Familienholding Fimei SpA für 3,03 Milliarden Euro, wie CVC mitteilte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2018 01:39 ET (05:39 GMT)