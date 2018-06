Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Geburtstags der Queen geschlossen.

Kurz nach Ende des G7-Gipfels ist es zum Eklat gekommen. US-Präsident Donald Trump kündigte nach seiner Abreise von der Tagung am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter an, der verabschiedeten Gipfelerklärung nachträglich seine Unterstützung zu entziehen. Er habe die Vertreter der USA angewiesen, "das Kommunique nicht zu unterstützen".

Trump reagierte damit auf die Ankündigung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau nach Abschluss der Tagung, dass er die bereits vor dem Gipfel angedrohten kanadischen Zölle auf US-Produkte nun zum 1. Juli in Kraft setzen wolle. Die geplanten kanadischen Aufschläge sind eine Antwort auf die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium.

Trump bezeichnete die Haltung des kanadischen Regierungschefs als "sehr unehrlich und schwach". Trudeau hatte in einer Abschluss-Pressekonferenz zu dem Gipfel in La Malbaie gesagt, die Kanadier seien zwar "höflich und vernünftig, aber wir lassen uns nicht herumschubsen". In der ursprünglich von den USA mitgetragenen Gipfelerklärung hatte sich die G7-Staatengruppe zum "fairen" und "freien" Handel und zum Abbau von Zöllen und Subventionen bekannt.

Nicht nur in der Handelspolitik hat sich die G7-Gruppe gespalten gezeigt. Offene Differenzen gab es am Wochenende auf dem Gipfel im kanadischen La Malbaie auch bei den Themen Klima- und Umweltschutz. US-Präsident Donald Trump verweigerte als einziger Teilnehmer ein Bekenntnis zum Klimaschutz. Auch die G7-Charta zum Kampf gegen die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll wollte Trump nicht mittragen - ebenso wie Japan.

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.776,20 -0,23%

Nikkei-225 22.818,18 +0,55%

Hang-Seng-Index 31.059,96 +0,33%

Kospi 2.467,14 +0,63%

Shanghai-Composite 3.050,54 -0,54%

S&P/ASX 200 Feiertag

An den meisten Börsen in Ostasien setzt sich am Montag eine positive Tendenz durch. Anleger blicken dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un, das am Dienstag in Singapur stattfinden soll, optimistisch entgegen. Den gescheiterten G7-Gipfel vom Wochenende hätten die Investoren hingegen schon abgehakt, heißt es aus dem Handel. In Tokio profitieren Aktien des Maschinenbaus von den überraschend guten Daten zu den Auftragseingängen der Branche. Unter anderem gewinnen Kubota 1,6 Prozent. Komatsu steigen um 0,4 Prozent und Mitsubishi Heavy Industries um 0,6 Prozent. In Hongkong steigen die Aktien des Automobilkonzerns Geely nach einem positiven Analystenkommentar 3,2 Prozent. Daiwa sieht in der jüngsten Kursschwäche eine gute Kaufgelegenheit. Befürchtungen eines Überangebots drücken die Ölpreise erneut und belasten in der ganzen Region die Aktien des Energiesektors. Es wird weithin erwartet, dass auf der Opec-Konferenz am 22. Juni eine Erhöhung der Fördermengen beschlossen wird. In Tokio verlieren Inpex 0,5 Prozent. In Hongkong geht es für CNOOC um 0,8 Prozent nach unten, Sinopec büßen 0,5 Prozent ein.

Apple-Aktien haben sich am Freitag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com etwas von dem Rücksetzer erholt, den sie während der regulären Sitzung verzeichnet hatten. Die Titel gewannen 0,2 Prozent. Disney verloren nachbörslich 0,3 Prozent, nachdem Trickfilmvorstand John Lasseter angekündigt hatte, das Unternehmen zum Jahresende zu verlassen. Lasseter war schon im vergangenen Jahr vorgeworfen worden, Mitarbeiterinnen gegen deren Willen umarmt und berührt zu haben. Er hatte sich für sein Verhalten im November entschuldigt und war seither beurlaubt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.316,53 0,30 75,12 2,42

S&P-500 2.779,03 0,31 8,66 3,94

Nasdaq-Comp. 7.645,51 0,14 10,44 10,75

Nasdaq-100 7.152,62 0,00 -0,21 11,82

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 775 Mio 881 Mio

Gewinner 1.741 1.609

Verlierer 1.219 1.345

Unverändert 114 132

Etwas fester - Trotz einiger belastender Faktoren hat die Wall Street den Dreh ins Plus geschafft. Die Anleger schwenkten wieder um von den politischen Unsicherheiten zu den günstigen wirtschaftlichen Perspektiven. Im frühen Geschäft hatte der am Freitag beginnende G7-Gipfel wegen des Streits zwischen den USA und den übrigen sechs Ländern belastet. Viele Investoren sind aber der Meinung, dass die Handelskonflikte keine übermäßige Auswirkung auf das weltweite Wachstum haben werden. Für die Apple-Aktie ging es um 0,9 Prozent abwärts. Seit Wochen gibt es Medienberichte, dass die Nachfrage nach dem iPhone schwindet. Nun berichtet die japanische Nikkei Asian Review, dass Apple im vergangenen Jahr Aufträge zur Vorbereitung der Produktion von bis zu 100 Millionen Einheiten des neuen iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X erteilt habe. Dieses Jahr würden allerdings 20 Prozent weniger erwartet. Broadcom verloren 2,5 Prozent. Die Zweitquartalsergebnisse des Halbleiterkonzerns waren besser als erwartet ausgefallen, der Ausblick auf das dritte Quartal lag im Rahmen der Marktschätzungen. Doch verfehlte die wichtige Mobilfunksparte die Prognosen der Analysten.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,48 -0,0 2,48 128,1

5 Jahre 2,78 2,0 2,76 85,6

7 Jahre 2,89 1,7 2,87 64,1

10 Jahre 2,94 1,8 2,92 49,6

30 Jahre 3,09 2,1 3,07 2,0

Zunächst waren Anleihen als sicherer Hafen gesucht. Die US-Zehnjahresrendite lag bei 2,94 Prozent nach 2,98 Prozent am Donnerstag im asiatischen Handel. Während des US-Handels hatte sie sich etwas erholt, weil Aktien gefragter waren und die Erwartung eines Zinsschritts kommende Woche die Notierungen belastete.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1797 +0,2% 1,1775 1,1764 -1,8%

EUR/JPY 129,50 +0,6% 128,77 128,66 -4,3%

EUR/GBP 0,8798 +0,2% 0,8781 0,8775 -1,0%

GBP/USD 1,3409 -0,0% 1,3410 1,3401 -0,8%

USD/JPY 109,78 +0,4% 109,33 109,35 -2,5%

USD/KRW 1074,90 0% 1074,90 1076,45 +0,7%

USD/CNY 6,4066 -0,0% 6,4067 6,4113 -1,5%

USD/CNH 6,4011 +0,0% 6,4004 6,4058 -1,7%

USD/HKD 7,8464 +0,0% 7,8457 7,8456 +0,4%

AUD/USD 0,7606 +0,1% 0,7597 0,7577 -2,7%

NZD/USD 0,7039 +0,2% 0,7027 0,7013 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 6.796,06 +0,3% 6.777,14 7.632,89 -50,2%

Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen blieb bei den Investoren der "sichere Hafen" Yen gefragt. Der US-Dollar fiel auf 109,46 Yen nach einem Vortageshoch über 110 Yen. Der Euro setzte seine Abwärtstendenz des Vortages fort und lag bei 1,1766 Dollar. Am Donnerstag im Tageshoch stand er noch bei 1,1840 Dollar - dem höchsten Niveau seit drei Wochen. Händler verwiesen zur Begründung auf Konjunkturdaten. Nach den überraschend schwachen deutschen Auftragseingängen vom Vortag enttäuschte nun auch die Industrieproduktion. Sie sank im April um 1 Prozent zum Vormonat, obwohl mit einem Anstieg gerechnet wurde. Auch in Frankreich fiel sie zurück.

Am Montag halten sich die Kursbewegungen vor dem Treffen von Trump und Kim meist in Grenzen. Bitcoin stabilisiert sich derweil, nachdem der Kurs der Kryptowährung am Wochenende um über 10 Prozent eingebrochen war. Auslöser war die Nachricht von einem Hackerangriff auf eine südkoreanische Kryptowährungsbörse.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,59 65,74 -0,2% -0,15 +9,8%

Brent/ICE 76,26 76,46 -0,3% -0,20 +17,5%

Die Ölpreise gaben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Die neuen Daten von Baker Hughes zu den aktuell aktiven Bohranlagen fielen wenig spektakulär aus: Die Zahl erhöhte sich um 1 auf 862. Der Preis bewegt seit geraumer Zeit zwischen stützenden und drückenden Faktoren. Während die Entwicklungen in Venezuela und dem Iran preisstreibend wirken, belasten die Erwartungen für das Opec-Treffen am 22. Juni, wo mit möglichen Förderausweitungen gerechnet wird. Im späten Geschäft wurde informierten Kreisen zufolge bekannt, dass Saudi-Arabien bereits im Mai die Produktion um 100.000 Barrel am Tag ausgeweitet hat und eine weitere solche Ausweitung für den Juni plant. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor 0,5 Prozent auf 65,63 Dollar. Für Brent ging es um 1 Prozent auf 76,52 Dollar nach unten.

