Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesische Industrieproduktion ist in den ersten beiden Monaten des Jahres deutlich schneller gewachsen als erwartet. Auch die Anlageinvestitionen und die Einzelhandelsumsätze übertrafen die Prognosen. Die Industrieproduktion, ein Indikator für das Wirtschaftswachstum, legte im Januar und Februar um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Im Dezember hatte der Anstieg bei 6,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für die beiden Monate mit 6,1 Prozent gerechnet. China veröffentlichte Daten für Januar und Februar zusammen, um die Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahrsfestes zu limitieren. Das Fest fiel dieses Jahr in den Februar, im vergangenen Jahr fand es im Januar statt. Im Monatsvergleich legte die Produktion im Februar um 0,57 Prozent zu, nach 0,52 Prozent im Dezember. Das Wachstum der Anlageinvestitionen in städtischen Gebieten beschleunigte sich in den ersten beiden Monaten 2018 auf 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2017 hatte das Plus 7,2 Prozent betragen. Hier hatten die Volkswirte mit 7,0 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Januar und Februar um 9,7 Prozent und legten damit ein höheres Tempo vor als im Dezember mit 9,4 Prozent. Zudem übertrafen sie die Erwartung der Ökonomen von 9,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

13:30 Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

13:30 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.763,50 -0,34%

Nikkei-225 21.777,29 -0,87%

Hang-Seng-Index 31.221,35 -1,20%

Kospi 2.486,39 -0,32%

Shanghai-Composite 3.303,22 -0,21%

S&P/ASX 200 5.935,30 -0,66%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Angeführt von Abgaben bei den Technologie- und Bankenwerten geht es an den Aktienmärkten in Ostasien nach unten. Dazu kommen die weiter gestiegenen Unsicherheiten nach der Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson. In China sorgen besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für Befürchtungen, dass die Notenbank die Zinsen erhöhen werde, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Sowohl die Industrieproduktion im Februar als auch die Anlageinvestitionen in den Städten in den ersten beiden Monaten des Jahres fielen über den Erwartungen der Analysten aus. Weiterhin stehen die Banken- und Versicherungswerte in China unter Druck. Grund sind Pläne der chinesischen Regierung, die Regulierungsbehörden der Sektoren zusammenzuführen. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten liefern dagegen keinen Impuls. Diese trafen die Erwartungen des Marktes. In Tokio ging es für den Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 21.787 Punkte nach unten. Damit endete eine viertägige Gewinnserie. Hier standen zudem Aussagen der Bank of Japan (BoJ) im Fokus. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung hervorgeht, haben einige BoJ-Mitglieder darauf hingewiesen, dass die Notenbank ein Auge auf mögliche unerwünschte Nebeneffekte der aktuellen Geldpolitik haben sollte. Die besser als erwartet ausgefallenen japanischen Maschinenbauaufträge für Januar stützen das Sentiment dagegen nicht. Vor allem für Technologiewerte geht es abwärts, nachdem der Nasdaq-Composite am Vortag mit einem kräftigen Minus geschlossen hat. Im Verlauf hatte der Index bei 7.637 Punkten noch ein neues Allzeithoch markiert. Auf die Stimmung drückt auch die von US-Präsident Donald Trump blockierte Übernahme des US-Chipherstellers Qualcomm durch Broadcom. Mir der Absage weicht die Übernahmefantasie aus dem Sektor, heißt es von einem Beobachter. Für die Aktie von Cathay Pacific geht es nach Ergebnissen für das zweite Halbjahr gegen den Trend leicht aufwärts. Die Fluggesellschaft hat überraschend einen Gewinn vermeldet, was vor allem an der positiven Entwicklung im Frachtbereich und bei Premium-Kunden lag. Außerdem verbesserte sich die Rendite im Fracht-Bereich, ein Indikator für die Profitabilität, um deutliche 11 Prozentpunkte.

US-NACHBÖRSE

Qualcomm haben sich am Dienstag im Nachbörsenhandel mit US-Aktien auf Nasdaq.com stabilisiert. Nach dem 5-prozentigen Minus im regulären Handel legte der Kurs minimal zu auf 59,75 Dollar. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die 117 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Qualcomm durch die in Singapur ansässige Broadcom blockiert und dies mit Sicherheitsbedenken begründet. Broadcom gaben um 0,1 Prozent nach auf 260,94 Dollar. Die Aktie des Konkurrenten Intel, die vor diesem Hintergrund zwischenzeitlich 4 Prozent im Plus gelegen, dann aber nur ein halbes Prozent höher geschlossen hatte, büßte nachbörslich 0,9 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.007,03 -0,68 -171,58 1,16

S&P-500 2.765,31 -0,64 -17,71 3,43

Nasdaq-Comp. 7.511,01 -1,02 -77,31 8,80

Nasdaq-100 7.046,51 -1,19 -84,61 10,16

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 779 Mio 797 Mio

Gewinner 1.198 1.612

Verlierer 1.771 1.315

Unverändert 98 139

Schwächer - Die Wall Street hat die Eröffnungsgewinne nicht gehalten. Wie zuletzt öfters wurden auch diesmal wieder gestiegene Kurse zu Gewinnmitnahmen genützt. Zunächst war die Stimmung durch neue Inflationsdaten gestützt worden, die wie erwartet einen rückläufigen Preisauftrieb anzeigten. Teilnehmer sagten, möglicherweise habe auch die Personalie des Tages belastet: US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson gefeuert, der als moderat galt. Nachfolger wird der bisherige CIA-Chef Mike Pompeo, dem nachgesagt wird, ein Hardliner zu sein. Zu den abverkauften Sektoren gehörten Energiewerte, die vom fallenden Ölpreis abwärts gezogen wurden, vor allem aber Technologiewerte, die nach der jüngsten Stärke korrigierten. Auch Finanzwerte waren mit den fallenden Renditen nicht gefragt. Eines der zentralen Themen war der vorerst geplatzte Kauf von Qualcomm durch Broadcom. US-Präsident Donald Trump hat die 117 Milliarden Dollar schwere Übernahme blockiert. Broadcom gaben nach Gewinnen im Frühgeschäft 0,6 Prozent nach, Qualcomm büßten 5 Prozent ein. Den Rückgang der Technologiewerte spiegelte die Intel-Aktie, die nach zwischenzeitlichen Gewinnen von rund 4 Prozent mit einem kleinen Plus von 0,5 Prozent schloss. Teilnehmer sagten, die Entscheidung Trumps gegen eine Übernahme von Qualcomm habe zunächst für Aufwind in dem Titel gesorgt. Ähnlich der Halbleitersektor insgesamt, der von seinem Spitzenplatz zu Handelsstart nach unten abrutschte mit einem Minus von 1,1 Prozent. Schwächster Wert im Dow waren General Electric (GE) mit einem Minus von 4,4 Prozent. JP Morgan hat das Kursziel für die Aktie gesenkt und die Empfehlung "Underweight" bekräftigt. United States Steel verloren 7,6 Prozent nach der Abstufung auf "Sell" von "Hold" durch die Analysten der Vertical Group.

TREASURYS

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,26 0,0 2,26 105,6

5 Jahre 2,62 -1,2 2,64 69,9

7 Jahre 2,77 -2,4 2,79 51,8

10 Jahre 2,84 -2,7 2,87 39,6

30 Jahre 3,10 -3,1 3,13 2,8

Der Anleihemarkt verzeichnete Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2398 +0,0% 1,2394 1,2328 +3,2%

EUR/JPY 132,08 +0,1% 131,99 131,80 -2,4%

EUR/GBP 0,8873 +0,0% 0,8872 0,8877 -0,2%

GBP/USD 1,3973 +0,0% 1,3969 1,3887 +3,4%

USD/JPY 106,54 +0,0% 106,50 106,92 -5,4%

USD/KRW 1064,90 -0,2% 1067,30 1065,04 -0,2%

USD/CNY 6,3209 -0,0% 6,3216 6,3284 -2,9%

USD/CNH 6,3153 -0,2% 6,3263 6,3282 -3,1%

USD/HKD 7,8413 +0,0% 7,8403 7,8405 +0,4%

AUD/USD 0,7873 +0,2% 0,7855 0,7867 +0,7%

NZD/USD 0,7332 +0,1% 0,7324 0,7326 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.207,61 -0,0% 9.211,73 9.189,66 -31,24

Der Dollar geriet nach den Teuerungs-Daten unter Druck. Der Euro stieg im Gegenzug auf 1,2386 Dollar, vor Veröffentlichung der Daten notierte er bei etwa 1,2340 Dollar. Teilnehmer begründeten die Dollarschwäche aber auch mit der Tillerson-Entlassung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,72 60,71 +0,0% 0,01 +0,5%

Brent/ICE 64,54 64,64 -0,2% -0,10 -2,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 14, 2018 02:36 ET (06:36 GMT)