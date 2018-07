Der Dollar baut am Morgen seine Gewinne gegen den Euro leicht aus. Im Fokus steht der Nato-Gipfel am Mittwoch, an dem es voraussichtlich zu Konflikten über die Miltärausgaben der europäischen Mitglieder, vor allem Deutschlands, kommen dürfte.

Am Dienstag zeigte sich der Dollar weiterhin fest. Der ICE-Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Der Euro rutschte dagegen nach einem schwachem ZEW-Konjunkturindikator in Deutschland kurzzeitig unter die Marke von 1,17 Dollar, konnte sich danach aber wieder erholen. Die Konjunkturerwartungen haben sich im Juli kräftig und zudem deutlicher als befürchtet abgeschwächt. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1.1746 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,59 74,11 -0,7% -0,52 +23,9%

Brent/ICE 78,17 78,86 -0,9% -0,69 +21,1%

Am Ölmarkt zogen die Preise erneut an. US-Leichtöl der Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 74,11 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent legte um 1,0 Prozent auf 78,86 Dollar zu. Streiks unter Ölarbeitern in Norwegen und Gabun heizten die Furcht vor Lieferengpässen weiter an. Dazu gesellten sich die bekannten Lieferschwierigkeiten in Libyen und Kanada.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.251,19 1.255,47 -0,3% -4,28 -4,0%

Silber (Spot) 15,95 16,06 -0,7% -0,11 -5,8%

Platin (Spot) 839,40 846,75 -0,9% -7,35 -9,7%

Kupfer-Future 2,74 2,83 -3,3% -0,09 -17,9%

Der Goldpreis stand weiter im Bann des Dollar. Der steigende Kurs der US-Devise drückte die Feinunze zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.255 Dollar nach unten. Das Edelmetall leide übergeordnet unter der Normalisierung der US- Geldpolitik mit steigenden Zinsen, hieß es. Selbst als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten sei Gold zuletzt nicht mehr gefragt gewesen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

POLITIK GROSSBRITANNIEN

Den Rücktritten der Außen- und Brexit-Minister zum Trotz gibt sich die britische Premierministerin Theresa May kämpferisch. Das Treffen sei "produktiv" gewesen, erklärte May am Dienstag nach einer Sitzung des neuen Kabinetts. Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davies hatten ihre Ämter aus Protest gegen Mays weichen Brexit-Kurs hingeworfen. Andere Regierungsmitglieder signalisierten ihr jedoch Rückhalt.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai -3,7% (PROG: -5,7%) gg Vm

*Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai +16,5% gg Vj

AIRBUS

verkauft 60 Maschinen vom Typ A220-300 an die US-Fluglinie Jetblue. Es sei eine Absichtserklärung für einen Vertrag im Wert von rund 5,4 Milliarden Dollar (4,6 Milliarden Euro) unterzeichnet worden.

JENOPTIK

verstärkt sich durch eine Übernahme in Kanada und rechnet in der Folge mit einem höher als bislang erwarteten Jahresumsatz. Durch den geplanten Zukauf und die anhaltend gute Nachfrage in den angestammten Geschäften geht Jenoptik für dieses Jahr nun von einem Konzernumsatz von 805 bis 820 Millionen Euro aus nach bislang in Aussicht gestellten 790 bis 810 Millionen.

MORPHOSYS

Der Lizenzpartner Janssen hat ein klinisches Phase 2/3 Entwicklungsprogramm mit Tremyfa gestartet. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, ziele dieses auf den Erhalt der Marktzulassung ab. MorphoSys werde im Zusammenhang mit dem Start des GALAXI-Programms zwei Meilensteinzahlungen von Janssen erhalten, hieß es weiter. Finanzielle Details wurden aber nicht bekannt gegeben.

IPO CREDITSHELF

Creditshelf plant noch im Juli 2018 den Gang auf das Börsenparkett. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Angebotspreis auf 80 Euro je Aktie festgelegt. Die Angebotsfrist beginnt am 11. Juli und endet voraussichtlich am 18. Juli. Die Notierungsaufnahme im Prime Standard der Börse in Frankfurt soll voraussichtlich am 25. Juli erfolgen, hieß es in der Mitteilung der Online-Kreditplattform für den Mittelstand weiter. Creditshelf strebt einen Bruttoemissionserlös von 15 bis 20 Millionen Euro an.

===

