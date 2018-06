MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Beim Verkauf von Innogy an Eon kommt RWE gut voran. "Wir sind in Kontakt mit den Kartellämtern in verschiedenen Ländern und sind voll im Zeitplan. Ich gehe davon aus, dass Eon und RWE in 2019 alle Freigaben erhalten und die Transaktion vollzogen werden kann", sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz der Rheinischen Post.

ANDRITZ

Der österreichische Technologiekonzern baut sein Servicegeschäft aus und übernimmt das US-Unternehmen Xerium Technologies. Andritz wird Xerium für 13,50 US-Dollar je Aktie in bar erwerben.

CREDIT AGRICOLE

Die Credit Agricole will in Deutschland präsenter werden und dafür mehr Kapital bereitstellen. "Wir sind bereit, mehr risikoadäquates Kapital für die Finanzierungsaktivitäten im Corporate & Investment Banking bereitzustellen", sagte Finanzvorstand Jérôme Grivet der BöZ.

COTY/WELLA

will kräftig wachsen und so schon bald zur Nummer Eins der Branche aufsteigen. "Wir sehen es als unsere geschäftliche Mission an, zum Weltmarktführer bei Schönheitsprodukten aufzusteigen", sagte Vorstandschef Camillo Pane der WamS.

GENERAL ELCTRIC

Der Siemens-Wettbewerber steht Kreisen zufolge vor dem Verkauf seines Gasmotorengeschäfts an den Finanzinvestor Adven für 3 Milliarden US-Dollar. Das Volumen könnte aber auch über 3 Milliarden Dollar liegen, sagten mit der Situation vertraute Personen.

