Die Ölpreise gaben erneut nach. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,2 Prozent auf 60,60 Dollar, Brentöl gab um 0,8 Prozent auf 64,41 Dollar nach. Iran hat eine Steigerung seiner Fördermenge angekündigt. Ölminister Bijan Zanganeh sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, die Tagesproduktion solle bis 2021 um 600.000 Barrel steigen. Man benötige die Einnahmen zur Bezahlung der chinesischen Investoren und rechne damit, dass die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) dem zustimmen werde. Zudem prognostiziert die dem US-Energieministerium angegliederte Behörde Energy Information Administration für April eine Zunahme der US-Ölförderung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.326,71 1.326,19 +0,0% +0,53 +1,8%

Silber (Spot) 16,61 16,59 +0,1% +0,01 -1,9%

Platin (Spot) 968,00 965,00 +0,3% +3,00 +4,1%

Kupfer-Future 3,13 3,12 +0,4% +0,01 -5,2%

Gold erholte sich dank der Abwertung des Dollar und der nachlassenden Zinsspekulationen. Die Feinunze stieg um 0,1 Prozent auf 1.326 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

Bei einer Nachwahl im US-Bundesstaat Pennsylvania haben die Republikaner Wählerstimmen eingebüßt. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen lagen der republikanische Kandidat Rick Saccone und der Demokrat Conor Lamb weniger als ein Prozent auseinander. Auch wenn der Sieger zunächst noch nicht feststand, bedeutet die Wahl einen Erfolg für die Demokraten, da die Republikaner den Wahlbezirk seit Jahren dominieren. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest.

US-REGIERUNG

Nach der Entlassung von Außenminister Rex Tillerson hat US-Präsident Donald Trump einen der ranghöchsten Mitarbeiter des State Department gefeuert: Staatssekretär Steve Goldstein wurde entlassen. Er hatte sich zuvor gegenüber Journalisten kritisch über Tillersons Entlassung geäußert.

GELDPOLITIK JAPAN

Ein sanfter Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ohne Verwerfungen an den Märkten ist nach Ansicht des japanischen Notenbankchefs Haruhiko Kuroda möglich. Der Gouverneur betonte gleichzeitig, dass in naher Zukunft nicht mit einem solchen Schritt zu rechnen sei.

BANK OF JAPAN

Einige Mitglieder des geldpolitischen Rats der japanischen Notenbank plädieren dafür, die Nebenwirkungen der ultraniedrigen Zinsen um Auge zu behalten. Sie sehen eine breite Überwachung und Bewertung der postiven Auswirkungen und Nebenwirkungen der aktuellen expansiven Geldpolitik als wichtig an, wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 22. und 23. Januar hervorgeht.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Jan +8,2% (PROG: +6,6%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Jan +2,9% gg Vj

RHEINMETALL

Der Rüstungskonzern hat einen Milliardenauftrag in Australien an Land gezogen. Die Regierung in Canberra wählte den Konzern für den Bau einer Flotte von Boxer-Panzerfahrzeugen aus. Der Vertrag hat ein Volumen von 5 Milliarden australischen Dollar, umgerechnet rund 3,2 Milliarden Euro.

AMAZON

In Spanien wollen kommende Woche erstmals Amazon-Beschäftigte in einen Streik treten. Die Arbeitsniederlegungen seien am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche im Logistikzentrum in San Fernando de Henares nahe Madrid geplant.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2018 02:36 ET (06:36 GMT)